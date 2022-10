Caótica sesión de la “mesa paralela” en el Congreso: expulsan a diputado Rivas tras ataque de furia y parlamentarios cuestionan asistencia de ‘Pancho Malo’

“¡Fuera, ándate vende patria!”, “¡suéltame!”, “señores patriotas, vinimos a trabajar”.

Caótica. Con esta palabra se podría resumir lo que fue la sesión de este jueves de la denominada “mesa paralela” de las negociaciones para llegar a un acuerdo que permita encausar un nuevo proceso constituyente.

La previa de la jornada ya venía cargada de polémica. La decisión del presidente de la instancia, Juan Castro (Ind.) de invitar a Francisco Muñoz, alias ‘Pancho Malo’ -reconocido exbarra brava de Colo Colo, quien cuenta, además, con un amplio prontuario policial y penal, siendo el más grave la condena por homicidio que se dictó en su contra en el 2000-, había tensionado el ambiente en el Congreso.

Es así como de forma casi transversal los parlamentarios rechazaron la presencia de Muñoz en las negociaciones que se llevan a cabo en la sede del Parlamento en Santiago. Ayer, por ejemplo, el diputado del PDG, Ruben Oyarzo se había bajado de la instancia por este motivo. Y este jueves, en tanto, se sumó una declaración de todos los comités del Senado lamentaron que se haya invitado “a personas que de manera sistémica confunden la legítima expresión de sus ideas, con el modo de manifestarlas, con violencia y amedrentamiento”.

Así es como la mañana de este jueves se concretó la sesión de la “mesa paralela”, donde Muñoz y su grupo “Team Patriota” pudieron exponer su punto de vista, contrario a iniciar un nuevo proceso constitucional y mantener la Constitución de 1980 tal cual. Fue en este contexto que con el avance de la sesión comenzaron a caldearse los ánimos. Esto porque algunos legisladores, como el caso de Gaspar Rivas (PDG) cuestionaron que Muñoz y su equipo pudiesen ser parte de los diálogos. Emplazamientos que fueron respondidos duramente por el “Team Patriota”.

En ese momento, según el relato de Rivas, cuando intentó responder de vuelta “se pararon cuatro o cinco personas frente a mí para levantar la mano y no dejarme hablar. Para impedirme hablar. Y yo en la molestia, golpee la mesa y dije: ‘¡déjenme hablar porque yo los escuché!’. Y en ese momento, un señor que estaba al lado mí, habiendo yo segundos antes dicho que había presencia o sectores de la derecha pinochetista, un señor golpea también la mesa y me dice: ‘¡No me venga a hablar mal de mi general Pinochet!’.

En videos que circularon en redes sociales y que captaron el momento se puede apreciar el caos: gritos de “vende patria” contra Rivas, gente que lo emplazó a salir de la reunión, el diputado del PDG reaccionando molesto y gritándole fuertemente a una mujer que intentaba alejarlo de la trifulca (que después se explicó era su jefa de gabinete), peticiones para volver a trabajar y el grito final de “¡fuera!, ¡fuera!, ¡fuera!”.

Sobre la violenta reacción que tuvo con la mujer que lo agarró del brazo para alejarlo del lugar -y a quien golpeó en el mentón cuando se levantó de la silla en la que estaba-, Rivas indicó que “lo que pasa es que es una secretaria que es mi jefa de gabinete, que concurrió inmediatamente a sacarme y yo en el momento, en el exabrupto le dije que me dejara en paz, porque ella me estaba tratando de sacar”.

“Y que digo yo, que no corresponde que los invitados saquen a los parlamentarios pretendiendo una superioridad moral, cuando estamos hablando de personas que perdieron con el 22% y que representan a los reductos más duros de la dictadura de Pinochet”, cerró el diputado del PDG.

En tanto, su jefa de gabinete, Marisol Henríquez, contó a La Tercera su versión de los hechos: “Al diputado lo habían cuestionado tres veces y la última persona como que le dijo muy fuerte “diputado Rivas”, entonces fue a explicar el tema y entraron en ofuscación, se enojaron, golpearon la mesa. En ese momento va su jefe a buscarlo, pero yo no fui porque quise, sino que un señor me dijo ‘anda a buscar a tu jefe’ y un asesor de otra diputada me dijo. Y yo me acerqué. Pero él estaba tan ofuscado que no pensó que era yo, así que no es que me haya agredido, eso es falso. Y en un minuto hay un señor que me tiraba del brazo y justo yo salí como que arrastraba al diputado y cómo nos tirábamos mutuamente, creo que eso fue por el que se dio vuelta y dijo ‘déjenme’”.

Finalmente, y después de que se calmaran los ánimos, la sesión continuó sin Rivas, quien dejó en claro que mientras siguieran estando Muñoz y su grupo Patriota, el no participaría de la “mesa paralela”.