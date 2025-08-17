Cariola afirma que Jara “tiene autonomía para desarrollar su liderazgo” sobre el programa de gobierno

La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, se refirió a la elaboración del programa de gobierno de la candidata presidencial Jeannette Jara, destacando la autonomía de la candidata en la toma de decisiones.

La abanderada oficialista presentará este lunes sus ejes programáticos al inscribir su candidatura. En ese sentido, la propuesta abordará superficialmente los ejes principales, los que se irán enriqueciendo tras el lanzamiento formal de la campaña con los insumos de los partidos.

En conversación con Mesa Central, Cariola expresó que el PC, colectividad en el que milita Jara "va a influir lo mismo que los otros partidos en el programa".

“Nuestra candidata tiene autonomía para poder desarrollar su liderazgo. Le dimos toda nuestra confianza, ella es quien tiene la última palabra en la determinación del programa de gobierno que está en construcción con todas las fuerzas que se han ido sumando”, señaló Cariola.

En ese sentido, la parlamentaria subrayó que desde el PC comprenden la importancia del trabajo conjunto con los otros partidos, destacando que “estamos en un proceso de coalición y de encuentro común con distintos actores. La construcción del programa debe ser lo más amplia posible, y lo que debe poner en el centro es a Chile”.

Asimismo, puso énfasis en la figura de Jara como articuladora de la unidad en torno a su candidatura, calificándola como alguien que es "capaz de cruzar la calle, recoger opiniones de otros, llegar a acuerdos y construir consensos".

“Lo hizo siendo ministra del Trabajo, por eso logró las 40 horas, logró sacar adelante la reforma de pensiones, entonces el programa en eso no va a tener mayores dificultades en su concreción”.