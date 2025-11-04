OFERTA ELECCIONES $990
Política

Carolina Tohá a su llegada a encuentro con Jeannette Jara: “No he definido ningún rol especial” en la campaña

La excarta presidencial del Socialismo Democrático reafirmó que "mi apoyo y mi postura no está en discusión”. Jara, por su parte, indicó que un eventual ajuste en su comando se verá después de la primera vuelta.

Por 
Rodrigo Gómez S.
 
Roberto Martínez
Santiago 15 de junio 2025. Se realiza el primer debate televisivo de los candidatos a primarias presidenciales Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La exministra del Interior y ex carta presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, abordó el encuentro que sostendrá esta tarde con la abanderada del oficialismo Jeannette Jara y afirmó que no se ha definido un rol en la recta final de la campaña presidencial a definirse el próximo domingo 16 de noviembre.

Con todo, luego de la derrota de Tohá en la primaria del oficialismo del 29 de junio pasado, era parte de las interrogantes si la exjefa de gabinete del gobierno del Presidente Gabriel Boric tomaría un rol dentro del equipo y si se manifestaría en favor de Jara, militante del Partido Comunista.

A su llegada al restaurante Divertimento, donde se desarrollará un encuentro “íntimo” con Jara, Tohá abordó una de las diferencias con la candidata, quien previamente evaluó el desempeño del gobierno en materia de seguridad, con una nota 5.

Consultada sobre las críticas a su gestión en seguridad, Tohá afirmó que “en política he tenido muchos debates, en las campañas se dicen cosas. Yo nunca me quedo pegada en esos asuntos. Uno está en política no para estar con sus dolores y sus rollos. Uno está tratar de aportar al país”.

“En las campañas siempre se dicen cosas. Lo importante es que la decisión de tener una primaria y que los ciudadanos decidieran la candidatura del sector, fue un acierto. Eso implica competir, eso implica ciertas tensiones, pero miren a la derecha. Miren la deferencia”, afirmó Tohá.

Requerida sobre su rol dentro de la estrategia de campaña, la exautoridad manifestó que “no he definido ningún rol especial, pero estoy aquí porque me invitaron a que viniera y quiero estar y cuando estamos a pocos días de la elección volver a expresar mi apoyo a Jeannette, mi respaldo a ella como candidata de todo el progresismo, no de un partido, no de una cierta mirada, sino de toda esa mirada que es el progresismo en Chile”.

“Yo salí de una elección en que perdí, no estoy todos los días en los medios, pero mi apoyo y mi postura no está en discusión”, recalcó la militante PPD.

Respecto a su rol en una eventual segunda vuelta, Tohá dijo que “esas cosas se van a hablar en su momento y las tiene que decidir el comando, pero lo que no está en duda en mi postura y apoyo”.

Jara refuerza llamado a la unidad del oficialismo

Pasadas las 19.00 horas de este martes, la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, llegó hasta el restaurante de la comuna de Providencia, para participar en una cena de camaradería organizada por los expresidentes del PPD Sergio Bitar y Víctor Barrueto, con el objetivo de reforzar el apoyo del mundo ex Concertación a su candidatura.

Durante su llegada, Jara destacó el carácter amplio y diverso de la coalición que la respalda.

“La verdad es que ya estamos bien integrados, somos una coalición amplia que busca conducir Chile en los próximos cuatro años. Me siento muy contenta de haber podido trabajar con anterioridad con ellos, al igual que con la Democracia Cristiana y con el Frente Amplio”, afirmó.

La abanderada del oficialismo subrayó la importancia de mantener la unidad por sobre las diferencias internas.

“Sin duda en este periodo que viene vamos a recoger mucha experiencia y enseñanzas también que todos y todas hemos tenido, donde la unidad es lo fundamental, más que generar divisiones o tener opiniones sectarias”, señaló.

En esa línea, Jara marcó distancia de la oposición y destacó la capacidad del oficialismo para converger en una candidatura común, remarcando que “cuando uno tiene una amplitud de la base política y social como la que nosotros tenemos, seguramente hay puntos en los cuales tenemos una visión común y en otros tenemos diferencias, pero lo importante es que, a diferencia de la derecha chilena, nosotros logramos confluir en una gran primaria que busca fortalecernos todos mutuamente y mejorar la vida de los chilenos y las chilenas”

Consultada sobre la situación de sus adversarios, la candidata sostuvo que en la derecha “hay una disputa por el liderazgo del sector, quién anula al otro, en vez de estar pensando en quién conduce Chile y su destino”.

En cuanto a posibles ajustes de campaña, -incluyendo un eventual rol de Tohá - Jara descartó cambios mayores en su comando, asegurando que se realizarían solo en caso de avanzar a una segunda vuelta.

“Vamos a anunciar todos los cambios que hagamos de comando si es que los chilenos nos eligen para pasar a la segunda vuelta. Eso va a ser la segunda temporada de esta serie. Más que cambios, lo que es posible que hagamos son algunos complementos, porque uno hace cambios cuando las cosas no andan bien y aquí han andado bastante bien”, concluyó.

