Carter asegura que habrá cambios en las políticas públicas de La Araucanía: “No la vamos a terminar militarizando”

Ad portas del primer viaje del Presidente José Antonio Kast a la macrozona sur, el senador de La Araucanía, Rodolfo Carter, afirmó que el gobierno va a establecer “un cambio en la política pública” de esa área, y que en ese sentido, se buscará ir terminando con los estados de excepción, medida que podría ser renovada este martes.

Y es que, además de visitar la zona, el Presidente enviará la primera renovación de estado de excepción en La Araucanía y Biobío mañana.

Bajo ese marco, en diálogo con radio Infinita, Carter sostuvo que “no se han resuelto las causas de fondo”, y que por lo mismo, el gobierno “no está en condiciones de decir que este es el último (estado de excepción), pero la decisión es que tiene que ir terminando”.

En esa línea, explicó que esta medida concluirá cuando “los grupos estén desarticulados y los números de verdad desaparezcan. No tanto en la cantidad de incidentes, sino que la violencia”.

Con miras a reforzar esa postura, el exalcalde de La Florida, aseguró que el objetivo de esta administración es que al final del mandato se debe haber levantado el estado de excepción.

Dicho eso, fue consultado sobre qué se puede esperar de la visita de Kast a la macrozona sur. “Vienen anuncios importantes, tal como lo ha hecho en el norte”, respondió.