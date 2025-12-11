VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cierre de campaña: Jara acusa a Kast de “propuestas clandestinas” que amenazan la PGU, las 40 horas y permitirían indultar a pedófilos y violadores de DD.HH.

    La carta presidencial del oficialismo acusó que su contrincante "se esconde detrás de propuestas clandestinas" y afirmó que en su eventual gobierno "el narco se encontrará con un Estado fuerte".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago, 10 de diciembre 2025. La candidata a la Presidencia de la Republica, Jeannette Jara, realiza cierre de campana con shows artisticos junto a vecinas y vecinos en Plaza Matte comuna de Puente Alto. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, realizó esta noche el cierre de su campaña en la comuna de Puente Alto, donde acusó a José Antonio Kast de tener “propuestas clandestinas” que hacen peligrar una serie de medidas, como el aumento de pensiones, la ley de 40 horas, además de abrir la puerta al indulto a violadores de derechos humanos y pedófilos.

    El evento tuvo lugar en la Plaza Matte, de la comuna del sur de la Región Metropolitana, donde la actividad contó con números artísticos de la mano de Álvaro Henríquez, los grupos “Shamanes Crew”, “Tomo Como Rey”, “Pincheiras del Sur” y el dúo “Dënver”. Incluso hubo un corpóreo de Jara.

    La animación estuvo a cargo de la ex voz en off del programa Rojo, Jaime Davagnino y Gloria Kenig, quienes alentaron a los adherentes de la carta a La Moneda previo a su aparición sobre el escenario, prevista para las 21 horas.

    “Lo que está en juego es el futuro de nuestras familias (...) el futuro de nuestro país”, señaló el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, quien antecedió a Jara en el plató.

    Puntual, Jara se presentó frente a los presentes a la hora fijada y dio paso al canto del Himno Nacional, en la interpretación de la folclorista, Fabiola González, “la Chinganera”.

    En su discurso, a cuatro días de medirse nuevamente frente a la carta republicana, José Antonio Kast, Jara apuntó a las propuestas “clandestinas” del exdiputado y reafirmó su capacidad de sacar adelante reformas.

    “Muchas conquistas se han demorado largos años de lucha para hacerse realidad. Por ejemplo, en esta elección están claramente en juego cosas muy importantes, como el aumento de las pensiones en enero, porque no han querido contestar, se esconde detrás de propuestas clandestinas que buscan que se retrocedan derechos; porque están en juego las 40 horas laborales para vivir mejor; porque está en juego la impunidad para pedófilos; porque está en juego la impunidad para violadores de derechos humanos”, lanzó Jara apuntando contra los planteamientos de la figura republicana.

    “Chile necesita certezas, necesita futuro, necesita esperanza. No retroceder. Certezas de que vamos a llegar bien a fin de mes”, dijo la figura que representa al pacto Unidad por Chile y la Democracia Cristiana (DC), quien reiteró su propuesta del levantamiento del secreto bancario para combatir el crimen organizado, además de la construcción de cinco nuevas cárceles.

    Frente a cerca de 15 mil asistentes -según el comando-, Jara aseguró que “asumí este desafío porque mi historia es la misma de ustedes. La de gente que con su esfuerzo hace grande este país todos los días (...)”.

    “En estos días en los que se han dicho muchas cosas que no son verdad, se han instalado fake news tratando de desinformar a la gente. Quiero decirle a los que tienen dudas, a los indecisos, incluso a los que votan por otro candidato, que yo soy chilena. Y bien chilena. De esas que trabajan a diario. De esas que sacan la familia y el país en adelante. (...) Por eso es importante que quien gobierne nuestro país tenga una conexión con la realidad. Tenga los pies puestos en la tierra. Sepa lo que es ganarse el pan. Sepa lo que es hacer fila para pedir una hora”, lanzó.

    Jara resaltó las propuestas de su promesa de gobierno, como el salario vital de $750 mil pesos, además del mejoramiento de la salud pública, la devolución del IVA a la compra de remedios y “ayudas” para 4 millones de personas deudoras y registradas en Dicom.

    Asimismo, reiteró que durante los 100 primeros días de su eventual gobierno, realizará 100 intervenciones policiales en barrios tomados por el narcotráfico, con “unidades especializadas”.

    “En mi gobierno, el narco se encontrará con un Estado fuerte que lo desarme y lo encarcele. Tenga 30 o 70 años. Van a cumplir sus penas los delincuentes. En mi gobierno van a cumplir sus penas los delincuentes”, prometió Jara.

    Santiago, 10 de diciembre 2025. La candidata a la Presidencia de la Republica, Jeannette Jara, realiza cierre de campana con shows artisticos junto a vecinas y vecinos en Plaza Matte comuna de Puente Alto. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Alerta sanitaria, reforma sistema de nombramiento y llamado a convencer indecisos

    Durante su participación en el cierre de campaña, Jara adelantó, sin dar plazos, que en su eventual administración ingresará un proyecto de ley que permita modificar el nombramiento de jueces, notarios y conservador de bienes raíces, a raíz de los presuntos escándalos de corrupción en el Poder Judicial.

    “por eso ingresaré al Parlamento una importante reforma al sistema de nombramiento de jueces, de notarios y de conservadores de bienes raíces”, confirmó.

    “Tengo la convicción. Tengo los principios. Y tengo la capacidad de tener mano dura, sea quien sea, el que se me ponga al frente”, advirtió la militante comunista.

    Asimismo, la candidata oficialista, señaló que “voy a declarar alerta sanitaria para poder combatir el cáncer que asola en nuestro país y que está muy atrasado en las listas de espera”, aunque tampoco ofreció plazos para concretar la medida.

    También afirmó que, en la parte menos aplaudida de su discurso por los presentes, que mejorará las condiciones salariales de Carabineros. “Vamos a fortalecer y mejorar sus remuneraciones, porque es de toda justicia, cuidar a quienes nos cuidan”, sostuvo Jara.

    Finalmente, Jara también hizo un llamado a sus adherentes a que conversen con sus cercanos que aún expresan dudas sobre a quién darán su voto el próximo domingo, y así, se plieguen a respaldarla.

    “Quiero pedirles un último esfuerzo: en los días que quedan, conversar con quienes aún tienen dudas. Conversar con quienes han sido víctimas de las falsas noticias o mentiras. Y contarles de nuestras propuestas, de nuestro camino recorrido y de lo que ya hemos hecho, porque Chile tiene una base y esa base es la que no podemos perder. Es verdad que nos falta y yo les puedo asegurar que sin ser perfecta tengo la experiencia necesaria para poder gobernar el país”, pidió a sus seguidores.

    Más sobre:Elecciones 2025PresidencialesJeannette JaraCierre de campañaPuente Alto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Comité Noruego del Nobel confirma que María Corina Machado llegó a Oslo

    General director de Carabineros Marcelo Araya es nombrado secretario ejecutivo de la Comunidad de Polícias de América (AMERIPOL)

    Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Jara cierra su campaña en la RM, alista puesta en escena para el 14-D y mantiene ofensiva en contra de Kast

    En insólita medida, Cámara anula votación en comisión revisora de acusación contra juez Simpertigue

    Lo más leído

    1.
    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    2.
    Presidencia llama a comandos de Kast y Jara para coordinar gestos de Boric con el candidato vencedor

    Presidencia llama a comandos de Kast y Jara para coordinar gestos de Boric con el candidato vencedor

    3.
    María Corina Machado: el enredo que se abrió en el comando de Jara a cuatro días del balotaje

    María Corina Machado: el enredo que se abrió en el comando de Jara a cuatro días del balotaje

    4.
    Jara publica comprobante de pago de deuda de TAG y acusa que documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago

    Jara publica comprobante de pago de deuda de TAG y acusa que documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago

    5.
    En insólita medida, Cámara anula votación en comisión revisora de acusación contra juez Simpertigue

    En insólita medida, Cámara anula votación en comisión revisora de acusación contra juez Simpertigue

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Cierre de campaña: Jara acusa a Kast de “propuestas clandestinas” que amenazan la PGU, las 40 horas y permitirían indultar a pedófilos y violadores de DD.HH.
    Chile

    Cierre de campaña: Jara acusa a Kast de “propuestas clandestinas” que amenazan la PGU, las 40 horas y permitirían indultar a pedófilos y violadores de DD.HH.

    General director de Carabineros Marcelo Araya es nombrado secretario ejecutivo de la Comunidad de Polícias de América (AMERIPOL)

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    La historia del proyecto de cobre aprobado en Argentina que sería el “primer eslabón” del portafolio trasandino
    Negocios

    La historia del proyecto de cobre aprobado en Argentina que sería el “primer eslabón” del portafolio trasandino

    CEO de Abra por absorción de Sky: “Le permite jugar de igual a igual con su competencia”

    Las definiciones del próximo consejero del BC Kevin Cowan ante la Comisión de Hacienda del Senado

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office
    Tendencias

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Jaime García, entre lágrimas tras ganar la Copa Chile con Huachipato: “Yo no tengo que demostrarle nada a nadie”
    El Deportivo

    Jaime García, entre lágrimas tras ganar la Copa Chile con Huachipato: “Yo no tengo que demostrarle nada a nadie”

    Huachipato gana en los penales su primera Copa Chile y jugará la Copa Libertadores

    “Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido”: Jhojan Valencia le mete presión a Cruzados para renovar en la UC

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile
    Cultura y entretención

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

    Locura por Rosalía: la cantante suma dos nuevas fechas en el Movistar Arena a su paso por Chile

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    El Comité Noruego del Nobel confirma que María Corina Machado llegó a Oslo
    Mundo

    El Comité Noruego del Nobel confirma que María Corina Machado llegó a Oslo

    Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales

    EE.UU. planea revisar el historial de cinco años en redes sociales de viajeros con visa waiver para entrar al país

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio