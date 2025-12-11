Cierre de campaña: Jara acusa a Kast de “propuestas clandestinas” que amenazan la PGU, las 40 horas y permitirían indultar a pedófilos y violadores de DD.HH.

Santiago, 10 de diciembre 2025. La candidata a la Presidencia de la Republica, Jeannette Jara, realiza cierre de campana con shows artisticos junto a vecinas y vecinos en Plaza Matte comuna de Puente Alto. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, realizó esta noche el cierre de su campaña en la comuna de Puente Alto, donde acusó a José Antonio Kast de tener “propuestas clandestinas” que hacen peligrar una serie de medidas, como el aumento de pensiones, la ley de 40 horas, además de abrir la puerta al indulto a violadores de derechos humanos y pedófilos.

El evento tuvo lugar en la Plaza Matte, de la comuna del sur de la Región Metropolitana, donde la actividad contó con números artísticos de la mano de Álvaro Henríquez, los grupos “Shamanes Crew”, “Tomo Como Rey”, “Pincheiras del Sur” y el dúo “Dënver”. Incluso hubo un corpóreo de Jara.

La animación estuvo a cargo de la ex voz en off del programa Rojo, Jaime Davagnino y Gloria Kenig, quienes alentaron a los adherentes de la carta a La Moneda previo a su aparición sobre el escenario, prevista para las 21 horas.

“Lo que está en juego es el futuro de nuestras familias (...) el futuro de nuestro país”, señaló el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, quien antecedió a Jara en el plató.

Puntual, Jara se presentó frente a los presentes a la hora fijada y dio paso al canto del Himno Nacional, en la interpretación de la folclorista, Fabiola González, “la Chinganera”.

En su discurso, a cuatro días de medirse nuevamente frente a la carta republicana, José Antonio Kast, Jara apuntó a las propuestas “clandestinas” del exdiputado y reafirmó su capacidad de sacar adelante reformas.

“Muchas conquistas se han demorado largos años de lucha para hacerse realidad. Por ejemplo, en esta elección están claramente en juego cosas muy importantes, como el aumento de las pensiones en enero, porque no han querido contestar, se esconde detrás de propuestas clandestinas que buscan que se retrocedan derechos; porque están en juego las 40 horas laborales para vivir mejor; porque está en juego la impunidad para pedófilos; porque está en juego la impunidad para violadores de derechos humanos”, lanzó Jara apuntando contra los planteamientos de la figura republicana.

“Chile necesita certezas, necesita futuro, necesita esperanza. No retroceder. Certezas de que vamos a llegar bien a fin de mes”, dijo la figura que representa al pacto Unidad por Chile y la Democracia Cristiana (DC), quien reiteró su propuesta del levantamiento del secreto bancario para combatir el crimen organizado, además de la construcción de cinco nuevas cárceles.

Frente a cerca de 15 mil asistentes -según el comando-, Jara aseguró que “asumí este desafío porque mi historia es la misma de ustedes. La de gente que con su esfuerzo hace grande este país todos los días (...)”.

“En estos días en los que se han dicho muchas cosas que no son verdad, se han instalado fake news tratando de desinformar a la gente. Quiero decirle a los que tienen dudas, a los indecisos, incluso a los que votan por otro candidato, que yo soy chilena. Y bien chilena. De esas que trabajan a diario. De esas que sacan la familia y el país en adelante. (...) Por eso es importante que quien gobierne nuestro país tenga una conexión con la realidad. Tenga los pies puestos en la tierra. Sepa lo que es ganarse el pan. Sepa lo que es hacer fila para pedir una hora”, lanzó.

Jara resaltó las propuestas de su promesa de gobierno, como el salario vital de $750 mil pesos, además del mejoramiento de la salud pública, la devolución del IVA a la compra de remedios y “ayudas” para 4 millones de personas deudoras y registradas en Dicom.

Asimismo, reiteró que durante los 100 primeros días de su eventual gobierno, realizará 100 intervenciones policiales en barrios tomados por el narcotráfico, con “unidades especializadas”.

“En mi gobierno, el narco se encontrará con un Estado fuerte que lo desarme y lo encarcele. Tenga 30 o 70 años. Van a cumplir sus penas los delincuentes. En mi gobierno van a cumplir sus penas los delincuentes”, prometió Jara.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Alerta sanitaria, reforma sistema de nombramiento y llamado a convencer indecisos

Durante su participación en el cierre de campaña, Jara adelantó, sin dar plazos, que en su eventual administración ingresará un proyecto de ley que permita modificar el nombramiento de jueces, notarios y conservador de bienes raíces, a raíz de los presuntos escándalos de corrupción en el Poder Judicial.

“por eso ingresaré al Parlamento una importante reforma al sistema de nombramiento de jueces, de notarios y de conservadores de bienes raíces”, confirmó.

“Tengo la convicción. Tengo los principios. Y tengo la capacidad de tener mano dura, sea quien sea, el que se me ponga al frente”, advirtió la militante comunista.

Asimismo, la candidata oficialista, señaló que “voy a declarar alerta sanitaria para poder combatir el cáncer que asola en nuestro país y que está muy atrasado en las listas de espera”, aunque tampoco ofreció plazos para concretar la medida.

También afirmó que, en la parte menos aplaudida de su discurso por los presentes, que mejorará las condiciones salariales de Carabineros. “Vamos a fortalecer y mejorar sus remuneraciones, porque es de toda justicia, cuidar a quienes nos cuidan”, sostuvo Jara.

Finalmente, Jara también hizo un llamado a sus adherentes a que conversen con sus cercanos que aún expresan dudas sobre a quién darán su voto el próximo domingo, y así, se plieguen a respaldarla.

“Quiero pedirles un último esfuerzo: en los días que quedan, conversar con quienes aún tienen dudas. Conversar con quienes han sido víctimas de las falsas noticias o mentiras. Y contarles de nuestras propuestas, de nuestro camino recorrido y de lo que ya hemos hecho, porque Chile tiene una base y esa base es la que no podemos perder. Es verdad que nos falta y yo les puedo asegurar que sin ser perfecta tengo la experiencia necesaria para poder gobernar el país”, pidió a sus seguidores.