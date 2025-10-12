SUSCRÍBETE
Cita con el Papa León XIV y visita a tumba de Francisco: el itinerario de Boric para este lunes en su visita a Italia

Este lunes 13, las actividades del mandatario girarán en torno a su visita ofiicial a la Ciudad del Vaticano, donde se reunirá con el actual Pontífice de la Iglesia Católica.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

Esta jornada, el Presidente Gabriel Boric se embarcó en el avión presidencial, en el Grupo N°10 de la FACH, con rumbo a Italia, en el marco de una visita al país europeo que se extenderá desde el lunes 13 al miércoles 15 de octubre.

Durante el periplo, entre otras actividades, el mandatario realizará una visita oficial a Ciudad del Vaticano, donde sostendrá un encuentro con el Papa León XIV y concretará una reunión bilateral con su homólogo italiano, Sergio Mattarella.

Asimismo, inaugurará un foro de inversiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y encabezará la conmemoración de los 50 años del atentado contra Bernardo Leighton.

Actividades del lunes 13

Se espera que cerca de las 7.00 local de este lunes (2.00 en Chile), el Presidente Boric aterrice en el Aeropuerto de Roma-Fiumicino, en la capital italiana, para iniciar la visita oficial en la Santa Sede y una visita de trabajo en Italia.

Tres horas más, tarde, a las 10.00 (5.00 de Chile), el mandatario visitará en la Basílica Santa Maria Maggiore, en Roma, la tumba del Papa Francisco para rendirle un homenaje. Estará acompañado por el canciller Alberto van Klaveren; la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos; la embajadora de Chile ante la Santa Sede, Patricia Araya; el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), y los senadores Loreto Carvajal (PPD), Sergio Gahona (UDI) y Juan Ignacio Latorre (FA).

A las 11.00 (6.00 de Chile), el jefe de Estado sostendrá una audiencia privada con el Papa León XIV, en el Palacio Apostólico, de la Ciudad del Vaticano.

En el mismo recinto, 45 minutos más tarde, el mandatario concretará una reunión bilateral con el Secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, junto al canciller Van Klaveren, la ministra Lobos, la embajadora Araya y el secretario para la Relación con los Estados de la Santa Sede, monseñor Paul Gallagher.

En el marco de su visita al Vaticano, para las 12.30 horas (07.30 de Chile) Boric tiene programado visitar, junto a su comitiva, la Capilla Sixtina.

Finalmente, a las 17.00 de Roma (12.00 de Chile), y también junto al grupo que lo acompaña en su visita oficial, el Presidente de la República visitará la Basílica de San Pedro.

Resto del periplo

Para el martes 14, el Presidente Boric tiene programado un encuentro con el director general de la FAO, Qu Dongyu, para luego encabezar la ceremonia inaugural del “Foro de Inversión de la Iniciativa Mano de la Mano”, realizado por la agencia de la ONU para la agricultura y la alimentación.

Por la tarde, Boric participará de manera remota en la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa, Enade 2025.

Finalmente, el miércoles 15, el mandatario encabezará el Encuentro de Negocios Chile-Italia, junto al presidente italiano, Sergio Mattarella; participará en un seminario en conmemoración de los 50 años del atentado contra el ministro y diputado chileno Bernardo Leighton y su esposa, Ana María Fresno, para concluir con una reunión bilateral en el Palacio del Quirinale.

Se espera que esa noche el jefe de Estado viaje de regreso a Chile, para arribar a Santiago la mañana del jueves 16.

