Comando de Matthei bajo presión: busca fórmulas para estrechar la diferencia con Kast

En el entorno de Evelyn Matthei reconocen que el reloj comenzó a correr más rápido a tan solo 40 días de los comicios. Con las encuestas marcando aún una distancia en favor del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, el equipo de la exalcaldesa de Providencia ha intensificado las reuniones y ajustes en su estrategia. La consigna es una: acortar la brecha.

En esa línea, han buscado instalar contrastes con el líder republicano, apuntando a su ausencia en espacios televisivos y tensionando su postura frente al manejo económico y el gasto público.

El tema fue brevemente conversado en la reunión que este domingo sostuvieron los miembros del comité político de la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, en la que se revisaron los resultados de las últimas encuestas de opinión.

Pese a que varios se muestran optimistas, en el comando no esconden que la fórmula para acortar la distancia con el candidato republicano aún no está totalmente definida.

En esa discusión, algunos han planteado derechamente salir a enfrentar con más claridad a Kast, mientras que otros han llamado a seguir enfocados en la presentación de propuestas, mientras al mismo tiempo se marcan diferencias con los otros candidatos.

Así, por ejemplo, lo hizo Matthei durante este lunes. En medio del ruido por nuevos descuelgues, después de que la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, asegurara que dirigentes de Demócratas se sumarían a la campaña de Kast antes de la segunda vuelta, la abanderada no dudó en responder.

“(Me da) un poquito de pena que (los republicanos) tengan que estar recurriendo a personas de Chile Vamos, de Demócratas, de Amarillos, porque la verdad es que eso demuestra que no tienen ningún equipo propio”, apuntó la exalcaldesa tras presentar una serie de propuestas para sus primeros 100 días de gobierno.

Otros de su campaña, por su parte, también han criticado la definición de Kast de ausentarse de ciertas instancias de televisión. El abanderado se restó del programa Car-Curo a La Moneda, de TVN, y de El Candidato, de Mega, además canceló su participación en la entrevista presidenciable organizada por la Fundación Chile Mujeres y El Mercurio.

“Me llama la atención y creo que es una decisión que le va a terminar jugando en contra, porque en la ciudadanía se van a dar cuenta de que si un candidato no puede ir a responder preguntas a un programa de televisión, menos lo va a poder hacer cuando gobierne, menos va a estar preparado para enfrentar el crimen organizado”, apuntó, por ejemplo, la diputada y miembro del comité político de Matthei, Ximena Ossandón.

Que en ocasiones se salga a enfrentar directamente al abanderado republicano no es una sorpresa en el comando. Y es que si bien son varios los que llaman a no emplazar a Kast, lo cierto es que de cara a la primera vuelta, en la casona de Enrique Foster recalcan que los emplazamientos se repetirán cuando sea necesario.

El tema -explican- es acortar distancia con Kast y para eso son dos escenarios que se manejan: disputarle directamente su electorado -para lo que se lo cuestionará públicamente-, apostar al mundo de la centroizquierda, que quedó huérfano con la candidatura del oficialismo, Jeannette Jara, y también a los grupos más despolitizados.

Al respecto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, explicó en Desde la Redacción, de La Tercera, que “lo que estamos intentando hacer es convocar al 62% del Rechazo. No estamos necesariamente tratando de convocar a gente politizada, que siempre ha sido de derecha o de centro. Estamos buscando el voto de las personas que quieren cambios pero que no quieren refundar el país, ese 62% que uno podría decir que es del “sentido común”, dijo en Desde la Redacción, de La Tercera, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

En ese sentido, agregó que “hay gente que entiende que el país no se mejora con recetas mágicas y eso es en lo que nos diferenciamos. Acá hay candidatos que proponen cosas atractivas, pero que son incumplibles, personas que prometen cosas, pero no tienen equipos para llevarlas a cabo”.

Jara entra al ruedo

No solo desde el comando de Matthei han hecho un punto sobre el repliegue de Kast de las instancias televisivas. La candidata oficialista, Jeannette Jara, emplazó al republicano por su ausencia en programas de entrevistas en los que han participado los demás contendores por la Presidencia.

Esto, pese a que ella también durante la contienda electoral decidió restarse de algunas instancias.

Así, durante su participación en una entrevista organizada por la Fundación Chile Mujeres y El Mercurio, Jara criticó al republicano: “A mí me ha hostigado bastante por mi decisión de dejar los debates e irme a regiones después de una enorme cantidad de debates en los que estuve”.

Jara remarcó que “la ausencia de los programas o de quienes te entrevistan es bien particular porque si uno quiere ser Presidente de la República tiene que estar sometido al escrutinio público. Yo el otro día estuve en un programa en el cual había ocho periodistas. Me sentía como dando el examen de grado”.

En este contexto, en una actividad, Kast respondió que “uno puede estar invitado a muchos eventos y uno va viendo a cuáles puede ir por agenda, a cuáles puede ir porque estima que es un aporte, y a cuáles no puede ir por agenda o porque uno considera que no son un aporte”.

Y agregó: “He estado en todos los debates y en todos los debates que vengan, si dios me da vida y salud, voy a estar. Y espero que los otros, así como eligen ir a un matinal y no respetar el compromiso de ir a un debate o una presentación, cumplan con su palabra”.