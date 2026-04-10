Comisión de Hacienda de la Cámara invita a exministros Grau y Marcel en medio del debate por la caja fiscal

Los exministros de Hacienda del gobierno del presidente Gabriel Boric, Nicolás Grau (FA) y Mario Marcel, volverán al Congreso Nacional.

O al menos esa es la idea de la Comisión de Hacienda de la Cámara - que es controlada por la derecha con ocho representantes de un total de 13 - para que ambos exsecretarios de Estado den su opinión “respecto de los datos entregados por el ministro de Hacienda, señor Jorge Quiroz Castro, en relación con la situación fiscal del país”.

La invitación es para el próximo martes, de 15.00 a 17.00.

El actual jefe de la billetera ha reiterado, en más de una ocasión, que el estado actual de la caja fiscal es complejo.

Incluso, sus afirmaciones desataron un cruce de declaraciones con Grau. Pocos días después de asumir en el cargo, Quiroz sostuvo que “la administración anterior dejó una caja de US$ 40 millones al 31 de diciembre de 2025,versus los entre US$ 3.000 y US$ 4.000 millones que se dejan en circunstancias normales”.

Frente a esto, Grau respondió: “Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1.406 millones de dólares en enero y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones”.

Si bien la propuesta de convocar a los exministros de Boric vino de parte del diputado Carlos Bianchi (Ind.-PPD), en el oficialismo no esconden que quieren sacar al pizarrón a los otrora ministros de Hacienda .

De hecho, en las filas de la derecha sigue latente la idea de acusar constitucionalmente a Grau por el déficit estructural.

Al respecto, el presidente de la comisión, Agustín Romero (republicano), sostuvo que “la responsabilidad de los ministros que hayan participado en cualquier tipo de maniobra destinada a ocultar información, o de una u otra forma a perjudicar a Chile, claramente que va a tener que haber responsabilidades políticas”.

“A nosotros nos parece que esa situación merece un revuelo político y la acusación constitucional es un camino”, refrendó el diputado republicano.

Consultado por una coordinación del oficialismo para la sesión, Romero aseguró que en su calidad de presidente de la instancia no se inmiscuirá en la ofensiva política, pero, al mismo tiempo, consideró que “tiene que haber un trabajo mancomunado del oficialismo que va a hacer las consultas”.

El diputado Jaime Coloma (UDI), por su parte, agregó que “sería muy importante que los exministros Marcel y Grau acepten esta invitación al Congreso. El propio Consejo Fiscal Autónomo habló de errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos fiscales, y lo mínimo es que quienes estuvieron a cargo den cuenta de cómo su gestión debilitó las finanzas públicas”.