Cómo Elizalde prepara el proceso de traspaso de mando al gobierno de Kast

Este lunes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), fue designado por el Presidente Gabriel Boric para encargarse, por el lado del gobierno, del proceso de cambio de mando presidencial, de cara al ascenso al poder que concretará el Mandatario electo, José Antonio Kast, el próximo 11 de marzo.

Se trata de algo que, en los hechos, el jefe del gabinete comenzó a coordinar desde junio, cuando desde su repartición se emitieron las primeras instrucciones para el traspaso del poder desde el gobierno de Boric al que resultara electo en las presidenciales de noviembre o en el balotaje de diciembre.

Por esas fechas aún no estaba definido ni siquiera quién representaría al oficialismo en la contienda presidencial, pero ahí ya se comenzó a transmitir al resto de ministerios la necesidad de comenzar a levantar información y cerrar aspectos claves para un traspaso de mando.

El mensaje incluso se planteó tiempo después en el marco de un consejo de gabinete, instancia mensual donde el Presidente Boric y todos sus ministros se reúnen para proyectar lo que viene. Esto se reforzó con el envío a cada ministerio del instructivo de “Traspaso digital de gobierno” del año 2021, es decir, del que se usó en el cambio de mando con que el expresidente Sebastián Piñera le entregó el poder al Mandatario en ejercicio.

Ese mismo instructivo se va a actualizar entre los últimos días de diciembre y los primeros días de enero de 2026. Una vez esté finalizado, el documento será enviado nuevamente a las distintas carteras del gobierno de Boric.

El instructivo indica que cada repartición debe levantar información por medio de la plataforma “traspaso.digital.gob.cl” y pide que se ponga foco en ocho áreas. La primera es la “programática y de gestión”, donde van las licitaciones pendientes y en preparación, el balance con los logros en objetivos específicos durante la administración, el grado de ejecución presupuestaria del vigente año, entre otras cosas.

La segunda es sobre el “personal” de cada ministerio, donde se solicita completar información respecto de la dotación de las personas contratadas; la tercera es la “financiera”, donde se pide el detalle de los activos, el estado de los fondos por rendir, entre otras cosas, mientras que la cuarta es relativa al “inventario”, donde se requieren antecedentes sobre los bienes muebles y muebles.

La quinta área que se solicita en el instructivo que se actualizará -de mismas características con los documentos requeridos en los otros traspasos- es la “legal”, donde se exige a cada ministerio completar información referida al estado de tramitación de documentos que deben ser tomados de razón en Contraloría, los proyectos enviados al Congreso desde el inicio del periodo, los sumarios en desarrollo y las solicitudes de información que deben ser respondidas a organismos contralores y que aún están pendientes.

La sexta área es la “administrativa”, donde se pide el listado de documentos que aún no se responden y que están en la oficina de Partes y los convenios vigentes de cada entidad; la séptima es la de “participación ciudadana”, y la octava es la de “auditoría interna”. Además, hay un noveno capítulo donde cada ministerio puede agregar “otros antecedentes” que estime que sean importantes de considerar.

Si bien se estiman algunas modificaciones al instructivo, por su actualización en las próximas semanas, los cambios serán menores. La idea era que con esto los ministerios vayan adelantando el trabajo en base a dichos criterios, pues el gobierno ha apostado por un traspaso del mando republicano y ordenado.

En eso, dicen en el Ejecutivo, ayudará la buena relación que tienen Elizalde y Claudio Alvarado, exministro de la Segpres de Piñera que fue designado por Kast como encargado del traspaso.

Ambos compartieron en el Senado cuando fueron parlamentarios y también cuando Elizalde se mantuvo como representante de la Cámara Alta y Alvarado asumió la conducción de la Secretaría General de la Presidencia.

La idea es que en febrero cada ministerio esté listo con sus documentos, pues para esas fechas se proyecta que el gobierno entrante de Kast tenga definido quiénes serán sus ministros, por lo que se iniciarán las reuniones bilaterales entre los representantes de cada administración.