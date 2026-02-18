SUSCRÍBETE
    Política

    Cordero y relato del “gobierno de emergencia” promovido por Kast: “Se gana con un lema y se gobierna con otro”

    Junto con hacer un llamado a distinguir entre "los dichos de campaña y la gestión de la administración pública", el ministro defendió que en los datos que han entregado sobre seguridad "ahí está la modestia verdad de los hechos".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    El ministro de Seguridad Pública Luis Cordero FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se sumó a los cuestionamientos que han hecho figuras del Ejecutivo contra el concepto del “gobierno de emergencia” que promovió José Antonio Kast durante su campaña presidencial.

    El primero fue el ministro del Interior Álvaro Elizalde (PS), quien el martes en conversación con CNN señaló que “se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social”. Lo propio hizo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, al señalar hoy que "el verdadero gobierno de emergencia, al menos en materia educacional, pero también en otros ámbitos, fue el gobierno del Presidente Boric“.

    Y hoy, en una conferencia de prensa para dar a conocer cifras delictuales, el ministro Cordero fue consultado sobre este punto. “Yo creo que los discursos de campaña son distintos de la gestión gubernamental. Se gana con un lema y se gobierna con otro. Eso es habitualmente lo que tiende a suceder”, reflexionó.

    Diego Martin /Aton Chile

    “Nosotros hemos entregado ahora y en otro momento los datos de lo que se refiere a seguridad pública. Y simplemente ahí está la modestia verdad de los hechos. Las estrategias políticas de cómo se argumentan ese otro tipo de cosas", añadió.

    Asimismo, hizo hincapié en que “el concepto de emergencia en el derecho, no en la política, tiene una connotación muy específica y de consecuencia muy concreta”.

    “Pero yo creo que hay que hacer una distinción entre los dichos de campaña y la gestión de la administración pública que funciona en otros parámetros. En el caso nuestro, la responsabilidad al igual que lo hicimos en la reunión de traspasos, es entregar información fidedigna de las instituciones del Estado vinculadas a seguridad", zanjó.

    El presidente electo, por su lado, en respuesta a los dichos de Elizalde planteó ayer que “tenemos problemas reales. Hay problemas de seguridad ciudadana”.

    El presidente electo José Antonio Kast. Foto: Nicolás Klein/Aton Chile NICOLAS KLEIN/ATON
