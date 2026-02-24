Crisis por cable submarino chino empaña el fin de la era Boric y desata lamentos (y críticas) en la izquierda

A 15 días de que Gabriel Boric deje de ser el Presidente de Chile, una nueva crisis explotó en su administración: la controversia por el cable submarino chino que provocó que Estados Unidos sancionara a tres funcionarios del gobierno chileno, incluido el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz (Independiente).

En un comienzo, el actual oficialismo se cuadró con La Moneda en rechazar la sanción. Sin embargo, un nuevo antecedente dado a conocer este martes hizo que algunos parlamentarios del sector también apunten contra el gobierno de Boric, en su recta final. El Mercurio reveló que Muñoz visó la concesión del proyecto chino a fines de enero, pero se anuló el decreto dos días después.

Jonnathan Oyarzún/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Uno de los que tuvo reparos con el Ejecutivo es el diputado Raúl Soto (PPD), de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Si bien él considera que “el gobierno tiene una posición correcta al defender la soberanía y autonomía de Chile y EE.UU. está actuando de forma inaceptable”, sugiere que “hay que reconocer que esta polémica ha sido muy mal manejada por el gobierno”.

A criterio de Soto, quien se desempeña como jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, “versiones contrapuestas entre autoridades, informaciones parciales e incompletas, incapacidad de anticipación y desactivación de las crisis son elementos comunes con otras crisis que han existido y de los cuales yo pensé que se había aprendido la lección, pero ahora queda la impresión que no”.

“Este conflicto era previsible y se debió haber actuado de forma más clara, eficaz y oportuna para no llegar a este punto. Ahora cualquier decisión que se tome será compleja y traerá efectos nocivos para Chile. Es muy lamentable”, agregó Soto.

Por su parte, el diputado Jaime Araya, de la misma bancada, sostuvo que “esto se volvió algo muy delicado, con el serio riesgo de entrar en el pantano de las contradicciones. El gobierno debiera pausar sus vocerías y reconstruir todo lo sucedido con máximo rigor y detalle, porque empezar con versiones contradictorias, o peor aún, con la verdad a gotas, es complicar aún más un problema grande en el que ya estamos metidos”.

“Espero que todos los altos funcionarios que han participado en esto puedan aportar toda la información para reconstruir lo que efectivamente ocurrió, porque me resulta muy difícil creer que el ministro firmó y a los dos días invalidó un decreto de tanta importancia. Parece casi un capricho”, agregó el diputado Araya.

Araya enfatizó que el Congreso debe conocer todos los antecedentes sobre lo que realmente ocurrió, antes del nuevo período legislativo y del cónclave de partidos que planea La Moneda, para cerrar la “era Boric” con las colectividades que la sustentaron. “Así como están las cosas, esto tiene cara de transformarse en un gran problema, espero que esto no sea el chascarro de la despedida, porque sería un final muy desastroso, una foto final cantinflesca”, planteó.

Diputado Jaime Araya. Jose Acchiardo jacchiar@gmail.com

Desde la derecha, ya han puesto en marcha un plan para que el gobierno aclare la controversia en el Congreso. “Hablé con la diputada Erika Ñanco (FA) para solicitar una sesión especial de la Comisión de Relaciones Exteriores, con el ministro Muñoz y subsecretario (Claudio) Araya. Con lo que hemos conocido hoy, pienso que debemos evaluar una Comisión Investigadora. ¿Con cuántas sorpresas más nos vamos a encontrar?“, publicó en X el diputado Diego Schalper (RN).

En tanto, el diputado Jaime Mulet, quien integra la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara, dijo que “acá alguien no está diciendo toda la verdad y eso es grave. Es desconcertante escuchar al canciller, quien da ha dado a entender que es un proceso que se está iniciando y resulta que hubo en decreto que otorgó la concesión, que posteriormente se anula. Alguien está ocultando información o engañaron al ministro Muñoz“.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

No todos en la alianza son de la idea de apuntar contra el gobierno. El presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, planteó que “la diversificación de la carretera digital era un consenso que teníamos como país desde 2016. Nadie lo había objetado en los últimos tres gobiernos. El cable con China fue una materia tratada en la gira oficial de Piñera a Asia en 2019″.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Por su parte, el senador Tomás de Rementería, del PS, dijo que “los que generalmente están a favor de la competitividad hoy están diciendo que hay que discriminar a una empresa por la nacionalidad de su origen. Eso no tiene sentido. Acá el ministro Muñoz no ocultó ninguna información e hizo exactamente lo que tenía que hacer”.