De la cancha al hemiciclo: los deportistas que llegarán (y los que no) al Congreso en 2026

De la cancha al hemiciclo: los deportistas que aspiran a llegar al Congreso Nacional. Foto: Archivo

Tras las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo, se zanjó quiénes serán los deportistas que ocuparán escaños en el Congreso Nacional desde el 2026 hasta el 2030.

Entre los deportistas que postularon por primera vez al Congreso Nacional, se encuentra el exárbitro Carlos Chandía, alcalde de Cohiueco, quien hizo campaña para ser diputado por el distrito 19 (Chillán, Chillán Viejo, Coihueco, El Carmen, Pemuco, Pinto, San Ignacio, Yungay, Bulnes, Cabrero, Cobquecura, Coelemu, Ninhue, Ñiquén, Portezuelo, Quillón, Quirihu, Ránquíl, San Carlos, San Fabián, San Nicolás, Treguaco, Yumbel), en la Región de Ñuble, como militante de Renovación Nacional.

Con el 82,0% de las mesas escrutadas en el distrito 19, el ex árbitro resultó electo con un 7,1%.

También se había postulado el exentrenador Jorge “Peineta” Garcés, que por Evópoli buscaba ser diputado por el distrito 7 en la región de Valparaíso (Isla de Pascua, Juan Fernández, Valparaíso, Con Con, Viña del Mar, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quisco, El Tabo, San Antonio, Santo Domingo). No lo logró: “Peineta” obtuvo menos del 2% de los votos.

“Todos compartimos los mismos sueños: que nuestros hijos crezcan con oportunidades lejos de la droga, que podamos vivir tranquilos en barrios seguros, que nuestros adultos mayores tengan una vejez digna. Estos sueños son los míos también, y quiero trabajar contigo para que se hagan realidad”, escribía Garcés en su Instagram este jueves.

El “Peineta” tuvo una dura competencia del propio mundo caturro, pues el exdirectivo Rafael González buscaba el mismo voto, pero bajo el alero del Partido Republicano. Aunque tampoco lo consiguió: el ex mandamás caturro consiguió un poco más del 2%, pero no suficiente para obtener un escaño.

Más al sur, Ian Mac-Niven, exfutbolista y exgerente de la selección chilena, postuló a un asiento como senador por el Partido de la Gente en la región del Maule. Pero tampoco tuvo éxito: registró menos del 1% de los votos.

En la misma región y coalición política, pero en el distrito 18 (Colbún, Linares, San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas, Cauquenes, Chanco, Longaví, Parral, Pelluhue, Retiro), el exjugador de Colo Colo, Rubén Martínez, buscó ser diputado, pero con un 3,1%, no lo consiguió.

Otros deportistas

El fútbol no es el único origen de los candidatos. En Santiago, el multicampeón paralímpico en la natación, Vicente Almonacid, se postuló sin éxito con menos del 1% para ser diputado, representando al Partido Demócratas, en el distrito 10 (Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín, La Granja). “Del deporte a la política solo hay un paso”, señaló Almonacid a CNN Deportes en agosto pasado.

También en la región Metropolitana, pero en el distrito 12 (La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto, San José de Maipo), el maratonista Jonathan Barrera buscó un escaño parlamentario por el Partido Demócratas. Tampoco lo logró: pasó inadvertido con menos del 1%.

En tanto, en el distrito 20, en la región del Biobío (Hualpén, Talcahuano, Chiguayante; Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana, Tomé), el exbasquetbolista Patricio Briones, quien postuló a la Cámara de Diputados como representante del Partido de la Gente, fue uno de los 8 contendientes victoriosos en la jornada de este domingo, con poco más del 3%.

Por otro lado, están los que ya participan en el Congreso Nacional y que buscaron su reelección este domingo.

Tal es el caso de Erika Olivera, quien postuló para continuar por los Demócratas en en el distrito 9 (Conchalí, Huechuraba, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Independencia, Recoleta), pero no logró su objetivo, obteniendo poco más del 2%.