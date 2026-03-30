De “un gran anuncio” a “la descoordinación es total”: parlamentarios y decisión de no reducir presupuesto del Ministerio de Seguridad

Distintas reacciones entre los parlamentarios ha generado el anuncio de este lunes de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. La exfiscal señaló la tarde de este lunes que habrían acordado con Hacienda no llevar a cabo la propuesta de recorte del 3% del presupuesto de Seguridad.

“La seguridad no se va a rebajar. El Presidente ha decidido no reducir el presupuesto y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías, garantizar su funcionamiento, fortalecer su capacidad operativa, dar respuestas concretas a la ciudadanía”, aseguró la jefa de esa repartición.

La propuesta de recortes en seguridad trajeron críticas tanto desde la oposición como en el oficialismo, luego que se compartieron mayores detalles de esta idea durante una sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.

Valoración de la medida y críticas por falta de claridad

El jefe de bancada del PPD e Independientes, Raúl Soto (PPD), considera que es “una decisión política correcta no rebajar el presupuesto de Seguridad, mantenerlo y fortalecerlo, porque sigue siendo una prioridad de la ciudadanía y es lo coherente con lo que han dicho en el pasado”.

“Sin embargo, nos sigue preocupando la rebaja en el presupuesto de Educación, de Salud y de Vivienda que deja en desprotección e incertidumbre a la ciudadanía”, acotó también el parlamentario.

Desde el mismo partido, la diputada Andrea Parra señaló: “Menos mal el Gobierno recapacitó en no reducir el 3% a seguridad, era de verdad impresentable, y ahí como oposición jugamos un rol importante de advertir que hay que ser consistentes en lo que uno promete y en lo que uno hace”.

Por su parte, el senador Iván Flores (DC), criticó las diferencias de versiones respecto a los recortes en la cartera y señaló que “ en verdad la descoordinación es total ”.

“Ahora la ministra Steinert anuncia con bombo y platillo que iba a ir al ministerio de Hacienda y a la Dipres a pedir que no haya rebajas. Pero si esto es un absurdo, se ponen de acuerdo entre dos ministros y punto. Y ahora, como gran cosa, anuncia que entonces no se le va a recortar a las policías, si eso debieron haberlo conversado al principio”, criticó el senador por la región de Los Ríos.

En el Frente Amplio, la presidenta de aquel partido, Constanza Martínez, enfatizó que “ con la seguridad no se juega, no se hacen puntos comunicacionales y no se improvisa ”.

“El Gobierno primero justificó un recorte en seguridad y ahora dice que no era necesario. Si la plata estaba, entonces no era una obligación fiscal: era una decisión política. ¿Con qué argumento van a recortar ahora en salud, educación u otras áreas clave? Preocupante la falta de seriedad", criticó la otrora delegada presidencial de la RM.

Por su parte, la diputada de la Comisión de Seguridad, Tatiana Urrutia (FA), reflexionó si esta situación podría desarrollarse también en otros ministerios.

“ Cabe preguntarse si los ministerios de Salud, Vivienda y Educación abrirán también este tipo de conversaciones con Hacienda , o bien el gobierno deberá explicar por qué sus urgencias no serían consideradas como prioritarias”, cargó la parlamentaria del distrito 8 en su cuenta de X.

“Chile no puede depender de la buena fe ni de interpretaciones que cambian. El gobierno de José Antonio Kast demuestra carecer de gestión, claridad en sus decisiones y responsabilidad al comunicar. Porque mientras más explican, más se enredan”, agregó Urrutia.

En una línea parecida, pero más explícita, el senador Juan Luis Castro (PS) exigió tras el anuncio que el gobierno también revierta esta decisión para el Ministerio de Salud.

“Si el nuevo gobierno ha dicho que hay una crisis en materia de seguridad, de salud y de la vivienda, entonces, ¿cómo se entiende este recorte? Hoy hemos sabido que se echó pie atrás. No va a haber recorte en materia de seguridad, porque parece que se entendió que retirar setenta y dos mil millones de pesos a las policías era un despropósito", señaló el representante por la región de O’Higgins.

Relatando los diversos problemas que enfrenta nuestro país en materia de salud, como las listas de espera y el cáncer como primera causa de muerte, Castro señaló que tiene “ todo el derecho a pedirle al gobierno que también retroceda y elimine este recorte en materia de salud , que es un flagelo para millones de chilenos que solo dependen del sistema público para atenderse”.

En el oficialismo, el diputado de la Comisión de Seguridad, Mauro González (RN), se alegró por la decisión del gobierno.

“ A Carabineros, a la PDI, a estas instituciones tenemos que respaldarlas , entregarles todas las herramientas para que estén en terreno, para que estén en la calle, para que estén en los barrios y luchen de manera firme en contra de la delincuencia”, afirmó.

Además, González entregó un espaldarazo a la criticada titular de la cartera de Seguridad. “Por otra parte, respaldamos a la Ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, porque ella se comprometió a hacer todas las gestiones necesarias y evitar el recorte de presupuesto de nuestras policías y cumplió con su palabra”, señaló el diputado.

También se refirió a la medida Cristián Araya (REP), partícipe de la Comisión de Seguridad, quien espera que tras este anuncio exista un mejor diálogo con la oposición.

“Cuando desde el Ministerio de Seguridad nos adelantaron la posibilidad de un recorte, la oposición corrió a hacer gárgaras y rasgar vestiduras por esta posibilidad. Esperamos que ahora, frente a este anuncio que demuestra el real y total compromiso del presidente Kast y de su gobierno con la seguridad de los chilenos, la oposición tenga la entereza de reconocerlo y respaldar su gestión”, enfatizó.

Además de considerarlo “ un gran anuncio ”, dio un espaldarazo a los cuestionados ministros Quiroz (Hacienda) y Steinert (Seguridad).

“Reconozco la gestión y el compromiso de la ministra Steinert. Agradecemos su sinceridad y también el que haya escuchado la preocupación de los parlamentarios. Valoramos el compromiso también del ministro Quiroz, que pese a la necesidad de un recorte, no se toquen los recursos destinados a la seguridad de los chilenos”, señaló al respecto.

Por su parte, Enrique Bassaletti (REP) entregó un mensaje de gratitud al Presidente Kast, a Quiroz y a Steinert.

“Muchísimas gracias al gobierno y también pedirle a las policías que hagan el mejor de sus esfuerzos para adelante, con este apoyo, las iniciativas necesarias para restablecer el nivel de seguridad que Chile se merece”, señaló el diputado general (r) de carabineros.

El presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, también valoró la decisión de hacer una excepción “en lo relativo a seguridad pública”.

“Es exacto lo que debemos hacer hoy. Debemos combatir con toda las fuerzas del Estado y todos los recursos disponibles al narcotráfico, al crimen organizado y a la delincuencia desatada de Arica a Punta Arenas”, señaló.