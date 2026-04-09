De un exministro de Boric al PC: los matices en condenas a la agresión a Lincolao que irritaron al gobierno de Kast

La cobarde agresión en Valdivia a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, derivó rápidamente en una condena transversal del mundo político a la violencia.

Pese a la serie de muestras de apoyo a la secretaria de Estado, en el gobierno del Presidente José Antonio Kast irritó que algunos de los mensajes de figuras de la oposición tuvieran matices.

El primero en dar cuenta de esta molestia fue el propio Mandatario, en la declaración que entregó la noche del miércoles en el Palacio de La Moneda para entregar su respaldo a la integrante de su gabinete, en una puesta en escena que incluyó a la mayoría de sus ministras y a la primera dama, Pía Adriasola.

“Hay algunas personas que dicen que respaldan, que dan su solidaridad, pero después le ponen una coma y un pero. Son unos pocos, pero incluso esos pocos, al igual que esos jóvenes que agredieron a Ximena, debían sentir vergüenza. Esto debe marcar un punto de inflexión en nuestra nación. La violencia es inaceptable", dijo Kast.

El Presidente Jose Antonio Kast realiza punto de prensa junto a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El argumento fue replicado por la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, en una vocería en horas de la mañana de este jueves, quien siguiendo la línea del Jefe de Estado apuntó que estos hechos deben condenarse de manera transversal “sin ningún matiz”.

“Hay gente que quiere quedar bien diciendo que está en contra de la violencia, pero ha permitido que esto ocurra, porque este tipo de acciones son parte de discursos ideológicos. Son personas que creen que porque están en desacuerdo con algo, porque piensan distinto, pueden violentar y agredir. Esa es una batalla que incluso es parte de lo que nosotros vivimos en 2019. Eso es inaceptable y no lo vamos a aguantar”, advirtió.

La vocera de gobierno, Mara Sedini. MARIO TELLEZ

La portavoz del Ejecutivo también apuntó a aquellos casos en una entrevista con T13 Radio, “A este tipo de situaciones no se le puede poner ni un pero, ni una coma, ni nada. Acá se tiene que condenar transversalmente, sin ningún matiz, y a eso apunta el Presidente Kast, porque aquí hay gente que claro, quiere quedar bien diciendo que está en contra de la violencia, pero ha permitido que esto ocurra, porque este tipo de acciones son parte de discursos ideológicos”.

Condenas con “peros”

El exministro de Agricultura del gobierno del Presidente Gabriel Boric, Esteban Valenzuela, es una de las figuras que compartió una publicación en redes sociales para condenar la agresión a la titular de Ciencia, aunque con un matiz.

Esteban Valenzuela, exministro de Agricultura. Dedvi Missene

“Mal la agresión a la ministra de Ciencia, pero horrible Kast hablando que la Universidad es diálogo y él y los gremialistas le negaron al Cardenal Silva Henríquez hablar en la PUC”, escribió en su cuenta de X.

El diputado Jorge Brito (FA), por su parte, si bien se mostró en contra de la violencia que sufrió la ministra, pidió que el gobierno no se victimice.

“Solidarizamos con la ministra de Ciencia, nadie se merece la violencia que ella ha vivido, más aún en las universidades, que debiesen ser espacios de tolerancia, del debate libre de ideas, y donde no exista cabida para las agresiones. Por eso es que apoyamos, solidarizamos con la ministra de Ciencia, pero también hay que ser ciertos y claros al gabinete del presidente Kast, que no se hagan la víctima, que no utilicen esto que todos condenamos para victimizarse frente a críticas legítimas que han tenido miembros de su gabinete por decisiones erróneas que han tomado en este mes de gobierno”, dijo.

También desde el Frente Amplio, la diputada Carolina Tello recalcó que: “Rescato el tono del ministro en un momento complejo. Pero es preocupante que el Presidente opte por dividir a los chilenos entre los “bien nacidos” y los que no lo serían, ya que eso contribuye a la violencia. En momentos como este, las autoridades deben estar a la altura de las circunstancias".

Los mayores matices, eso sí, han surgido desde el Partido Comunista (PC), tienda desde la que hicieron un llamado a no usar el ataque a Lincolao como un “caballito de Troya” para el debate sobre seguridad escolar.

La diputada Daniela Serrano (PC). SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Es importante hacer un llamado a la cautela y a la responsabilidad porque no puede ser este ataque el caballito de Troya para quienes siempre han estado en contra de la gratuidad universitaria", solicitó la jefa de la bancada de diputados PC, Daniela Serrano.

El diputado Luis Cuello (PC), en tanto, en diálogo con Desde La Redacción de La Tercera, sostuvo que es “un camino equivocado” mezclar ambos temas.

“(El ataque a la ministra) es una agresión sin duda, una agresión violenta, una agresión de fuerza que es violenta, pero tiene otras características. Yo creo que acá mezclar los temas... yo le pediría al ministro también que hagamos un debate con honestidad intelectual”, emplazó el comunista al titular de Interior, Claudio Alvarado.

En concreto, los comunistas apuntan al proyecto de ley para combatir la violencia escolar firmado este martes por Kast. Se trata de dos iniciativas que se ingresarán al Congreso enfocadas en establecer medidas de control en los colegios y en endurecer sanciones por hechos delictuales cometidos en recintos educacionales.