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    Bancada PC emplaza al oficialismo a no usar agresión a Lincolao como “caballito de Troya” en discusión sobre violencia escolar

    Desde la colectividad de oposición hicieron un llamado a la “cautela” y apuntó a los sectores que “desconocen la historia y desconocen la legitimidad de los movimientos estudiantiles”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Daniela Serrano, jefa de bancada de diputados PC. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La jefa de la bancada de diputados del Partido Comunista (PC), Daniela Serrano, emplazó al gobierno y oficialismo a no utilizar la agresión de este miércoles en Valdivia en contra de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, como un “caballo de Troya” para la discusión sobre seguridad escolar en el Parlamento.

    En medio del revuelo y las críticas transversales que causó el ataque a la secretaria de Estado a manos de estudiantes de la Universidad Austral, la represente de los comunistas en la Cámara Baja hizo un llamado a la “cautela” y no mezclarlo con la modificación que busca el Ejecutivo para la gratuidad universitaria.

    En concreto, se apunta al proyecto de ley para combatir la violencia escolar firmado este martes por el Presidente José Antonio Kast. Se trata de dos iniciativas que se ingresarán al Congreso enfocadas en establecer medidas de control en los colegios y en endurecer sanciones por hechos delictuales cometidos en recintos educacionales.

    Una de las medidas más controvertidas busca establecer la inhabilitación a estudiantes para acceder a la gratuidad en la educación superior: entre los requisitos para ser beneficiario está no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.

    Al respecto, Serrano señaló este jueves que “el ataque que ayer conocimos a la ministra de Ciencias sin duda es inaceptable y ayer fue ampliamente repudiado. Lo que ahora corresponde es que la universidad aplique el reglamento interno y sancione ajustándose al debido proceso”.

    “En ese sentido creo que es importante hacer un llamado a la cautela y a la responsabilidad porque no puede ser este ataque el caballito de Troya para quienes siempre han estado en contra de la gratuidad universitaria”, remarcó.

    La congresista, además, planteó que se debe dar “una discusión que esté acorde hoy día a la responsabilidad que tenemos los parlamentarios y parlamentarias de construir políticas públicas para erradicar la violencia de las escuelas y erradicar la violencia de las universidades”.

    Asimismo, hizo un llamado “a quienes confunden las legítimas demandas del movimiento estudiantil con estos hechos de violencia” y que “desconocen la historia y desconocen la legitimidad de movimientos estudiantiles que han construido políticas públicas muy importantes para nuestro país como es el garantizar el acceso de todos y todas a la educación superior”.

    Más sobre:Ximena LincolaoGobiernoJosé Antonio KastPartido ComunistaPCUniversidad AustralQuerella

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