Debate presidencial ARCHI: el segundo cara a cara entre Jara y Kast antes del balotaje

Los candidatos presidenciales volverán a verse las caras este martes. A las 8:00 horas, los dos postulantes a La Moneda se encontrarán en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), que será transmitido por más de mil radioemisoras en todo el territorio nacional, la Antártica e Isla de Pascua.

Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentarán en esta penúltima instancia donde se verán las caras previo a la segunda vuelta del 14 de diciembre. La cita se llevará a cabo en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad Católica.

El encuentro será conducido por siete periodistas donde las regiones también serán representadas, “reafirmando el compromiso de ARCHI con un debate plural y territorialmente diverso” indicaron desde la asociación.

Entre los comunicadores confirmados se encuentran Paola Ahumada, Coni Santa María, Iván Valenzuela, Victoria Barría, Verónica Franco, Octavia Rivas, Juan Manuel Astorga y Daniel Silva como moderador.