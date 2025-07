Jorge Quiroz: El multifacético consultor de empresas, exateo y contrario al régimen militar que aterriza en el equipo económico de Kast

“Ha estado en todas, tiene calle. Con decirte que se sabe más el precio de la marraqueta que el precio del pan hecho con masa madre”, ilustra con algo de humor un cercano a Jorge Antonio Quiroz Castro (63 años) en un intento por resumir el perfil y la experiencia práctica de quien es hoy el nuevo coordinador del equipo económico del candidato republicano, José Antonio Kast. En un juego de palabras con sus respectivas iniciales, JAK sumó a JAQ.

“Nos conocimos la primera vez (con Kast) ya hace más de un año y medio, cuando recalculamos los índices de pobreza”, recordó el jueves de esta semana el economista en su estreno mediático junto al líder republicano, donde no sólo destacó los pilares del programa económico del candidato, sino también deslizó sutiles dardos al extenso grupo de economistas y expertos que acompañan a Evelyn Matthei.

Mientras la candidata de Chile Vamos, en una señal de respaldo técnico a sus propuestas económicas y de gobernabilidad, había presentado hace dos meses a un equipo económico compuesto por 40 economistas, Kast había sido blanco de críticas por la ausencia de un grupo de especialistas que diera soporte a su programa.

“Me voy a referir con mucho cariño a mis 40 colegas economistas que están en el programa de Evelyn Matthei, y mis colegas me van a entender en la frase técnica que voy a usar. Cuando usted tiene 39 economistas, el valor del producto marginal del 40 vale cero, por muy bueno que sea”, afirmó en su debut el jueves al ser consultado por nuevos fichajes del equipo económico de Kast y la posible “debilidad” frente a la candidatura de Chile Vamos.

“Lo que necesita este programa son economistas, sí. Pero este programa necesita muchos abogados expertos en derecho público y derecho administrativo, porque es la sala de máquinas la que hay que intervenir. Este programa necesita muchos administradores, porque son la reducción de gastos la que hay que enfrentar… Este programa necesita muchos ingenieros, no necesariamente doctores en ingeniería. Necesita muchos profesionales buenos de regiones que conocen su región y que conocen qué impedimentos en cada región están ocurriendo en distintos sectores”, explicó el economista al destacar el perfil más especializado y con más terreno del equipo que busca formar y distanciarse así de la fórmula aplicada por Matthei.

En la oportunidad, Quiroz -exasesor económico del exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter- destacó los ejes del programa económico del líder republicano: desregulación, disminución de la carga tributaria y racionalización, y el ajuste del gasto público. “Nuestra propuesta aborda sin timideces ni complejos los tres problemas que tienen a nuestro país detenido”, dijo Quiroz esta semana, quien en marzo se confrontó públicamente con el Presidente Boric este año por las estimaciones de crecimiento de la economía para 2024. “¿Qué será de Don Jorge Quiroz?”, lanzó en la plataforma X el Mandatario junto con compartir una foto con una entrevista donde el economista calificaba de demasiado optimista la proyección del gobierno del 2,6%. El día anterior al mensaje de Boric, el Banco Central confirmaba el crecimiento económico proyectado por Hacienda.

No es su única controversia con el oficialismo: su autoría de un informe que cuestiona la alianza entre Codelco y SQM -encargada por el grupo Errázuriz- lo instaló en una polémica pública con Máximo Pacheco, presidente de la minera estatal. En su presentación en sociedad, esta semana Quiroz defendió ese trabajo -“He asesorado a muchos grupos antes y eso no me quita mi independencia”, dijo- y aclaró que su posición no influirá en el futuro de esa asociación si Kast llega a La Moneda. “Si esto se llega a cerrar y a perfeccionar como corresponde, nosotros no lo vamos a retrotraer. Eso que quede absolutamente claro”, zanjó.

Santiago 10 de julio 2025. José Antonio Kast anuncia la incorporación del destacado economista Jorge Quiroz al equipo del candidato presidencial. Jonnathan Oyarzún/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El “método” Quiroz

Las frases de su estreno también resumen el “método” de Quiroz a la hora de trabajar y armar equipos, y que aplicará en el grupo económico de Kast, según sus cercanos. Con 30 años de asesorías económicas, el ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Duke en Estados Unidos (la misma donde estudio el expresidente Ricardo Lagos), fundó hace 25 años Quiroz & Asociados. Antes, en los 90, lanzó junto al economista Patricio Arrau la consultora Gerens.

“Buscará aplicar en el equipo económico el mismo método de trabajo de su trabajo en consultorías. Está recogiendo una red de profesionales jóvenes de distintas profesiones donde habrá jefes de célula responsables de cada tema”, afirma un economista que lo conoce de cerca. “Aquí no saldrá ningún informe, por muy ‘capo’ que sea el experto que lo escribe, si no lo lee otra contraparte… Siempre con un senior de contraparte”, ha relatado Quiroz a sus cercanos, quien ha revelado que no fichará big names, tal como lo ha hecho Matthei.

Un economista que trabajó con Quiroz destaca el perfil de microeconomista de Quiroz, quien ha trabajado, principalmente en el área de sectores regulados. “Dado su amplia expertise y conocimiento de los sectores, no necesita armar una comisión para saber qué está pasando en el área de los salmones. No tiene que armar una comisión de ‘cero’ para saber qué está pasando con la energía. Lo mismo ocurre con la construcción y la minería. Para hacer los ajustes macro, hay que conocer lo micro”, explica la misma fuente.

El especialista ha trabajado como perito económico en diferentes casos empresariales. Hace 15 años preparó informes para Salcobrand, en medio del juicio que llevó adelante la Fiscalía Nacional Económica por la colusión económica de las cadenas de farmacias. Posteriormente, asesoró a las empresas avícolas, tras el inicio de la investigación por colusión del denominado “caso Pollos”. También trabajó con la industria distribuidora de gas natural para enfrentar las regulaciones que planeaba introducir el segundo gobierno de Michelle Bachelet en el sector. Pero la transversalidad de los reportes especializados hechos cruza numerosos sectores: ha realizado trabajos sobre telecomunicaciones, mercado lácteo, industria financiera, previsional, pesquera, entre muchas otras. Quiroz ha calculado que ha participado en unos 1.500 reportes de diverso tipo durante su extensa carrera, la que incluye además su participación en directorios como el factoring Factotal, la Bolsa de Comercio de Santiago, Invertec Pesquera del Mar Chiloé, Papeles Carrascal S.A. y la Sociedad Nacional de Agricultura.

Carlos Budnevich, exsuperintendente de Bancos, compañero en la Universidad de Chile y amigo del economista, profundiza en su perfil. “Tiene experiencia acabada en el mundo real de la empresa y de distintos sectores económicos. Tiene mucho que aportar como jefe del equipo económico de Kast y sabe mucho de macroeconomía, de temas fiscales, es muy completo”, resume Budnevich, quien lo considera un economista liberal en lo económico y lo político.

Con una amistad que también data desde la universidad en los años 80 y se profundiza cuando ambos trabajaron juntos en Gerens, el exsubsecretario de Previsión Social del gobierno de Gabriel Boric, Christian Larraín, confirma el conocimiento técnico de Quiroz y su perfil transversal. “En muchos temas no estoy de acuerdo con él. Dicho eso, Jorge tiene un conocimiento macro y micro muy completo. No conozco otro economista en Chile que tenga las mismas condiciones. Es experto en econometría, sabe mucho de los sectores productivos, ha trabajado en sectores regulados y tarifarios. Reconozco su gran capacidad de trabajo. Yo lo molestaba mucho porque cuando trabajábamos juntos le decía que él era la ‘Máquina de Carnot’… 100% eficiente y con ‘cero’ pérdida de energía”, dice Larraín al aludir a un modelo de equipo eficiente desarrollado siglos atrás.

Patricio Arrau, exsocio de Quiroz en Gerens, destaca su aterrizaje en la campaña de Kast. “Es un economista muy sólido, muy bien formado, de mucha experiencia. Va a privilegiar el crecimiento y promoverá salir del hoyo en que estamos hace 10 años. Su ingreso al comando de José Antonio (Kast) viene a llenar un vacío gigantesco que había ahí, donde no había un equipo económico sólido”, concluye el economista.

“Gringuito” y la “curva de Laffer”

Nacido en Valparaíso en 1962, el año del mundial de Fútbol en Chile, Quiroz se ha declarado contrario al régimen militar, tal como lo fueron sus padres en los años 80, dos académicos humanistas de izquierda con quienes compartía críticas a las violaciones a los derechos humanos de la época. “Para el plebiscito estaba en Estados Unidos, pero si hubiera estado en Chile, su opción habría sido el ‘No’”, comenta otro cercano a Quiroz.

Sus cercanos recuerdan su frustrada candidatura universitaria a la presidencia del centro de alumnos de la Facultad de Economía de la Chile, a principios de los años 80. “Tenía un grupo al que le decían los ‘academicistas’, porque no estaban ni en la izquierda y tampoco con el oficialismo de la época. Querían una universidad que fuese independiente de las presiones políticas y creían que la base del crecimiento era la libertad… y el respeto al derecho de las personas”, afirma un compañero de universidad.

Christian Larraín rememora las publicaciones de Quiroz en una revista universitaria opositora al gobierno militar. “Me acuerdo que escribió un artículo sobre toda la problemática de los bienes transables y no transables. Hizo una crítica muy fuerte a toda esta política de tipo cambio fijo que tenía el gobierno de la época… Era muy técnico y también demócrata”, destaca Larraín.

Su pasión por la economía fue gatillada desde los 14 años cuando leyó el Curso de Economía Moderna, de Paul Samuelson. Sin embargo, el libro que lo marcó, y que aún conserva en su biblioteca, es “Capitalismo, Socialismo y Democracia”, de Joseph Schumpeter, donde se analiza la evolución del capitalismo y su visión como un sistema dinámico impulsado por la innovación y la “destrucción creativa”, “Es admirador de la ‘destrucción creativa’ del pensamiento shumpeteriano”, recalca un cercano, quien destaca que Quiroz no es partidario de extrapolar a Chile las experiencias ni de Javier Milei en Argentina ni de Donald Trump en Estados Unidos.

Durante su alocución el jueves en la sede de Republicanos, Quiroz también dio otra señal de sus convicciones económicas. “No hay independencia política si no hay independencia económica. La recuperación del equilibrio fiscal es central”, dijo Quiroz el jueves, quien ha confidenciado a sus cercanos que no cree en la llamada “curva de Laffer”, una teoría económica muy aceptada entre economistas de oposición que dice que una baja de impuestos podría estimular el crecimiento y, por consiguiente, aumentar la recaudación tributaria. “Por lo tanto, un ajuste fiscal y un ajuste tributario hay que hacerlo al mismo tiempo”, ha dicho en privado.

Pero Quiroz tiene otras aficiones ligadas a la literatura y al cine. Hace una década publicó el libro “Cuentos pendientes”, que contiene 15 relatos, y con su hija escribió otro sobre los terremotos de 1960 y 2010. Amante del montañismo, en 1998 fue además productor asociado de la película Gringuito, la que -dirigida por Sergio Castilla- cuenta la historia de desarraigo de un niño que llega a Chile desde Nueva York contra su voluntad.

Quiroz también ha relatado a personas con las que ha conversado su giro espiritual de los últimos años. Ateo durante una parte de su vida, el economista ha confidenciado su cercanía al “mundo espiritual”, aunque no se le reconoce adhesión a un credo en particular. Quiroz se convirtió luego de una serie de procesos personales hace varios años, tiene fe en que hay un Dios. Y aunque no es católico, sí reconoce un sentido de religiosidad en el ser humano, ha expresado en privado.