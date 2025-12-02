Kast afina su libreto para el debate ARCHI y busca eludir el tono confrontacional de Jara

A horas del debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), José Antonio Kast optó por bajar el ritmo.

El equipo del candidato republicano despejó completamente su agenda pública del martes por la tarde para concentrarse en la preparación del encuentro radial que lo enfrentará una vez más a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, a primera hora de este miércoles en el Campus Oriente de la Universidad Católica.

Kast repasó ejes programáticos -como seguridad y economía- y temas de contingencia.

La instrucción es mantener el foco en las propuestas y no entrar en el tono confrontacional que, aseguran, la candidata del Partido Comunista ha buscado instalar. “Si ella quiere pelear, que lo haga sola”, transmiten en su entorno, aunque matizan que Kast no dejará sin respuesta las acusaciones que Jara pueda dirigirle ni evitará hacer las críticas al gobierno de Gabriel Boric “cuando corresponda”.

La estrategia -dicen- no apunta al choque verbal, sino a reforzar los mensajes de campaña ante un electorado que ya estaría mayoritariamente decidido.

Durante la mañana del martes, Kast estuvo presente en una actividad sobre educación en su comando. Allí deslizó que no pretende evitar del todo los dardos hacia su contendora. “Yo tengo muchas cosas de las que hablar y no tengo que hablar de ella”, señaló.

Y agregó: “Si me dicen que hable de ella, bueno, le voy a decir: ‘¿Qué hizo usted como ministra del Trabajo? Generar cesantía’, pero lo dejo ahí”.

Para republicanos no ha pasado inadvertido que Jara ha endurecido su postura en la franja televisiva de segunda vuelta. En los últimos días, la abanderada oficialista ha insistido en emplazar a Kast por declaraciones y posiciones de sus campañas de 2017 y 2021, una línea que, según el análisis del comando, apunta a tensionarlo y forzarlo a un intercambio más áspero.

Aun así, en el círculo del republicano aseguran que el debate no genera mayor inquietud: consideran que, con una elección binaria -a diferencia de la primera vuelta-, este tipo de instancias tiene un impacto marginal en la definición del voto.

Como ha sido la tónica de otros debates, en la antesala Kast se preparó con su equipo más estrecho.

Varios de ellos lo acompañarán este miércoles, como su principal asesor, Cristián Valenzuela; la jefa de comunicaciones, María Paz Fadel; el director ejecutivo de Acción Republicana, Sebastián Figueroa; el economista Bernardo Fontaine; la subdirectora de Acción Republicana, María Jesús Wulf; y la vocera Mara Sedini, entre otros integrantes del círculo de confianza y figuras políticas.

Tras el debate, el candidato retomará su gira nacional. Se dirigirá hasta la Región del Maule y durante la tarde está proyectado un encuentro con adherentes en la comuna de Talca.