    El equipo que estuvo tras la idea de que la franja de Jara aumente la ofensiva contra Kast

    Nicolás Acuña es la cabeza audiovisual del equipo que levantó las piezas de segunda vuelta. En el estreno de este domingo quedó plasmado que la apuesta en esta etapa de la campaña es el emplazamiento más duro al republicano sobre todo en el tema de DD.HH.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago 30 de noviembre 2025. La candidata presidencial Jeannette Jara da inicio oficial al periodo de campana de segunda vuelta junto a voluntarios y vocerias de su comando.

    De las seis piezas audiovisuales que estrenó la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), en el primer capítulo de su franja de segunda vuelta, tres evidenciaron el tono confrontacional que ha sido el sello de la cruzada de segunda vuelta. Las otras tres se centraron en mostrar a una abanderada más propositiva y cercana a la ciudadanía.

    Tras la primera vuelta presidencial el comando de la candidatura oficialista se ha debatido entre los partidario de apuntar a Kast en duros términos y los que creen que el camino es mostrar las propuestas del programa de gobierno, sobre todo las que ha sido recogidas del programa de gobierno de Franco Parisi (PDG) y de la candidata de Chile Vamos Evelyn Matthei (CHV).

    Los creativos de la franja han intentado el camino intermedio. mostrando un duro emplazamiento a Kast, pero también en regiones presentando medidas específicas para cada zona que visita.

    La franja que partió anoche, sin embargo, llamó la atención por el áspero tono contra el republicano en el tema de derechos humanos. En la pieza mostrada ayer se acusó al republicano de querer indultar a Miguel Krassnoff, hoy preso en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad. En ese marco aparece un joven que denuncia que su abuelo fue asesinado por el exmilitar.

    Detrás de la franja de Jara que se estrenó este domingo hay cuatro figuras del comando, quienes han debido discutir el tenor de las piezas audiovisuales.

    El primero de ellos es el cineasta Nicolás Acuña, quien en el pasado dirigió obras como la serie “El Reemplazante”, “Los Archivos del Cardenal” y “Los mil días de Allende”. Se trata de una figura probada a la hora de abordar temas sociales para la televisión, que, además, en el pasado trabajó codo a codo con el director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de La Moneda, Pablo Paredes.

    Acuña, además, habría llegado al comando de la mano de contactos de figuras del oficialismo, como el subdirector de la misma Secom que hoy trabaja en el comando, Sebastián Fierro.

    Este último ahora está trabajando en el equipo de comunicaciones que lidera la administradora pública y magíster en ciencia política, Susana González (PC), quien llegó al grupo de Jara tras ser jefa de gabinete de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC).

    González es una de las tres figuras del comando que trabajaron con Acuña en los lineamientos políticos de la franja de Jeannette Jara. Ella, dicen en Londres 76, es de la idea de mantener un equilibrio entre la ofensiva contra Kast y mostrar a una candidata mucho más propositiva de cara al balotaje.

    En el grupo de la franja también se destacan otras dos figuras. Una de ellas es el exministro Ricardo Solari (PS), integrante del comité estratégico de la campaña y quien bregó por mantener a Jara como una candidata propositiva y que proyecta la imagen de consenso, que cosechó tras lograr impulsar como ministra del Trabajo las reformas de pensiones, de 40 horas, ley Karim y el alza del sueldo mínimo.

    En contraposición a esta postura estuvo el otro rostro de la franja, quien, en todo caso, ya no está con un rol en el comando de Jara: el exjefe estratégico de la campaña, Darío Quiroga.

    El sociólogo independiente fue el asesor más próximo de Jara hasta hace dos semanas, cuando fue removido de su cargo por las críticas que lanzó en el pasado contra el PDG y Zandra Parisi. Él, además, fue el principal ideólogo de la lógica de endurecer mucho más el tono de la campaña en la segunda vuelta y salir a enfrentar con todo a José Antonio Kast.

    La idea de Quiroga, como lo dijo en una de sus entrevistas en Turno, era que el mismo tono confrontacional contra Kast también marcara los “seis” debates de la segunda vuelta, sin embargo, finalmente los cruces entre ambos candidatos se reducirán a solo tres. El primero ocurrió la semana pasada y fue transmitido por la radio Cooperativa. El segundo será este miércoles y es organizado por Archi.

    La franja de Jara

    De entrada, la pieza de Jara apuntó a Kast al mostrar “su verdadera franja”, momento en el que se expuso imágenes de archivo donde el republicano se mostró a favor de indultar a condenados de Punta Peuco y en contra de la gratuidad universitaria.

    La segunda grabación de Jara dio cuenta de cómo su campaña recogió la medida de la exabanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, respecto del “Chao Pie”.

    La tercera muestra audiovisual ha sido la más comentada. En ella se muestra el caso de un joven nacido el 2006 que recuerda a su abuelo Sergio, quien, acusa, fue asesinado por Miguel Krassnoff durante la dictadura. Tras hablar sobre este episodio, el protagonista de la pieza dice que el exmilitar será indultado por Kast si es que el republicano llega a La Moneda.

    A mi abuelo Sergio lo asesinó Miguel Krassnoff. El mismo que está acusado de secuestros, torturas, homicidios calificados, desaparición forzada, sustracción de menores, asociación ilícita, entre otros”, planteó el joven de la franja.

    Para luego rematar: “Este asesino fue condenado a más de mil años de cárcel. Y Kast lo va a visitar. Y si gana lo quiere indultar”.

    En dos de las otras tres grabaciones Jara aborda temas relativos a sus medidas en materia de salud y se finaliza con un extracto de su mensaje en el cierre de campaña de Valparaíso, región que recorrió durante la misma jornada en la que se emitió el primer capítulo de la franja.

