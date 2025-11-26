Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

Desde su comando, la jornada de este miércoles el candidato presidencial José Antonio Kast (republicano) se refirió a su reunión -del lunes- con el expresidente Eduardo Frei (DC).

El encuentro ha sido cuestionado por el oficialismo y las filas de la DC, al punto que, desde dicha colectividad están exigiendo la salida del partido.

Consultado al respecto, Kast dijo que no están preocupados de la decisión que pueda tomar un tribunal supremo en torno a la militancia del exjefe de Estado, sino que su enfoque está en las prioridades del país.

Dicho eso, sostuvo que “se pueden sacar conclusiones políticas”, pero que su intención no fue “para tener un apoyo más”.

“Es decir, miremos nuestra patria. Conversemos con las personas que han tenido una experiencia real en gobiernos que han hecho transformaciones importantes. Esto no se trata de un apoyo político más o menos. Es pensar en el futuro de Chile”, señaló.

“¿Puede ser un golpe político para otros? Puede serlo (...) no es mi intención final ese golpe político. Yo creo que ese golpe político se lo han dado solo ellos mismos , cuando han insistido en una continuidad, y en repetir los slogans que ya tuvieron para llevar a la presidencia al actual Presidente de la república", aseguró.

“Yo le recomendaría a la candidata Jeanette Jara que no use los mismos slogans o las mismas ideas que ya usaron para engañar a la ciudadanía, que los llevó al poder, sí, pero la gente les dijo, basta”, zanjó.

La advertencia de Vanessa Kaiser

Esta mañana la senadora electa por La Araucanía, Vanessa Kaiser (PNL), lanzó una dura advertencia si el candidato republicanoJosé Antonio Kastse impone a la abanderada oficialista.

En entrevista con La Segunda, la hermana del líder del Partido Nacional Libertario y expresidenciable, Johannes Kaiser, se tomó de los dichos pasados del economista Óscar Landerretche para dar cuenta de su inquietud sobre un posible golpe de Estado en un eventual gobierno del exdiputado.

“Estoy de acuerdo con (Óscar) Landerretche en que nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo gobierno” , dijo.

Vanessa Kaiser

Al respecto, Kast sostuvo: “Hemos señalado que los debates más políticos o de ciencia política hacia adelante los dejemos para después del 14 (de diciembre) y que entre el 14 y el 11 (de marzo) nos preparemos con toda la responsabilidad necesaria para enfrentar lo que va a ser sacar a Chile de la crisis de seguridad de la crisis económica de la crisis social que tenemos”.

“Estoy convencido que la ciudadanía ya expresó su opinión muy fuerte y clara y dijo basta a la destrucción masiva de bienes públicos y con un carácter fuerte del Estado justo, pero dentro del marco de la ley, estoy consciente y seguro de que la ciudadanía va a respaldar eso y va a aislar a los violentos ”, aseguró.

“Si algún político quiere volver a unir la violencia de los narcos, de las barras bravas con la política, se va a encontrar con un Estado fuerte que va a aplicar la ley, que va a respaldar a sus carabineros, a sus fuerzas policiales, a su Gendarmería, porque aquí la institución es la que se respeta”, continuó.