    Política

    Derecho UC, gremialismo y Fundación Jaime Guzmán: las canteras de Kast

    La generación de Derecho UC de los ochenta, el movimiento gremialista y la Fundación Jaime Guzmán son los tres pilares de donde provienen las lealtades que hoy se alinean detrás del presidente electo. Un cercano los describe así: “no son vínculos puramente intelectuales o en torno a un ideario, sino testeados en la contienda”. Varios apuestan a que muchos cargos de confianza saldrán de esas filas.

    Por 
    Andrew Chernin
     
    Andrés Gómez
    14/12/2025 - PRESIDENTE ELECTO JOSE ANTONIO KAST - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Buena parte de los nombres más cercanos a José Antonio Kast, comparten ciertos hitos en común con su biografía. El primero, sin lugar a dudas, es haber pasado por Derecho en la UC en la década del ochenta y haber pertenecido a las filas del Movimiento Gremial. Todo eso también significaba algo más: ser un seguidor de Jaime Guzmán.

    Al académico y fundador de la UDI, Kast lo conoció en 1984

    “Invitamos a Jaime Guzmán a dar una charla en mi casa. Me sorprendió la facilidad con la que accedió a juntarse con un grupo de jóvenes, así como la sencillez y profundidad de su análisis y la claridad para explicar las cosas” dijo el hoy presidente electo para un libro publicado por la FJG hace unos años.

    En 1986, Kast fue invitado dos veces a la casa del senador que sería asesinado en 1991. Los registros de Guzmán, muestran quiénes eran los liderazgos con los que el fundador del Partido Republicano se rodeaba entonces. En la primera comida Kast acudió a comer con Guzmán junto a Rodrigo Álvarez: otro estudiante de Derecho UC que, más adelante, como miembro de la UDI ejercería como diputado por Magallanes, subsecretario de Hacienda, ministro de Energía y convencional constituyente.

    22/06/2022 FOTOGRAFIAS AL CONVENCIONAL, RODRIGO ALVAREZ Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Su segunda convocatoria lo reunió con más nombres destacados de las filas jóvenes del gremialismo, que ocuparían puestos importantes en sus vidas profesionales, pero que, además, lo acompañarían hasta hoy. Es el caso de Darío Paya, que llegaría a ser diputado por la UDI; Miguel Flores, quien ejerció como subsecretario de desarrollo regional en el primer gobierno de Sebastián Piñera; Pablo Cisternas, que después de su paso por la universidad se dedicó a los negocios; Julio Feres, el economista que no sólo sería el administrador de campaña de Kast en el futuro, sino que a quien el hoy presidente electo llama “compadre”. Esa noche también estuvieron Jorge Ferrari y Pedro Lea Plaza, otro aspirante a abogado UC en esa época, que años después sería candidato a alcalde por Conchalí y Lo Barnechea, a concejal por Ñuñoa y Lo Barnechea y a diputado por el distrito 11, sin ser electo en ninguna de ellas. Su trabajo en los años venideros estaría concentrado en el estudio Rillón y Lea Plaza, del cual es socio, además de varios puestos en la industria de seguros de vida.

    21 Agosto 2024 Entrevista a Pedro Lea Plaza, candidato a Alcalde de Lo Barnechea por el Partido Republicano. Foto: Andres Perez Andres Perez

    “El núcleo cercano de José Antonio Kast hoy comparte tres características básicas: participaron activamente en el Movimiento Gremial UC durante la década del 80, formaron parte de la UDI y participaron, directa o indirectamente, en la Fundación Jaime Guzmán. Ya sea porque trabajaron en ella o participaron de sus programas. En resumen, no todos, pero la gran mayoría de este estrecho circulo, tiene esta ‘triple militancia’”, describe Miguel Flores.

    Otro de esos invitados, que enfatiza la formación y convicción política que en todos inculcó Guzmán, explica que muchos de esos nombres del gremialismo, fueron parte o apoyaron las listas con la que Kast peleó la presidencia de la UDI en 2008 y 2011. Además de Álvarez, Alejandro Irarrázaval y Paya, se sumaron Marcela Cubillos, que tendría experiencia como diputada, ministra de Educación y Medio Ambiente de Sebastián Piñera, al mismo tiempo que fue una férrea opositora al borrador de la Constitución de 2022, como convencional. También sumó a Marcelo Forni, diputado durante dos periodos por la Región de Valparaíso.

    28/02/2020 RENUNCIA LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, MARCELA CUBILLOS Y ASUME LA CARTERA EN FORMA INTERINA EL SUBSECRETARIO RAÚL FIGUEROA Mario Tellez/La Tercera mario tellez

    “Es una generación plural en términos etáreos, que abarca desde quienes se formaron en el gremialismo de los años 80, como el propio Kast, Darío Paya, Marcela Cubillos, a otros que se formaron más tarde en el ideario de Guzmán. Algunos pasaron por el gremialismo y sin duda otros lo han adquirido a través de la Fundación Guzmán o dentro del Partido Republicano”, explica el historiador Alejandro San Francisco.

    Uno de esos liderazgos aludidos, tiene su propia tesis para explicar cuáles elementos son los que cohesionan al círculo más próximo a Kast:

    “Puede ser una obviedad decir esto, tratándose de política, pero las lealtades de José Antonio se fraguaron siempre en contiendas políticas difíciles y significativas: el gremialismo universitario en los 80, la disputa por el liderazgo al interior de la UDI, el impulso a un proyecto político nuevo en la derecha. No son vínculos puramente intelectuales o en torno a un ‘ideario’, sino testeados en la contienda que, especialmente aquellas al interior de la UDI o de la derecha, han sido muy duras por someter a estrés máximo lealtades con proyectos adyacentes”, dice un exparlamentario de la UDI.

    El peso de la FJG

    El motor ideológico que aglutina a los nombres en quien confía José Antonio Kast, ciertamente es la Fundación Jaime Guzmán. Como diputado, y bajo la presidencia de Hernán Larraín, el hoy presidente electo fue director de esa institución. De ese mundo vienen el abogado UC Patricio Dussaillant, quien además de asesor comunicacional del Partido Republicano, fue director ejecutivo de la FJG. Misma posición que ocupó Marco Antonio González, ex coordinador programático del líder de Republicanos.

    El principal asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela. Diego Martin

    Cristián Valenzuela, su cerebro electoral, también viene de ahí. Conoció a Kast a los 26 años, cuando ejercía como asesor legislativo de la fundación. Hoy es una pieza clave en el mapa del poder del Partido Republicano.

    “El mayor acierto de este nuevo proyecto político gremialista es haber leído la necesidad de restablecer el principio de autoridad”, dice Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime.“La antropología cristiana es lo que marca al gremialismo guzmaniano y es lo que une a a las diferentes generaciones: es lo que une a María Jesús Wulf con Carlos Frontaura, a Sebastián Figueroa con Arturo Squella. Una antropología cristiana que le da sentido y proyección a la política. Este será un gobierno más humanista que técnico. Es un gobierno de emergencia, donde el Estado estará al servicio de las personas para resolver las urgencias”, pronostica.

    Es tal la unión del mundo guzmaniano con Kast, que en la misma fundación dan una lista larga de nombres relacionados al él. Figuras como las que menciona Arqueros, además de Carmen Soza, Gonzalo Arenas y Alvaro Cruzat tienen todos ese lazo en común.

    “Lo que une al grupo de gremialistas que hoy acompaña a José Antonio Kast no es un simple alineamiento electoral, sino una matriz intelectual y moral compartida que ha demostrado persistencia en el tiempo. Se trata de varias generaciones formadas en una misma comprensión de la política: no como administración tecnocrática del poder, sino como vocación de servicio orientada al bien común” dice Jorge Jaraquemda, actual director ejecutivo FJG.

    Según él, también abogado UC, son cuatro los rasgos que los unen: la centralidad de la persona humana, la valoración profunda de las instituciones, la combinación de firmeza doctrinaria y pragmatismo político, además de una ética de la responsabilidad.

    “A diferencia de corrientes que entienden la política como una épica permanente o como un espacio de autoafirmación identitaria, el gremialismo es consciente de que gobernar es cargar con las consecuencias de las decisiones”, concluye Jaraquemada

    Eso, dice Alejandro San Francisco, ya permite imaginar cómo será el siguiente cuatrienio.

    “Cuando pienso en el gobierno de José Antonio Kast, pienso en dos líneas centrales. Una, el gremialismo: la continuidad de la larga huella de Jaime Guzmán en la política chilena. Y la otra, el Partido Republicano, cuyo líder es José Antonio Kast. El Partido Republicano es una adaptación del pensamiento guzmaniano a nuestros tiempos, pero con el liderazgo de Kast y no de Guzmán”.

    Más sobre:José Antonio KastDerechoUniversidad CatólicaMovimiento gremialistaFundación Jaime GuzmánUDI

