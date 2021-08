Desbordes (RN): “Siempre está abierta la posibilidad de que la centro derecha no pase a la segunda vuelta”

El excandidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, destacó esta noche en Tolerancia Cero (CNN Chile) la necesidad de que la centroderecha entregue su total apoyo al candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, ya que de no existir esta unidad, y si su sector no presenta un proyecto moderno y arraigado con el pueblo “siempre está abierta la posibilidad de que la centro derecha no pase a la segunda vuelta” en las elecciones presidenciales de noviembre.

“La centroderecha o mira por qué estamos desarraigados del pueblo en y con el territorio y buscamos una solución para eso o no vamos a ser gobierno nunca más y vamos a ser oposición felices de la vida con hartos diputados en el distrito 11 (Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén). No sólo se puede, es indispensable. Si no lo hacemos, es suicida”, afirmó el ex ministro de Defensa.

En este sentido, destacó la necesidad de alcanzar “una centro derecha moderna, socialcristiana, solidaria, republicana y popular”, para lograr reencantar a su electorado y evitar que se escapen votos hacia otros sectores.

“¿Va a haber gente de derecha votando por (la candidata DC, Yasna) Provoste, pensando que Provoste le gana con mayor nitidez a Gabriel (Boric, abanderado de Apruebo Dignidad)? Yo espero que no. ¿Qué va a pasar con José Antonio Kast? ¿Va a ir o no a la elección? Yo creo que va a ir. Ya hay cinco, seis o siete diputados de RN que quieren apoyar a José Antonio (...) ¿Qué pasa ahí, si hay diez en total entre RN y la UDI? Nos puede restar votos”, manifestó Desbordes.

“Le agrego la abstención, que nos ha golpeado duro en las últimas elecciones, le agrego que nuestro sector está muy permeado (...) hay mucha gente el sector que está y todavía golpeada por este discurso furibundo y apocalíptico del rechazo (...) Siempre está abierta la posibilidad de que la centroderecha no pase a segunda vuelta y por eso tenemos que trabajar junto a Sebastián Sichel, apoyándolo para que logremos encantar a nuestro electorado para que tengamos al menos el electorado de 2017”, cerró.