Diego Schalper (RN): “Cuando sentimos que algo no va por el camino correcto, lo leal y lo que corresponde es decirlo”

El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, defiende su decisión de marcar distancia del proyecto del gobierno “Escuelas Protegidas” que, entre otras medidas, busca eliminar la gratuidad para los involucrados en hechos de violencia escolar, propuesta que ha sido criticada por el parlamentario.

El parlamentario además responde a las críticas de la UDI que surgieron tras manifestar sus reparos a la iniciativa. “Estamos respondiendo a la llamada del gobierno a buscar los apoyos necesarios para que este proyecto se apruebe”, afirma.

En la UDI lo emplazaron por haber tomado distancia de “Escuelas Protegidas”. ¿Mantiene su postura?

Nosotros apoyamos el proyecto porque creemos que es gravísimo lo que está pasando y que la reacción tiene que ser firme y clara. Ahora, cuando usted no tiene mayoría en la sala, buscar acuerdos con otras fuerzas políticas no es una posibilidad, es una necesidad. Como este es un proyecto urgente y se tiene que aprobar, estamos respondiendo a la llamada del gobierno a buscar los apoyos necesarios para que este proyecto se apruebe.

En ese contexto, ¿qué le parecieron las críticas de la UDI? No es la primera vez que apuntan en su contra.

Me quedo con la reflexión del subsecretario Pavéz, que es UDI, que reconoce el apoyo leal de nuestro partido y que más bien su postura, es que cuando uno hace un comentario, eso es una oportunidad. Nuestro compromiso con el Ejecutivo es claro y lo que estamos haciendo por el proyecto de violencia escolar es en plena coordinación con el gobierno. Más no les puedo decir, sería echarlo al agüa.

Pero acá la imagen que queda es la de un oficialismo divido.

Yo me quedo en lo concreto. En un proyecto difícil, como era el subsidio al transporte, todos los votos del oficialismo estuvieron con el gobierno. Lo que pasa es que cuando tú eres minoría en la Cámara, porque esa es la verdad, nosotros tenemos que buscar votos, y eso es lo que estamos haciendo. Esto de erradicar la violencia es tan urgente, que nosotros lo que estamos haciendo es colaborar con el gobierno para lograr los votos necesarios para aprobar el proyecto.

Hasta el momento usted ha sido uno de los parlamentarios oficialistas que ha liderado las críticas al gobierno. ¿Por qué?

Nuestra posición es que queremos que al gobierno le vaya bien. Y, por lo tanto, eso significa contribuir desde nuestra experiencia, nuestra presencia territorial y nuestras ideas, a que se tomen las mejores decisiones posibles. En todas las votaciones donde ha sido necesario que RN concurra, lo hemos hecho decididamente. Somos parte de este gobierno y nos sentimos cómodos con el liderazgo del Presidente Kast.

22-03-2026 DIAEGO SCHALPER FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

En esta apuesta por diferenciarse, ¿qué tanto incide el hecho de mostrar una identidad distinta a republicanos?

A nosotros nos interesa que las ideas de derecha que han logrado un triunfo electoral inédito logren además la mayoría social. Y para eso, tú necesitas firmeza y empatía. Cuando sentimos o especialmente desde nuestras bases municipales nos dicen que algo no va por el camino correcto, lo leal y lo que corresponde es decirlo, porque lo que nos interesa es que las decisiones sean lo mejor posible.

En la UDI y republicanos han apuntado a una falta de lealtad, que no corresponde el fuego amigo a tan poco de haber asumido…

El gobierno de unidad al que nos ha convocado el Presidente, lo que tiene que hacer es lograr un ensamblaje entre distintas miradas, para lograr las mejores decisiones posibles. Si lo pudiera radicar en una figura, me parece que el ensamblaje que estamos teniendo entre el ministro Alvarado, el ministro García y el ministro Quiroz, que representan sensibilidades distintas, le hace muy bien al gobierno y al país.

¿No cree que eso le hace un daño al gobierno?

Cuando uno construye un gobierno de unidad, lo que hace es valorar una diversidad. Entonces, tenemos que valorar que, en la medida en que las distintas sensibilidades aporten, la decisión final es mejor.

Pero eso no todos lo comparten. Al menos desde la UDI y republicanos también han apuntado a la forma, el propio Presidente pidó que las críticas se hagan en privado.

Todos los comentarios, sugerencias o aportes tienen que ser bienvenidos porque yo parto de la base que son constructivos. La motivación de RN va a ser siempre que al gobierno le vaya bien y que las decisiones sean las mejores posibles para los chilenos.

¿Cree que la UDI se ha equivocado en la postura que ha adoptado con el gobierno?

Lo que he observado por parte del diputado Ramírez, el senador Squella, son opiniones muy efectivas. Uno tiene que quedarse con la institucionalidad de los partidos y las distintas fuerzas políticas han hecho sus propuestas. A propósito del alza de los combustibles, los tres partidos públicamente plantearon lo que creían eran las medidas correctas. Desde esa vereda me paro.

Pero desde esos mismos partidos lo han emplazado.

Yo he conversado con aquellos integrantes del gobierno en el plano ministerial que son de la UDI, también con el presidente de la UDI y ellos tienen tan claro como yo que cuando uno es minoría en la sala tiene que buscar los apoyos necesarios para que los proyectos se aprueben.

¿No ve un riesgo para la unidad del sector?

Tenemos una oportunidad inédita de construir un gobierno de unidad que nos permita ensanchar nuestras veredas y para poder ensanchar nuestras veredas tenemos que entender que el diálogo y la lógica constructiva es fundamental.

¿Y eso lo entienden todos en el sector?

Yo creo que y espero que sí.