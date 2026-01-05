Diputada Yeomans (FA) critica declaración de Kast sobre captura de Maduro: “Aplaudir todo lo que diga Trump no es digno de un presidente”

La diputada Gael Yeomans (FA) abordó en profundidad la situación en Venezuela, luego de que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, fuera capturado por Estados Unidos para que enfrente a la justicia por presunto narcotráfico, y dio luces de la postura con la que el próximo gobierno, encabezado por José Antonio Kast, debe llevar esta asunto a nivel diplomático.

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, la parlamentaria reelecta aseveró que “por una parte entiendo el dolor de muchos venezolanos que están en nuestro país, que tienen obviamente la esperanza de poder reencontrarse con sus familiares y han sufrido las consecuencias de una dictadura. En ese sentido (es una buena noticia) para ellos, pero la verdad es que es un peligro la forma y también las implicancias de la decisión que ha tomado (Donald) Trump y que además nos deja en una amenaza".

“Y en el fondo lo que demuestra es que el peso de la fuerza es más importante que el peso de las normas internacionales y el respeto al marco que se había establecido desde 1945, con la carta de Naciones Unidas”, precisó.

Trasladándose a la esfera nacional, Yeomans planteó: “¿Qué es lo que se espera para nuestro país? Si hoy es el petróleo en Venezuela, ¿mañana qué va a ser? El cobre de Chile, las aguas dulces de Chile, entonces yo ahí, lamentablemente, vi que José Antonio Kast dio una declaración que a mí me preocupa, porque lo que espero de un presidente es que defienda los intereses soberanos de nuestros países que hoy están en peligro.

En cuanto a la declaración de Kast, quien aplaudió la medida ejecutada por la administración Trump, sostuvo que es “una irresponsabilidad” que éste solo haya abordado la detención y no temas de soberanía.

“Lo que espero es que los presidentes electos, y en este caso cuando vaya a asumir, defienda la soberanía de nuestros países, de los países latinoamericanos (...) De verdad que a mí me asombra la tónica de las declaraciones sobre todo de Donald Trump, porque además no es la primera, o sea cuando él señala cierto esto de que quiere cambiar el nombre del canal de Panamá, cambiarlo a Estados Unidos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y quedar impávido y simplemente aplaudirles todo lo que diga Donald Trump no creo que sea digno de un presidente de un país. Entonces en ese sentido yo lo que esperaría es que tengamos unidad en la defensa de la soberanía", acotó.

Revisa la entrevista completa acá: