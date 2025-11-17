OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Distrito 6: Barchiesi (Republicanos) logra la reelección junto a Venegas (PS) y Bello (FA) y se suma el exconductor Javier Olivares (PDG)

    Tras la elección de este domingo, este sector de Valparaíso quedó con fuerzas equiparadas entre oficialismo y oposición en la Cámara.

    Por 
    Lya Rosen

    El Distrito 6 de la Región de Valparaíso debía elegir ocho diputados en los comicios de esta jornada.

    Y con un 95,65% de las mesas escrutadas, ya quedaron definidos los candidatos que ocuparan tales escaños para representar a las comunas de Cabildo, La Calera, Hijuelas, La Cruz, La Ligua, Nogales, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Quillota, Quintero, Zapallar, Calle Larga, Catemu, Llay Llay, Los Andes, Panquehue, Putaendo, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Limache, Olmué, Quilpué y Villa Alemana.

    Estos son la actual diputada Chiara Barchiesi (Republicanos), la cual sumó un 10,60% de las preferencias; el exdiputado Luis Pardo (RN), con 7,33%; Nelson Venegas (PS), 6,75%, diputado en ejercicio que iba por la reelección.

    A ellos se suman la fonoaudióloga Sofía González (PC), con 5,58% de los votos; el exconductor de TV y periodista Javier Olivares (PDG), con 5,37%; el psicólogo y exconsejero regional, Cristian Mella (DC), con 5,23%; la psicóloga y actual diputada Francisca Bello (FA), con 5,22%, y Benjamín Lorca (Republicanos), con 3,36%.

    Tal escenario, deja a este sector de Valparaíso equiparado entre oficialismo y oposición.

    Los nombres que se jugaban un cupo en la Cámara

    Entre las cartas destacadas previo a las elecciones, por parte del oficialismo se contaban el ex consejero Regional y quillotano Cristian Mella y el actual diputado Gaspar Rivas, ambos DC; junto con el actual senador Juan Ignacio Latorre (FA), la actual diputada Francisca Bello (FA) y el ex fiscal nacional Sabas Chahuán (PL).

    En cambio, por el lado opositor aparecían el exdiputado Luis Pardo (RN), la ex concejala Viviana Núñez (UDI) y la actual diputada Chiara Barchiesi (PRCh). Además de “figuras” como la ex conductora de TV Carola Julio (Evópoli) y el ex inspector de la PDI José Miguel Vallejo (PNL).

    Los representantes del distrito

    En el actual período legislativo que comenzó en 2022 y termina en marzo de 2026, las fuerzas políticas se encontraban divididadas casi equitativamente: cuatro de ellos pertenecían a los partidos del actual gobierno: Carolina Marzán (PPD), Nelson Venegas (PS), María Bello (FA) y Diego Ibáñez (FA).

    Los diputados de oposición, en tanto, eran Chiara Barchiesi (PR), Camila Flores (RN), Andrés Longton (RN) -ahora senador- y Gaspar Rivas, ex PDG que buscaba la reelección como independiente con cupo DC.

    Más sobre:Elecciones 2025Distrito 6ValparaísoChiara BarchiesiNelson VenegasJavier Olivares

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición se hace con cuatro escaños en Distrito 17 de El Maule y oficialismo queda atrás con tres

    Distrito 5: Oficialismo mantiene mayoría de escaños en Región de Coquimbo

    La debacle de Evópoli: “No logramos el umbral mínimo para la subsistencia legal del partido”

    Jara y Kast pasan a segunda vuelta con estrecho resultado y se consolida giro a la derecha en el Congreso

    Daniel Mansuy: “Este es el resultado electoral más exitoso en la historia de la derecha”

    Distrito 3: revisa quiénes serán los diputados de la Región de Antofagasta

    Lo más leído

    1.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    4.
    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    5.
    Distrito 12: Jiles, Carter, Ossandón, Gazmuri y Serrano obtienen escaños en zona suroriente de la RM

    Distrito 12: Jiles, Carter, Ossandón, Gazmuri y Serrano obtienen escaños en zona suroriente de la RM

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Oposición se hace con cuatro escaños en Distrito 17 de El Maule y oficialismo queda atrás con tres
    Chile

    Oposición se hace con cuatro escaños en Distrito 17 de El Maule y oficialismo queda atrás con tres

    Distrito 6: Barchiesi (Republicanos) logra la reelección junto a Venegas (PS) y Bello (FA) y se suma el exconductor Javier Olivares (PDG)

    Distrito 5: Oficialismo mantiene mayoría de escaños en Región de Coquimbo

    Rosario Navarro: “En la segunda vuelta los candidatos deben bajar la pelota al piso”
    Negocios

    Rosario Navarro: “En la segunda vuelta los candidatos deben bajar la pelota al piso”

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Resultados preliminares muestran que ecuatorianos rechazan las cuatro propuestas de Noboa
    Mundo

    Resultados preliminares muestran que ecuatorianos rechazan las cuatro propuestas de Noboa

    Trump dice que Estados Unidos podría iniciar conversaciones con Maduro

    The New York Times destaca paso de Kast al balotaje y lo perfila como un “candidato al estilo Trump”

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena