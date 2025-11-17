Distrito 6: Barchiesi (Republicanos) logra la reelección junto a Venegas (PS) y Bello (FA) y se suma el exconductor Javier Olivares (PDG)

El Distrito 6 de la Región de Valparaíso debía elegir ocho diputados en los comicios de esta jornada.

Y con un 95,65% de las mesas escrutadas, ya quedaron definidos los candidatos que ocuparan tales escaños para representar a las comunas de Cabildo, La Calera, Hijuelas, La Cruz, La Ligua, Nogales, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Quillota, Quintero, Zapallar, Calle Larga, Catemu, Llay Llay, Los Andes, Panquehue, Putaendo, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Limache, Olmué, Quilpué y Villa Alemana.

Estos son la actual diputada Chiara Barchiesi (Republicanos), la cual sumó un 10,60% de las preferencias; el exdiputado Luis Pardo (RN), con 7,33%; Nelson Venegas (PS), 6,75%, diputado en ejercicio que iba por la reelección.

A ellos se suman la fonoaudióloga Sofía González (PC), con 5,58% de los votos; el exconductor de TV y periodista Javier Olivares (PDG), con 5,37%; el psicólogo y exconsejero regional, Cristian Mella (DC), con 5,23%; la psicóloga y actual diputada Francisca Bello (FA), con 5,22%, y Benjamín Lorca (Republicanos), con 3,36%.

Tal escenario, deja a este sector de Valparaíso equiparado entre oficialismo y oposición.

Los nombres que se jugaban un cupo en la Cámara

Entre las cartas destacadas previo a las elecciones, por parte del oficialismo se contaban el ex consejero Regional y quillotano Cristian Mella y el actual diputado Gaspar Rivas, ambos DC; junto con el actual senador Juan Ignacio Latorre (FA), la actual diputada Francisca Bello (FA) y el ex fiscal nacional Sabas Chahuán (PL).

En cambio, por el lado opositor aparecían el exdiputado Luis Pardo (RN), la ex concejala Viviana Núñez (UDI) y la actual diputada Chiara Barchiesi (PRCh). Además de “figuras” como la ex conductora de TV Carola Julio (Evópoli) y el ex inspector de la PDI José Miguel Vallejo (PNL).

Los representantes del distrito

En el actual período legislativo que comenzó en 2022 y termina en marzo de 2026, las fuerzas políticas se encontraban divididadas casi equitativamente: cuatro de ellos pertenecían a los partidos del actual gobierno: Carolina Marzán (PPD), Nelson Venegas (PS), María Bello (FA) y Diego Ibáñez (FA).

Los diputados de oposición, en tanto, eran Chiara Barchiesi (PR), Camila Flores (RN), Andrés Longton (RN) -ahora senador- y Gaspar Rivas, ex PDG que buscaba la reelección como independiente con cupo DC.