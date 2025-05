El enredo en la derecha por una postura única frente a las conclusiones de la Comisión para la Paz

A primera hora de este martes, la Comisión para la Paz y el Entendimiento hará entrega de sus conclusiones al Presidente Gabriel Boric. La instancia, no exenta de controversia por no alcanzar la unanimidad autoimpuesta en la aprobación del borrador final, culminará así su trabajo con el acto en La Moneda.

Desde el gobierno convocaron a todos los timoneles del arco de partidos políticos, y en la derecha algunos ya se excusaron argumentando temas de agenda, como el diputado Guillermo Ramírez (UDI); y su par de RN, el senador Rodrigo Galilea. Lo propio hicieron desde el Partido Republicano.

Lo cierto es que el fin de la comisión enredó al sector. El Partido Republicano -que tenía representación en dicho espacio a través de la senadora Carmen Gloria Aravena- rechazó el trabajo de la instancia, lo que terminó con la renuncia a la colectividad de la parlamentaria, quien visó las propuestas.

El comisionado Alfredo Moreno hizo gestiones para intentar alinear a los partidos de la oposición, sin embargo, no lo consiguió.

A la postura de republicanos, se plegó el Partido Nacional Libertario -que no participó del acto que habilitó la existencia de la comisión a mediados de 2023 pues aún no estaban constituidos como colectividad- tampoco avaló los resultados hasta ahora conocidos de la comisión asesora.

En una declaración, fueron particularmente críticos con la asignación de cuatro mil millones de dólares para la compra de tierras. “Es más burocracia indigenista pagada con los impuestos de todos los chilenos”, afirmaron.

Con matices, una reacción similar se desató en Chile Vamos. Pese a tener a Moreno y al abogado Nicolás Figari -militante de la UDI- dentro de la comisión, ambos con un voto favorable a las conclusiones finales.

Foto: Juan Farias

De hecho, la candidata del bloque, Evelyn Matthei, evitó ser tajante respecto al contenido que se ha conocido de forma preliminar, sí advirtió que se incumplió el acuerdo de unanimidad autoimpuesto.

“Todos entendíamos que el informe de la Comisión para Paz y el Entendimiento iba a salir solamente si había unanimidad. Lo que hemos sabido es que esa unanimidad no existiría, por lo tanto vamos a ver qué es lo que van a hacer”, señaló.

Sin embargo, agregó que “es absolutamente imposible que haya ningún tipo de entendimiento si no hay un reconocimiento explícito de que ha habido terrorismo, de que ha habido víctimas a las cuales se les tiene que hacer algún tipo de reparación".

Así, aunque algunos dirigentes se han manifestado abiertamente en contra -como el diputado RN por La Araucanía, Miguel Mellado; o el vicepresidente UDI, Eduardo Cretton, que aspira a competir en la elección parlamentaria en la región-, algunos han sido más cautos y apuestan a conocer durante este martes el consolidado de recomendaciones.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, fue unos de los que instó a esperar los resultados finales del informe. “Aquí se puede abrir una puerta para una solución real de largo plazo. A través de mucha gente, sin tener el informe en las manos, yo creo que la señal es que se ha avanzado“, sostuvo en radio ADN.

En esa misma línea, el vicepresidente de Evópoli, el diputado Jorge Guzmán: “Comparto lo que dice Alfredo Moreno respecto de esperar el resultado final, a fin de poder evaluar y ponderar si este es realmente un acuerdo por la paz y resuelve los temas pendientes que tenemos en la Macrozona Sur”.

El jefe de los senadores de la UDI, Sergio Gahona, aseveró en Radio Infinita que “nosotros debiéramos tener altura de miras en esto y valorar el informe en su contexto completo. Nunca va a ser cien por ciento ideal, seguramente vamos a tener algunos reparos, pero yo prefiero avanzar en esto y si el informe contiene el 80% o el 90% de cosas positivas, hay que sacarlo adelante”.

En todo caso, en la coalición aseguran que el proceso será extenso y burocrático, considerando que si el gobierno dispone el envío de proyectos de ley para materializar las propuestas plasmadas en el documento, cabe la posibilidad de que algunas de las políticas deban pasar por consultas indígenas.

Para muchos en el bloque, la gran duda es la mención al terrorismo, bajo qué términos y con cuánta profundidad se aborda. Esto, por la disparidad de versiones entre comisionados.

Según señaló Carmen Gloria Aravena en entrevista con La Tercera, en el texto final sí se reconoce la existencia de terrorismo en la zona y tres de los 22 capítulos que contiene el documento final hablan de reparación a víctimas de ese tipo de ataques.

Más cauto fue el comisionado Francisco Huenchumilla en sus declaraciones al medio Ex-Ante. “(El tema de la violencia y el terrorismo) fue tocado y está resuelto. Yo no voy a hablar sobre el contenido por respeto al Presidente. Nosotros no somos tribunales de justicia, por lo tanto no teníamos que pronunciarnos sobre el terrorismo, no estaba dentro de nuestra facultad", sostuvo.

Alfredo Moreno, quien ofició de copresidente de la comisión, advirtió, en Tele13 Radio, que “la comisión se ha abocado a lo que nos han pedido, ha dejado fuera el tema de la seguridad, del terrorismo. Se nos ha pedido colaboración en encontrar acuerdos en otros elementos (...). Yo personalmente considero que hay terrorismo en esta zona, que hay que tomar medidas, pero no es la tarea que se nos ha encomendado".