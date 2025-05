Arturo Squella: “En el Partido Republicano no damos sorpresas en los temas de fondo” Foto: Luis Sevilla

Se fue ganando el gallito de quienes pretendían volver a la agenda indígena”, dice el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respecto a la decisión de su colectividad de restarse de la aprobación del borrador final elaborado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento para La Araucanía, que concluyó su trabajo esta semana. El acuerdo desencadenó la renuncia de la senadora Carmen Gloria Aravena, quien -a contrapelo de los republicanos- adhirió a las propuestas de la instancia.

El exdiputado aborda la salida de la parlamentaria y asegura que en su partido “no cabe cualquiera”, ya que no están dispuestos a transar temas de fondo, como, por ejemplo, lo hace Chile Vamos.

Ustedes fueron de los partidos firmantes que habilitaron la existencia de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. ¿Qué explica su rechazo al resultado?

Si bien esta comisión partió con el propósito de buscar caminos para la paz -y frente a ese objetivo nadie puede restarse-, con el paso de los meses fue decantando en otros fines. Uno económico -la asignación de cuatro mil millones de dólares para la compra de tierras- y otro abiertamente indigenista. Se empezaron a escuchar las mismas consignas que vimos en el primer proceso constitucional. Frente a todo eso, en ningún caso el Partido Republicano podía respaldar tales locuras.

¿Por qué cree que comisionados de sensibilidad de derecha aprobaron las conclusiones? Nadie podría decir que, por ejemplo, Alfredo Moreno no es de derecha.

Ellos tendrán que ver qué es lo que les seduce de la agenda indigenista que ha tratado de instalar durante tanto tiempo la extrema izquierda y que no es ni siquiera compartida por los integrantes del pueblo mapuche. Particularmente Moreno, cuando conversábamos al inicio de esta mesa se veía bastante bien orientado y con un propósito muy positivo de terminar con aquellas discriminaciones positivas que le han hecho daño al pueblo indígena.

La senadora Aravena -quien renunció a su partido y aprobó el borrador final- reprochó que la colectividad no tuviera un proceso de discusión interna sobre el trabajo de la comisión.

Su renuncia es la consecuencia natural por la adopción de una postura abiertamente distinta a lo que cree el Partido Republicano en un tema especialmente sensible. Tanto es así, que ella misma me señaló, cuando nos sentamos a ver el contenido del informe, que si terminaba respaldando el acuerdo indígena tenía claro que debía dejar el partido. En esto (conflicto mapuche) tenemos una posición lo suficientemente clara y tiene mucho que ver también con el sentido de existencia del Partido Republicano. Nuestro partido tiene una disciplina y lógica de coherencia en el tiempo.

No es primera vez que se les critica por este tema. La diputada y exmilitante Gloria Naveillán aseguró que el partido se manejaba como “una secta”. ¿No les afecta a la imagen?

El Partido Republicano es hoy día uno de los partidos con mayor valoración en los chilenos. Esto es consecuencia de mostrarnos lo suficientemente coherentes y con determinación. Algo que, lamentablemente, no se mantuvo en los partidos tradicionales de derecha, donde han terminado abrazando ideas que poco tienen que ver con sus orientaciones.

Pierden a su única representante en el Senado, ¿no se retrocede en influencia?

El hecho de que se hayan separado de nosotros algunos parlamentarios que han mostrado posiciones distintas es un tremendo activo a la hora de que un chileno tome la decisión de quién lo va a representar. Es una señal súper clara de que en el Partido Republicano no cabe cualquiera y no damos sorpresas en los temas de fondo.

Tanto en el acuerdo de pensiones como en este acuerdo el Partido Republicano se resta. ¿No les juega en contra “atrincherarse” en un año donde tienen que mostrar gobernabilidad?

Todo lo contrario, esa disposición a buscar acuerdos en cosas necesarias para todos los chilenos siempre va a estar. Distinto es que nosotros nos hagamos parte de algo que consideramos profundamente malo para Chile. El acuerdo por el acuerdo no tiene ningún sentido si es que no es con el propósito de generar algo positivo para Chile.

Pero no han participado de ninguno de los acuerdos políticos más relevantes.

Evidentemente que esa crítica viene de los sectores más de izquierda que lamentan que nosotros, a diferencia de la centroderecha que les abraza buena parte de sus locuras, no estemos disponibles. En la inmensa mayoría de las otras cosas que seguramente no son tan esenciales, el Partido Republicano constantemente colabora para ir logrando mejores políticas públicas.

¿No cree que esto le podría afectar a José Antonio Kast, demostrando que su partido no logra llegar a acuerdos con quienes tienen una postura distinta?

El mayor valor que esperan los chilenos de una persona que los represente es que actúe con convicción y con determinación. Y que esta no titubee cuando en el fondo aparecen otros elementos que a muchos les hace perder el norte. En el caso de nosotros, y particularmente a José Antonio Kast, no le genera efecto alguno el que algunas personas tengan un propósito si es que nosotros no lo compartimos y así se lo vamos a decir a los chilenos. La determinación con la cual estamos enfrentando nuestro problema de seguridad es la piedra angular de poder decirles abiertamente a los chilenos que se tiene la esperanza de que Chile puede volver a ser un país seguro e incluso ser el país más seguro de Latinoamérica.

Sin la senadora Aravena, quien podría haber competido por la reelección en La Araucanía, ¿cómo están armando ese cuadro? ¿Rodolfo Carter va a competir en su lista parlamentaria?

Leí en la prensa que en su renuncia también había pesado el hecho de que se hablaba de Rodolfo Carter como candidato. En vista de esa declaración, me siento en la libertad de señalar lo que verdaderamente ocurrió: ella ya me había dicho que no quería ir a la reelección y se motivó cuando empezó a sonar como una alternativa Rodolfo Carter. Le encantó la idea de aprovechar los votos que sacaría Rodolfo para -al igual que en el pasado- entrar con los votos de un candidato más competitivo.

¿Y qué pasa con Carter?

Rodolfo Carter es una alternativa a La Araucanía y habrá que ver, digamos, en virtud de los movimientos que ha habido en la zona con nuestra representación, en qué contexto quedamos ahora. Por el momento, no tenemos noticias al respecto.