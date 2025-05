Matthei por acuerdo de Comisión para la Paz: “Es imposible el entendimiento si no se reconoce que ha habido terrorismo”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), se refirió al último hito en torno a la Comisión para la Paz y el Entendimiento: la entrega del informe final elaborado por dicha instancia al Presidente de la República, pese a que no hubo unanimidad en el acuerdo.

La comisión presidencial -integrada por ocho expertos de distintas sensibilidades políticas- tiene como propósito construir una solución a largo plazo del conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos y así iniciar una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche, según describe la propia asociación en su sitio web.

Pese a la falta de acuerdos en determinados puntos -uno de ellos relativo a la restitución de tierras- ocho de los nueve integrantes respaldaron la propuesta y determinaron entregar el documento al Ejecutivo. Fue el comisionado y presidente de la Asociación de Agricultores Malleco, Sebastián Naveillán quien rechazó la propuesta, argumentando, entre otros motivos que se incorporaron “temas que no estuvieron en las conversaciones previas y eso hizo que mi voto sea en contra”.

Precisamente, la candidata gremialista hizo referencia a este punto durante esta tarde: “Todos entendíamos que el informe iba a salir solamente si había unanimidad. Y lo que hemos sabido es que esa unanimidad no existiría. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que van a hacer”.

“Por otra parte, es absolutamente imposible que haya ningún tipo de entendimiento si no hay un reconocimiento explícito de que ha habido terrorismo, de que han habido víctimas a las cuales se les tiene que hacer algún tipo de reparación, pero por sobre todo de que tiene que haber una acuerdo absoluto entre todos que no más terrorismo. Sin eso no hay entendimiento posible”, añadió.

Asimismo, hizo hincapié en que “la entrega de tierras, no necesariamente traerá paz. Y si no, miremos el caso de Temucuicui”.