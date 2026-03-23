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    “El gobierno nos pidió el apoyo”: oficialismo tras comité político ampliado centrado en el Mepco

    Esta mañana el gobierno ya realizó su primer ajuste, y hoy en la noche el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dará cuenta de nuevos cambios. Además, se espera el ingreso de un proyecto de ley al Congreso sobre el tema.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Este lunes el Presidente José Antonio Kast encabezó un nuevo comité político ampliado, que reúne a los líderes del actual oficialismo: Republicanos, Chile Vamos y sociales cristianos.

    Tal como se esperaba, a la salida de la cita, los timoneles de derecha señalaron que uno de los grandes temas que se tomó la conversación fue la modificación del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco), el primer flanco político del gobierno.

    Esta mañana el gobierno ya realizó su primer ajuste, y hoy en la noche el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dará cuenta de nuevos cambios. Además, se espera el ingreso de un proyecto de ley al Congreso sobre el tema.

    Consultado al respecto, el senador y líder de los republicanos, Arturo Squella, sostuvo que “acá somos todos un equipo y ese equipo se llama Chile y en este minuto hay una situación compleja, difícil, debido a la guerra, particularmente. Eso estamos todos lo suficientemente claros. Si dependiera de uno y de este gobierno el valor del petróleo, por supuesto que otra historia cantaría. Pero por supuesto que en todo lo que el gobierno estime pertinente para paliar los efectos que pueda tener esta alza significativa del petróleo en la ciudadanía, vamos a respaldar”.

    En esa línea, detalló que tanto el Presidente como el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, transmitieron que “el foco tiene que estar puesto en las personas más vulnerables para que no les afecte mayormente lo que en definitiva estamos viendo en torno a las consecuencias de la guerra y al concierto internacional”.

    Por su parte, y en representación de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke agregó: “El Presidente lo que nos señaló es, primero, que hay una situación que es, por todos conocida, que es la guerra, que está haciendo subir los precios del petróleo de manera enorme, y eso va a significar que el gobierno está preparando un plan que va a dar a conocer el ministro Quiroz esta tarde, en materias muy específicas, precisamente para que el aumento del precio de los combustibles no le afecte a la ciudadanía, y el pasaje de la micro, la parafina en particular, ahora que hemos visto que el clima se ha enfriado, y que ello va a constar de medidas administrativas por una parte, pero también de medidas legales que van a pasar por el Congreso”.

    “Obviamente a todos los jefes de comité, a los parlamentarios, nos pidió el apoyo. Además, evidentemente, de señalar el énfasis que va a haber en materia legislativa por la situación de déficit fiscal grave que nosotros tenemos, porque la verdad es que hay poca plata, hubo un manejo fiscal, que lo señaló el Consejo Fiscal Autónomo, que dejó las finanzas públicas muy deterioradas, y finalmente, bueno, gobernar significa hacerse cargo de las necesidades ciudadanas y también de las contingencias que van a aparecer”, añadió.

    Más sobre:José Antonio KastMepcoLa Moneda

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