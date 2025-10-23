SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Franco Parisi asegura que pasará a segunda vuelta: afirma que hoy supera a Matthei y que está empatado con Kast

En conversación con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, el candidato del PDG se refirió además a las alusiones que el Presidente Boric ha hecho sobre el candidato Kast. "Ha dado clases de intervencionismo político", acusó.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

Quedan poco más de tres semanas para las elecciones presidenciales y los candidatos están centrando sus esfuerzos en capturar a los electores indecisos. El reflejo de esas acciones está en las encuestas, que cada semana van marcando la tónica del ambiente electoral.

De acuerdo a los últimos sondeos, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, pasaría a segunda vuelta y se enfrentaría al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, mientras que en tercer lugar se mantendría la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Sin embargo, el candidato presidencial del PDG, Franco Parisi, advierte que este escenario no sería del todo certero, puesto que, según sus sondeos, él se encontraría sobre Matthei en intención de voto y superaría a Jara “bajo cualquier escenario”.

En entrevista con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, el candidato señaló que junto a su equipo tienen su propio sistema de medición.

“A través de análisis factorial, colocamos todas las interacciones de las redes sociales con un algoritmo genético que nosotros realizamos, y que nos permitió decir que nosotros íbamos a ser terceros el 2021 y ahora está potenciado a través de la inteligencia artificial”, contó.

Bajo ese sistema, afirmó sobre Matthei: “Nosotros ya la pasamos”.

Lo más probable es que pasemos a segunda vuelta, no solamente porque estamos haciendo un trabajo muy fuerte, con un partido mucho más robusto, y con unos buenos candidatos que están haciendo puerta a puerta una infantería territorial gigantesca, sino que, además, nosotros estamos llegando al corazón de la esencia de los problemas de la clase media, con unos votantes que son estos 5 millones de votantes, que insisto, no son ni fachos ni comunachos”, sostuvo.

De acuerdo a sus cifras, Parisi estaría por sobre un 18% en intención de voto, "bajo el 22%, estamos empatados con Kast, que tiene un piso de 21% y un techo de 24%. Y Jara está un poquito más despegada, sobre el 25%“, señaló.

En esa línea, indicó que Matthei estaría “bajo el 15%, sobre el 13%, bajo el 16%”. En tanto, señaló que el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser “está creciendo, ojo con eso, pero a costa de Kast”, sostuvo.

“Boric ha dado clases de intervencionismo político”

El abanderado del PDG también se refirió a las contantes alusiones que ha hecho el Presidente Gabriel Boric sobre el candidato republicano José Antonio Kast.

Parisi señaló que, a su parecer “el Presidente Boric ha dado clases de intervencionismo político todas las veces”.

“Él es un animal político, en el buen sentido de la palabra. No quiero ofender a la figura del Presidente, pero él es un animal político y sabe que en Chile el carácter presidencialista, lo que diga el Presidente, tiene un impacto”, sostuvo.

En ese sentido, acusó que el Mandatario habría intervenido “en la primera convención constitucional, intervino en la segunda convención constitucional, intervino en la elección de alcalde y, obviamente, ahora quiere intervenir”.

“No más financiamiento público para las candidaturas”

Otro de los temas que abordó el candidato del PDG fue el relacionado al financiamiento de las candidaturas presidenciales.

A su parecer, no debiese haber “más financiamiento público para las candidaturas. Es incorrecto, impropio que se pague por voto, que se pague por senador, por diputado. Los partidos políticos son millonarios”, sostuvo.

De hecho, señaló que los candidatos deberían “abrir” sus cuentas corrientes. “Yo no tengo ningún problema en abrir mi cuenta corriente y que así lo hagan todos los candidatos una vez que ya están inscritos o si quieren, seis meses antes de la elección”, planteó.

Pese a ello, manifestó que en la actual contienda electoral, ocupará los recursos que disponga el Servel. “Ahora yo tengo que competir con lo que hay”, sostuvo, señalando que solicitó “un préstamo al Banco del Estado para los gastos que son bastante fuertes”.

Revisa la entrevista completa acá:

Más sobre:PresidencialesDesde la RedacciónFranco Parisi

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

BTG sobre deuda privada habitacional: “Coyunturalmente creemos que es un buen minuto para invertir”

Bank of America: flujos hacia ETF de la región se recuperan y suman más de US$300 millones en Chile

Firma estadounidense de vehículos eléctricos, donde participan Amazon, Volkswagen y Ford, anuncia despidos masivos

Desbordes evalúa querella por hechos de violencia en el INBA: “Estamos esperando detallar si tenemos imágenes para poder hacerla con nombre y apellido”

Boric desliza nuevos dardos por “parásitos” del Estado, peleas en época electoral y a Trump por crisis climática

Gremio minero nacido de Sonami endurece el tono y baraja acciones judiciales por ley de biodiversidad y áreas protegidas

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

3.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

4.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

Servicios

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

Rating del miércoles 22 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 22 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Desbordes evalúa querella por hechos de violencia en el INBA: “Estamos esperando detallar si tenemos imágenes para poder hacerla con nombre y apellido”
Chile

Desbordes evalúa querella por hechos de violencia en el INBA: “Estamos esperando detallar si tenemos imágenes para poder hacerla con nombre y apellido”

Boric desliza nuevos dardos por “parásitos” del Estado, peleas en época electoral y a Trump por crisis climática

PDI y Fiscalía detienen a seis sujetos que se dedicaban a secuestros extorsivos: realizaron dos en menos de una semana

BTG sobre deuda privada habitacional: “Coyunturalmente creemos que es un buen minuto para invertir”
Negocios

BTG sobre deuda privada habitacional: “Coyunturalmente creemos que es un buen minuto para invertir”

Bank of America: flujos hacia ETF de la región se recuperan y suman más de US$300 millones en Chile

Firma estadounidense de vehículos eléctricos, donde participan Amazon, Volkswagen y Ford, anuncia despidos masivos

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile
Tendencias

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Genk vs. Real Betis por la Europa League

Ariel López, histórico granate: “Lanús es el favorito ante la U; es un equipo al que todos respetan”

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata
Cultura y entretención

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata

La tragedia de Hans Pozo regresa a las tablas del GAM con una mirada cruda y poética

Amy Winehouse, Rehab y la honestidad brutal de una canción

Los “Night Stalkers”: la unidad de elite que Trump mandó al Caribe y que amenaza a Maduro
Mundo

Los “Night Stalkers”: la unidad de elite que Trump mandó al Caribe y que amenaza a Maduro

Lula confirma que será candidato en las elecciones de 2026: “Tengo la misma energía que tenía a los 30”

Unicef advierte sobre la precaria situación de los niños en Gaza: “El nivel de destrucción y sufrimiento no tiene precedentes”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales