El sombrío balance puertas adentro de La Moneda tras las primarias

El ministro Mario Marcel llegó unos minutos más tarde al consejo de gabinete realizado este viernes desde las 8.15 en el palacio de La Moneda. Entró al salón cuando los ministros ya habían iniciado un íntimo análisis de los resultados de las elecciones primarias realizadas domingo 29 de junio en que la exministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC) se impuso de manera contundente a la carta del Frente Amplio, Gonzalo Winter, y a la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), actual pareja del titular de Hacienda.

El de ayer fue el primer encuentro del Presidente Gabriel Boric con sus ministros del Estado tras los resultados de las elecciones primarias que significaron un fuerte golpe para el sector. Primero por la escasa participación que llegó solo a 1.4 millones de personas y estuvo lejos de los dos millones de votos que proyectaban en el Ejecutivo. Y por la derrota sin bemoles a los principales partidos de la alianza de gobierno, que en solo tres semanas vieron cómo se derrumbaron sus opciones presidenciales, dejando por primera vez en la historia a una representante del Partido Comunista a la cabeza.

Contrario a la tradición de los consejo de gabinete que parten con las palabras del presidente Gabriel Boric, esta vez el mandatario primero quiso escuchar a la veintena de ministros. La invitación era a evaluar la coyuntura con miras a proyectar los ocho meses que quedan de gestión del Frente Amplio en La Moneda, teniendo en cuenta que la contienda electoral se tomará la agenda y amenazará las posibilidades del Ejecutivo de aprobar proyectos.

Una vez que se ofreció la palabra, hubo ministros autoflagelantes, optimistas y silentes.

Varios no escondieron su impacto por la aplastante mayoría que alcanzó la exministra Jara sobre Tohá, quien salió del gabinete en marzo y se aspectaba como la carta con mayores posibilidades de representar al oficialismo en las elecciones de noviembre. De hecho, es sabido que el propio presidente Boric la veía como la mejor alternativa para continuar su gestión y hacer prevalecer la coalición progresista amplia que siempre ha promovido.

Sobre la derrota de Winter, asegura una fuente del Ejecutivo, se dijo poco.

Los ministros optaron por dedicar varios minutos a analizar las razones del triunfo de la exministra Jara y a evaluar cómo el inicio de su candidatura presidencial impactará en la gestión del Ejecutivo en estos meses.

Una alta fuente de gobierno, asegura que los más optimistas plantearon que los resultados del domingo y la amplia ventaja de Jara sobre sus contrincantes se explica por los atributos personales de la extitular del Trabajo y no tienen relación con su condición de militante del Partido Comunista. Eso -defendieron- abriría las opciones de cara a las elecciones de noviembre frente a la derecha. “La oposición se apura al celebrar de manera anticipada”, dice un secretario de Estado.

La misma fuente insiste en que los resultados del domingo evidenciaron que la dicotomía entre la derecha y la izquierda no le hace sentido a la ciudadanía y que el 60% de votación de la exministra del trabajo evidencia también “este no es un país de élite”. “Lo que queda demostrado con estas elecciones es que con voto obligatorio no es para nada claro por quién se va a sentir interpretada la ciudadanía”, dice otro asistente el consejo.

La baja participación en las elecciones del domingo también fue motivo de análisis. Hubo quiénes reconocieron que se esperaba mucho más, pero otros se quedaron con que 1.4 millones de asistentes es una cifra contundente dado el actual escenario y la distancia de la ciudadanía con los partidos políticos.

La Moneda busca estrategia

Fue ahí cuando intervino el Presidente Gabriel Boric, quien en su mensaje central señaló que los resultados del domingo pasado demuestran que la ciudadanía sigue anhelando una agenda de cambios sociales y, por tanto, lo que le toca al gobierno es insistir en sus proyectos y gobernar hasta el último día.

En ese marco, un asunto relevante que se trató en el consejo de ministros es la necesidad de establecer una estrategia para avanzar con los proyectos de gobierno en el Congreso, una gestión que debe encabezar la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos (Ind) con el apoyo del subsecretario Nicolás Facuse (PS).

El llamado a los ministros, en ese sentido, fue a actuar con pragmatismo en estos meses, teniendo en cuenta en que en medio de contienda electoral la oposición buscará todas las fórmulas para propinar derrotas al gobierno del Presidente Boric.

A la salida del consejo, el ministro del Interior Álvaro Elizalde reafirmó que el encuentro entre los ministros y el mandatario se centró en la proyección del tramo final del gobierno.

“El gobierno del Presidente Boric va a gobernar hasta el último día. Vamos a trabajar los meses que quedan de gestión para seguir impulsando iniciativas que mejoren la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. (...) Se ha hecho un reporte pormenorizado de los compromisos, cuáles están cumplidos y el estado de avance de los que están pendientes”, dijo.

Elizalde también mencionó en su balance las medidas pendientes que el gobierno aspira a aprobar en estos meses como la defensoría de víctimas, el proyecto de cuidados, la sala cuna para Chile, el FES, la inteligencia económica para seguir la ruta del dinero, el fortalecimiento de Fonasa y el proyecto de eutanasia.

“Se nos pidió tramitar los proyectos con eficiencia y con realismo”, dice otro ministro que estuvo en la reunión.

Test de drogas

En la cita de este viernes en el palacio de La Moneda, el ministro del Interior también abordó temas administrativos.

Antes de empezar su intervención informó que todos los ministros habían dado negativo en el test de drogas que se realizaron hace un mes.

De esta manera, los secretarios de Estado, a través de un test de orina, cumplieron con su obligación como consecuencia de lo aprobado en el Congreso en el marco de la Ley de Presupuestos.

En La Moneda destacan que por primera vez todos los que forman parte del gabinete se someten al unísono a este tipo de pruebas.

También dio cuenta de que todos habían realizado y aprobado la capacitación obligatoria por la Ley Karim.