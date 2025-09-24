SUSCRÍBETE
Política

Elizalde destaca candidatura de Bachelet a la ONU y afirma que todos los sectores deben sentirse “convocados” y “orgullosos”

El vicepresidente de la República aseveró que la postulación de la expresidenta al cargo de Secretaria General de las Naciones Unidas "debe ser un factor de unidad”.

Javiera Arriaza 
Javiera Arriaza
Santiago 21 de agosto 2025. El ministro del Interior Alvaro Elizalde realiza un punto de prensa donde se refiere a los hechos de violencia ocurridos el día de ayer entre hinchas de Universidad de Chile costa Independiente. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

El vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, valoró este martes la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo de Secretaria General de las Naciones Unidas, destacando que “su candidatura debe ser un factor de unidad”.

El secretario de Estado resaltó la trayectoria y el respaldo internacional, además recalcó el “profundo significado que tiene esta postulación para Chile y América Latina”. “Estamos ante una oportunidad histórica. La postulación de la ex Presidenta Bachelet constituye una alternativa seria, sólida y altamente competitiva para liderar el sistema multilateral en un momento clave para el mundo”, señaló.

Elizalde afirmó que la expresidenta ”cuenta con una trayectoria que encarna plenamente los principios de la política exterior de Chile: la defensa de la democracia, el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, y una firme vocación por el multilateralismo”.

En esa línea, agregó que su liderazgo ha “sido reconocido globalmente”, y destacó parte de su carrera política como Presidenta de Chile, y su carrera en las Naciones Unidas. Elizalde subrayó que “todos los sectores deberían sentirse convocados y orgullosos de que una chilena pueda llegar a ser Secretaria General de las Naciones Unidas”.

Respecto del contexto internacional, indicó que “Chile cree en el multilateralismo, pero también lo necesita. En un escenario global marcado por incertidumbres y tensiones, fortalecer un sistema internacional basado en reglas y cooperación es más urgente que nunca”.

Finalmente, Elizalde hizo un llamado a abordar esta etapa con unidad y responsabilidad: “Esta candidatura interpela a todo Chile y a América Latina. Nos representa como país y como región. Es una expresión de lo mejor de nuestra tradición democrática, y debe ser abordada con unidad y altura de miras”.

