En reunión con exautoridades de gobierno de sus filas: Frente Amplio llama a defender el legado de Boric

Hasta Esmeralda 759 llegaron la mañana de este jueves exautoridades del saliente gobierno del expresidente Gabriel Boric y que integran las filas del Frente Amplio.

A la sede de la colectividad arribaron, entre otros, los exministros de Hacienda, Nicolás Grau: Desarrollo Social, Javiera Toro; Trabajo, Giorgio Boccardo; Mujer, Antonia Orellana; Bienes Nacionales, Francisco Figueroa y Medio Ambiente, Maisa Rojas. También los exsubsecretarios Víctor Ramos, Julio Salas y Víctor Orellana, además del exdelegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán.

Las figuras de la tienda que fueron parte de los equipos de Boric fueron invitados por la directiva a un desayuno de camaradería, en agradecimiento al trabajo realizado en los cuatro años de gobierno.

El gran ausente de la jornada fue el ahora exmandatario, que -según dijo su padre ayer en el cambio de mando- para estos días tiene pensado privilegiar a su familia y tomar unas vacaciones en Tierra del Fuego.

En la cita se repitió el grito “Con fuerza y esperanza el Frente Amplio avanza”. La consigna también se escuchó ayer temprano en La Moneda, previo a que el magallánico hiciera ingreso por última vez a Palacio en calidad de Presidente en ejercicio.

Durante el desayuno, la timonel del FA, Constanza Martínez, hizo un llamado a defender el legado de Boric y dar cuenta de lo avanzado en los cuatro años que fueron Ejecutivo, por sobre la autocrítica.

La líder frenteamplista se dirigió a cada una de las exautoridades que asistieron al desayuno, para destacar la gestión en sus áreas. Por ejemplo, valoró la agenda feminista liderada por la exministra de la Mujer, los avances en materia medioambiental, entre otros.

También se les hizo entrega de chapitas a tres nuevos militantes: la exministra Maisa Rojas, que señaló que quería defender el legado y no alejarse del proyecto político, y las exsubsecretarias Suina Chahuán (Minería) y Claudia Lagos (Educación Parvularia).

En el caso de Rojas, la decisión de entrar a militar al FA se produjo al filo de cierre del gobierno. Fuentes de la colectividad señalan que la ahora exministra tomó la determinación luego de meditarlo bastante y que incluso hubo una conversación con Boric de por medio.