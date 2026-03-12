SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    En reunión con exautoridades de gobierno de sus filas: Frente Amplio llama a defender el legado de Boric

    Hasta la sede de la colectividad llegaron este jueves Nicolás Grau, Javiera Toro, Giorgio Boccardo, Antonia Orellana, entre otros.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Constanza Martínez y Andrés Couble, presidenta y secretario general del FA.

    Hasta Esmeralda 759 llegaron la mañana de este jueves exautoridades del saliente gobierno del expresidente Gabriel Boric y que integran las filas del Frente Amplio.

    A la sede de la colectividad arribaron, entre otros, los exministros de Hacienda, Nicolás Grau: Desarrollo Social, Javiera Toro; Trabajo, Giorgio Boccardo; Mujer, Antonia Orellana; Bienes Nacionales, Francisco Figueroa y Medio Ambiente, Maisa Rojas. También los exsubsecretarios Víctor Ramos, Julio Salas y Víctor Orellana, además del exdelegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán.

    Las figuras de la tienda que fueron parte de los equipos de Boric fueron invitados por la directiva a un desayuno de camaradería, en agradecimiento al trabajo realizado en los cuatro años de gobierno.

    El gran ausente de la jornada fue el ahora exmandatario, que -según dijo su padre ayer en el cambio de mando- para estos días tiene pensado privilegiar a su familia y tomar unas vacaciones en Tierra del Fuego.

    En la cita se repitió el grito “Con fuerza y esperanza el Frente Amplio avanza”. La consigna también se escuchó ayer temprano en La Moneda, previo a que el magallánico hiciera ingreso por última vez a Palacio en calidad de Presidente en ejercicio.

    Durante el desayuno, la timonel del FA, Constanza Martínez, hizo un llamado a defender el legado de Boric y dar cuenta de lo avanzado en los cuatro años que fueron Ejecutivo, por sobre la autocrítica.

    La líder frenteamplista se dirigió a cada una de las exautoridades que asistieron al desayuno, para destacar la gestión en sus áreas. Por ejemplo, valoró la agenda feminista liderada por la exministra de la Mujer, los avances en materia medioambiental, entre otros.

    También se les hizo entrega de chapitas a tres nuevos militantes: la exministra Maisa Rojas, que señaló que quería defender el legado y no alejarse del proyecto político, y las exsubsecretarias Suina Chahuán (Minería) y Claudia Lagos (Educación Parvularia).

    En el caso de Rojas, la decisión de entrar a militar al FA se produjo al filo de cierre del gobierno. Fuentes de la colectividad señalan que la ahora exministra tomó la determinación luego de meditarlo bastante y que incluso hubo una conversación con Boric de por medio.

    Más sobre:Frente AmplioGabriel BoricNicolás GrauJaviera ToroConstanza Martínez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática

    Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector

    El juicio de los expertos al decreto del gobierno de Kast para acelerar los permisos ambientales

    Aumento de tensiones en Medio Oriente vuelve a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago se acopla a la tendencia

    Informe de LyD: si gobierno de Boric cumplía metas fiscales, deuda pública sería hoy 5 puntos más baja

    Lo más leído

    1.
    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    2.
    Gritos de “traidor”, la molestia oficialista y los descargos de Jiles tras la tensa votación de la presidencia de la Cámara

    Gritos de “traidor”, la molestia oficialista y los descargos de Jiles tras la tensa votación de la presidencia de la Cámara

    3.
    Presidenta del Senado tilda de “error político” proyecto de conmmutación de penas y afirma que dará prioridad a sala cuna

    Presidenta del Senado tilda de “error político” proyecto de conmmutación de penas y afirma que dará prioridad a sala cuna

    4.
    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    5.
    La trastienda de la tensa votación en la que la derecha le arrebató la presidencia de la Cámara a Jiles y a la oposición

    La trastienda de la tensa votación en la que la derecha le arrebató la presidencia de la Cámara a Jiles y a la oposición

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Emiten aviso de marejadas hasta el sábado: estos son los sectores afectados y horarios de mayor oleaje

    Emiten aviso de marejadas hasta el sábado: estos son los sectores afectados y horarios de mayor oleaje

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática
    Chile

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática

    Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector
    Negocios

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector

    El juicio de los expertos al decreto del gobierno de Kast para acelerar los permisos ambientales

    Aumento de tensiones en Medio Oriente vuelve a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago se acopla a la tendencia

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?
    Tendencias

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    Casi 14 millones de dólares: Chiqui Tapia y la AFA declaran ante la justicia argentina por presuntos delitos tributarios
    El Deportivo

    Casi 14 millones de dólares: Chiqui Tapia y la AFA declaran ante la justicia argentina por presuntos delitos tributarios

    El feroz reto de Enzo Fernández al arquero del Chelsea por sus errores ante el PSG en la Champions League

    Se pierde los amistosos de la Roja: los detalles de la nueva lesión de Marcelino Núñez en el Ipswich Town

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura
    Cultura y entretención

    Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    Estados Unidos admite que la Armada no está lista para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz
    Mundo

    Estados Unidos admite que la Armada no está lista para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz

    Líder supremo de Irán llama a mantener cierre del estrecho de Ormuz para “presionar al enemigo”

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres