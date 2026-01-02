SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    El diputado considera que se debe tomar una decisión drástica para mitigar la indignación ciudadana en torno al caso de la madre de la ministra Ximena Aguilera. "Es momento de que dé un paso al costado. Si no lo quiere dar, el Presidente debe exigir la renuncia”, dice.

    Cristóbal Fuentes 
    Cristóbal Fuentes
    Santiago 21 de abril 2025. Eric Aedo camina por el Palacio de La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La presión sobre la ministra de Salud, Ximena Aguilera, no deja de crecer.

    La operación express que protagonizó su madre, Lucía Sanhueza Vargas, en el Hospital del Salvador logró indignar a la oposición, desde donde se ha pedido su salida de la cartera. Sobre todo, luego de que T13 revelara que uno de los pacientes postergado por la operación de su madre murió tres días después.

    No solo desde la derecha cuestionan la permanencia de Aguilera en el cargo. A quienes exigen su salida se suma el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, quien milita en la Democracia Cristiana (DC).

    La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible. Uno puede entender desde lo humano la situación que se ha producido, pero desde el punto de vista político y ético es impresentable. Priorizar a la propia familia en el ejercicio del cargo en una atención médica, mientras otros continúan en la lista de espera (...), con una persona que falleció por no haber sido atendida, la situación política de la ministra se hace insostenible”, dijo Aedo a este medio.

    El diputado DC agregó que “hay elementos que ameritan una investigación de oficio de la Fiscalía”.

    Junto con eso, planteó que “esta situación daña severamente la imagen de la ministra y el gobierno del Presidente Boric. Al final, deja la sensación de ayudar a los tuyos, de que los tuyos tienen prioridad sobre el resto de los chilenos. Es un daño enorme al gobierno. En ese sentido, debiese tomar una decisión drástica que ayude a paliar el dolor y la indignación que esto ha provocado. Es momento de que la ministra dé un paso al costado. Si no lo quiere dar, el Presidente debe exigir la renuncia”.

    Además, desde el Colegio Médico pidieron una investigación “imparcial” para esclarecer los hechos tras la operación prioritaria.

    “En este contexto, consideramos indispensable que todos los antecedentes del caso, tanto clínicos como administrativos, sean plenamente esclarecidos a través de una investigación imparcial, que permita establecer con claridad cómo se definió la priorización de la cirugía, si los procedimientos se ajustaron a los protocolos vigentes y dónde radican las eventuales responsabilidades”, afirmaron desde el gremio.

