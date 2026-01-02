Colmed pide investigación “imparcial” para esclarecer los hechos tras operación prioritaria a madre de ministra Aguilera

El Colegio Médico de Chile (Colmed) solicitó mediante un comunicado realizar una investigación “imparcial” para esclarecer cómo se tomó la decisión de priorizar la operación de Lucía Sanhueza Vargas, madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, por una fractura de cadera en el Hospital del Salvador en un tiempo menor al que usualmente toman ese tipo de atenciones.

“Como Colegio Médico creemos necesario señalar que el sistema público de salud se sustenta en el principio de una atención equitativa para todas las personas , basada en criterios clínicos y sanitarios”, iniciaron explicando.

En esa línea, recalcaron que es fundamental “resguardar la confianza de la ciudadanía”. “En ese marco, y mientras no se cuente con la totalidad de los antecedentes técnicos y administrativos que expliquen de manera clara y transparente cómo se tomó la decisión de priorización desde el inicio del proceso, estimamos que no es posible emitir juicios concluyentes sobre lo ocurrido ”, añadieron.

Sin embargo, aseveraron que en torno a los antecedentes compartidos en la prensa, muestran “profunda preocupación” ante una “eventual” filtración de fichas clínicas.

“En este contexto, consideramos indispensable que todos los antecedentes del caso, tanto clínicos como administrativos, sean plenamente esclarecidos a través de una investigación imparcial , que permita establecer con claridad cómo se definió la priorización de la cirugía, si los procedimientos se ajustaron a los protocolos vigentes y dónde radican las eventuales responsabilidades”, afirmaron desde el gremio.

Junto con ello, Colmed solicitó que el proceso deberá resguardar también a los equipos de salud involucrados , ya que “podrían haber actuado en contextos de alta presión institucional y cuyas decisiones clínicas no siempre se encuentran bajo su exclusivo control”.

“Finalmente, como Colegio Médico reiteramos la importancia de reforzar la transparencia y los protocolos que aseguren el cumplimiento de criterios clínicos en la priorización de atenciones en el sistema público de salud, en resguardo de la equidad, la confianza ciudadana y el adecuado funcionamiento de la red asistencial”, agregaron en el comunicado.