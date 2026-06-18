“Estaban notando muchos movimientos irregulares”: exsubsecretaria de RR.EE. explica salida de cónsul en Haití en octubre de 2025

La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores de la administración de Gabriel Boric, Gloria de la Fuente, entregó este jueves más detalles respecto al retiro del cónsul de Chile en Puerto Príncipe, Rafael Du Monceau, en el contexto de una investigación tras haberse recibido una serie de denuncias por hechos de corrupción vinculados a la entrega de visados.

La situación fue dada a conocer en la Comisión de Seguridad del Senado por el actual jefe de Migraciones Frank Sauerbaum. El diplomático Rafael Du Monceau fue retirado de Haití en octubre de 2025 por determinación del gobierno de Gabriel Boric mientras sigue en curso una investigación penal.

La información solo resulta otro antecedente más luego que se revelara un pre-informe por parte de Contraloría que acusó un posible tráfico de niños haitianos desde vuelos chárter, en una situación en que el ente fiscalizador detalló posible irregularidades desde el año 2023.

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En ese contexto, de la Fuente detalló en una conversación con radio Infinita que tomaron la determinación de retirar a Du Monceau en octubre de 2025 tras recibir una alerta desde la dirección consular.

“ Estaban notando muchos movimientos como irregulares en el consulado de Haití . ¿Qué significa esto? En el fondo, muchas más legalizaciones de las que en la práctica ocurren habitualmente, pero además muchas instrucciones que la dirección consular enviaba que no se estaban siguiendo al pie de la letra", explicó.

Detallando que no cumplir con estas instrucciones tiene como riesgo que haya falta de integridad en los documentos e inconsistencia de lo que ocurre en las plataformas, de la Fuente señaló que se tomaron acciones en consecuencia.

“Lo que ocurrió a partir de esa denuncia fue que efectivamente tomamos la decisión de no solo cerrar el consulado, que fue lo que ocurrió, recoger los antecedentes, iniciar un procedimiento administrativo, traer, en una figura que se llama adscripción, al cónsul de vuelta”, detalló la exsubsecretaria.

Además de lo anterior, tras ello realizó una denuncia al Ministerio Público por el caso, por la cual ya habría prestado declaraciones tras su salida del gobierno anterior. Paralelo a esto, hay un sumario administrativo en curso al interior de Cancillería.

Por otro lado, también enfatiza que por el momento no hay antecedentes que vinculen al diplomático con la investigación por el presunto tráfico de niños haitianos .

“Eso lo tiene que determinar el Ministerio Público y posteriormente la justicia si hay algo que esté vinculado a la situación de los niños o no, entre otras cosas porque pareciera que los trámites consulares, por lo que se ha sabido a última hora, no eran tan necesarios en el fondo para poder haber que los niños vinieran a Chile”, detalló.

“Esto es una causa que se ha declarado reservada. Por lo tanto, puede haber muchas más aristas, no solo probablemente la denuncia que hicimos nosotros. Pero sí me parece de la máxima gravedad y por lo tanto me parece muy importante”, añadió sobre los hechos.