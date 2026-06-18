SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Estaban notando muchos movimientos irregulares”: exsubsecretaria de RR.EE. explica salida de cónsul en Haití en octubre de 2025

    Gloria de la Fuente, quien ocupó el cargo durante la administración de Gabriel Boric, señaló que por el momento no hay antecedentes que vinculen al diplomático con la investigación por presunto tráfico de niños haitianos. "Eso lo tiene que determinar el Ministerio Público y posteriormente la justicia si hay algo que esté vinculado", explicó.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    “Estaban notando muchos movimientos irregulares”: exsubsecretaria de RR.EE. explica salida de cónsul en Haití en octubre de 2025 KARIN POZO/ATONCHILE

    La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores de la administración de Gabriel Boric, Gloria de la Fuente, entregó este jueves más detalles respecto al retiro del cónsul de Chile en Puerto Príncipe, Rafael Du Monceau, en el contexto de una investigación tras haberse recibido una serie de denuncias por hechos de corrupción vinculados a la entrega de visados.

    La situación fue dada a conocer en la Comisión de Seguridad del Senado por el actual jefe de Migraciones Frank Sauerbaum. El diplomático Rafael Du Monceau fue retirado de Haití en octubre de 2025 por determinación del gobierno de Gabriel Boric mientras sigue en curso una investigación penal.

    La información solo resulta otro antecedente más luego que se revelara un pre-informe por parte de Contraloría que acusó un posible tráfico de niños haitianos desde vuelos chárter, en una situación en que el ente fiscalizador detalló posible irregularidades desde el año 2023.

    Linkedin

    En ese contexto, de la Fuente detalló en una conversación con radio Infinita que tomaron la determinación de retirar a Du Monceau en octubre de 2025 tras recibir una alerta desde la dirección consular.

    Estaban notando muchos movimientos como irregulares en el consulado de Haití. ¿Qué significa esto? En el fondo, muchas más legalizaciones de las que en la práctica ocurren habitualmente, pero además muchas instrucciones que la dirección consular enviaba que no se estaban siguiendo al pie de la letra", explicó.

    Detallando que no cumplir con estas instrucciones tiene como riesgo que haya falta de integridad en los documentos e inconsistencia de lo que ocurre en las plataformas, de la Fuente señaló que se tomaron acciones en consecuencia.

    “Lo que ocurrió a partir de esa denuncia fue que efectivamente tomamos la decisión de no solo cerrar el consulado, que fue lo que ocurrió, recoger los antecedentes, iniciar un procedimiento administrativo, traer, en una figura que se llama adscripción, al cónsul de vuelta”, detalló la exsubsecretaria.

    Además de lo anterior, tras ello realizó una denuncia al Ministerio Público por el caso, por la cual ya habría prestado declaraciones tras su salida del gobierno anterior. Paralelo a esto, hay un sumario administrativo en curso al interior de Cancillería.

    Por otro lado, también enfatiza que por el momento no hay antecedentes que vinculen al diplomático con la investigación por el presunto tráfico de niños haitianos.

    Eso lo tiene que determinar el Ministerio Público y posteriormente la justicia si hay algo que esté vinculado a la situación de los niños o no, entre otras cosas porque pareciera que los trámites consulares, por lo que se ha sabido a última hora, no eran tan necesarios en el fondo para poder haber que los niños vinieran a Chile”, detalló.

    “Esto es una causa que se ha declarado reservada. Por lo tanto, puede haber muchas más aristas, no solo probablemente la denuncia que hicimos nosotros. Pero sí me parece de la máxima gravedad y por lo tanto me parece muy importante”, añadió sobre los hechos.

    Más sobre:Gloria de la FuenteRafael du MonceauHaitíNiños haitianosMigraciónCónsul

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Megaproyecto minero Vicuña destaca “alineación ideológica” entre Chile y Argentina: “Nos sentimos apoyados por ambos gobiernos”

    Alto desempleo en Chile: los factores que lo explican según la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa

    Paul McCartney y el día en que imaginó su vejez en una canción

    Apple subirá precio de sus productos por costo de chips y almacenamiento: “La situación se ha vuelto insostenible”

    “Falta decencia en el debate público”: Thayer acusa “hipocresía” de Sauerbaum en caso de niños haitianos

    Proyecto que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada con cárcel avanza en comisión de la Cámara de Diputados

    Lo más leído

    1.
    La reaparición de Camilo Escalona con mensaje al PS agradeciendo apoyos por su cumpleaños 71

    La reaparición de Camilo Escalona con mensaje al PS agradeciendo apoyos por su cumpleaños 71

    2.
    Proyección de Grau a la baja: diputados liberales invocan libertad de acción para votar acusación contra exministro

    Proyección de Grau a la baja: diputados liberales invocan libertad de acción para votar acusación contra exministro

    3.
    Con exministro de Piñera como abogado: García Ruminot confirma que gobierno defenderá Escuelas Protegidas ante el TC

    Con exministro de Piñera como abogado: García Ruminot confirma que gobierno defenderá Escuelas Protegidas ante el TC

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. O’Higgins en TV y streaming

    Rating del miércoles 17 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 17 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a México vs. Corea del Sur en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a México vs. Corea del Sur en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. O’Higgins en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. O’Higgins en TV y streaming

    “Falta decencia en el debate público”: Thayer acusa “hipocresía” de Sauerbaum en caso de niños haitianos

    Proyecto que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada con cárcel avanza en comisión de la Cámara de Diputados

    Megaproyecto minero Vicuña destaca “alineación ideológica” entre Chile y Argentina: “Nos sentimos apoyados por ambos gobiernos”
    Negocios

    Megaproyecto minero Vicuña destaca “alineación ideológica” entre Chile y Argentina: “Nos sentimos apoyados por ambos gobiernos”

    Alto desempleo en Chile: los factores que lo explican según la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa

    Apple subirá precio de sus productos por costo de chips y almacenamiento: “La situación se ha vuelto insostenible”

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética
    Tendencias

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Todas las regiones de Chile tendrán lluvia hoy: revisa los sectores afectados

    “Carácter fresco, especiado y amaderado”: lanzan La Franja, el perfume de Universidad Católica
    El Deportivo

    “Carácter fresco, especiado y amaderado”: lanzan La Franja, el perfume de Universidad Católica

    Stefan Kramer lo hace de nuevo: imita a Marcelo Bielsa en su convulsionado paso por el Mundial

    Lionel Messi revela más detalles de su drama personal: “Con la familia estamos en un momento difícil”

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Paul McCartney y el día en que imaginó su vejez en una canción
    Cultura y entretención

    Paul McCartney y el día en que imaginó su vejez en una canción

    Princesa Alba estrena nuevo single “Ella y yo”: escúchalo acá

    Una Odisea contemporánea en clave ciencia ficción llega al Teatro Camilo Henríquez

    Petro deja un déficit en fuerte alza y un salario mínimo récord
    Mundo

    Petro deja un déficit en fuerte alza y un salario mínimo récord

    Israel publica un mapa de su invasión de Líbano e insiste en que no se retirará de las zonas ocupadas

    Elecciones Perú: Keiko Fujimori adelanta por poco más de 39 mil votos a Roberto Sánchez

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)