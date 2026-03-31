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    Excancilleres concretan cita con Bachelet y conforman grupo asesor para su candidatura a la ONU

    El encuentro se concretó este lunes, instancia en la que acordaron que sea Heraldo Muñoz quien encabece el equipo que colabore con la campaña de la expresidenta.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Por más de dos horas estuvieron reunidos este lunes un grupo de excancilleres con la expresidenta Michelle Bachelet. El encuentro se realizó en la sede de su fundación, Horizonte Ciudadano, y se dio para concretar un gesto hacia ella y su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, luego de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast le quitara el apoyo.

    Bachelet enfrenta momentos claves para su postulación a la sucesión de António Guterres, por lo que los excancilleres se coordinaron para visitarla y ofrecerle su apoyo en la cruzada electoral que también impulsan los gobiernos de Lula da Silva, en Brasil, y Claudia Sheinbaum, en México.

    La coordinación la asumió el exministro Heraldo Muñoz, otrora canciller de Michelle Bachelet en su segunda administración. Junto a él asistieron personeros como el exsenador José Miguel Insulza (Eduardo Frei Ruiz-Tagle), Juan Gabriel Valdés (Frei), Ignacio Walker (Ricardo Lagos), Mariano Fernández (Bachelet I) y Alberto van Klaveren (Gabriel Boric).

    También los acompañó un grupo de exsubsecretarios de Relaciones Exteriores, como Cristián Barros (Ricardo Lagos).

    La idea del encuentro no solo fue concretar un gesto en favor de la postulante al principal cargo de Naciones Unidas, sino también ofrecer ayuda para su campaña. De hecho, acordaron armar un grupo asesor para su candidatura, que la apoyará desde Chile en su cruzada electoral que hoy la enfrenta al argentino Rafael Grossi y a la costarricense Rebeca Grynspan.

    “Un grupo de excancilleres y exsubsecretarios apoyaremos el despliegue de la candidatura de la expresidenta Bachelet, en coordinación con Brasil y México”, dijo a este medio el exministro Heraldo Muñoz.

    Y agregó: “Cualquiera sea el resultado —y ella tiene muy buenas posibilidades— lo importante es reafirmar los principios y valores de la continuidad histórica de Chile, el derecho internacional, y las normas de la Carta de Naciones Unidas, además de una reforma sustancial de la organización para que sea más eficiente en las tareas de paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos”.

    Bachelet prepara su agenda

    La expresidenta Bachelet está aprovechando sus días en Chile para desplegar su agenda. Además de la cita con excancilleres de este lunes, la otrora alta comisionada para los Derechos Humanos expuso este martes en la Universidad de Valparaíso, en el seminario que se organizó por los “20 años del primer gobierno paritario presidido por una mujer”.

    En la conferencia también participaron la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa. Las alocuciones seguían en curso hasta el cierre de esta edición.

    Además de sus actividades en Chile, Bachelet también está preparando junto a su equipo el intenso despliegue que tendrá por su candidatura en Nueva York, a contar del próximo 20 de abril. Allí comenzarán las conversaciones formales de los candidatos a la sucesión del portugués António Guterres con los 193 países que integran la ONU.

    En su entorno, sin embargo, pretenden que la expresidenta aproveche estos días previos para tener un par de viajes más.

    La prioridad, en este caso, es visitar a los países con poder de veto en el Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China. El foco, advierten las mismas fuentes, está en reforzar sus vínculos con los últimos dos países.

    En esas gestiones el mejor escenario para Bachelet es que Brasil y México, los otros países que presentaron junto a Boric la candidatura, mantengan su despliegue con todos los estados que integran Naciones Unidas.

    En caso de no viajar a alguno de los cinco países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, la otra alternativa que está en evaluación es la posibilidad de organizar actividades con México o Brasil, para reforzar su candidatura.

    El Consejo de Seguridad de la ONU es la clave de la elección. En esa instancia, a fines de julio, se producirán mediciones secretas en base a las ideas de “alentar” o “no alentar” las candidaturas de los postulantes.

    En caso de que un candidato reúna nueve de los 15 apoyos secretos del Consejo de Seguridad, y que su nombre no sea vetado por alguna de las cinco potencias, la postulación pasará a ser discutida por el resto de integrantes de la ONU.

    Más sobre:Michelle BacheletNaciones UnidasONUHeraldo Muñoz

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