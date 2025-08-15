Exdiputado Calderón, la nueva carta para resolver nudo en Atacama entre Chile Vamos y republicanos

La Región de Atacama pasó a ser el principal foco de conflicto en las negociaciones electorales en la derecha.

Debido a que ya no hay margen para una lista que incluya a toda la oposición, Chile Vamos y el Partido Republicano abrieron una negociación paralela para evitar una debacle en distritos y circunscripciones del extremo norte y la zona austral. La idea era contener posibles doblajes o hegemonías del oficialismo, que se vería favorecido especialmente en esos territorios ante la dispersión de votos del bloque opositor.

Poco a poco se han ido despejando algunas de esas zonas en peligro, por ejemplo, Arica, Tarapacá y Aysén, pero particularmente la situación de Atacama es la que más preocupa, ya que ha sido imposible encontrar algún acercamiento entre el senador Rafael Prohens (expresidente de RN, quien va a la reelección) y la diputada Sofía Cid (ex RN, hoy republicana, quien aspira a la Cámara Alta).

Si ambos corren por separado, por primera vez desde 1990 esa región podría quedar sin un senador de derecha.

Es por ello que, en las conversaciones que se han dado particularmente entre la UDI, RN y los republicanos, surgió el nombre del abogado Giovanni Calderón (exmilitante UDI, hoy independiente) abogado, exdiputado -durante la legislatura 2010-2014- e histórico asesor parlamentario de los gremialistas.

Calderón ha alcanzado mayor notoriedad por ser uno de los panelistas más estables de Sin Filtros, donde se involucra en airadas discusiones con los representantes del oficialismo.

La ventaja de Calderón es que tendría una base electoral que va desde la UDI a libertarios y republicanos, colectividades en las tiene amistades y afinidades políticas.

Si ni republicanos ni RN acceden a bajar a Cid o Prohens, Calderón hoy tiene una calidad de comodín, pues puede sumarse como compañero de lista de ambos rivales, lo que inclinaría la balanza electoral por uno u otro. Incluso, Calderón tendría chances de ser elegido siendo parte de una lista u otra, según estiman en la oposición.

Prohens, sin embargo, tiene una leve ventaja, pues además su lista incluiría al exdiputado Nicolás Noman (UDI). Por lo tanto, al sumar a Calderón ya serían tres cartas versus Cid, quien hasta el momento no tiene compañeros de fórmula fuertes.

El problema es que, si Chile Vamos o republicanos no bajan a uno de sus candidatos, puede que la irrupción de Calderón tampoco sea suficiente para evitar el doblaje de la dupla de la senadora Yasna Provoste (DC) y de la diputada Daniella Cicardini (PS), que serán las candidatas del oficialismo a la Cámara Alta por Atacama. Por esa región, la alianza gubernamental cuenta con cuatro de los cinco diputados y con la comuna más populosa, gobernada por el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, padre de la legisladora que aspira al Senado.