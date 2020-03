Fase 4: Chile cierra fronteras

“Hemos ingresado a la etapa 4 de la enfermedad, que es la más compleja; sabíamos que iba a llegar y estamos preparados para enfrentarla”, dijo este lunes el Presidente Sebastián Piñera, pasadas las 10.00.

Horas antes de su anuncio, el Mandatario recibió un panorama general de la situación epidemiológica del país, de parte del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien le informó de un avance radical del coronavirus en el país respecto del domingo pasado. Las cifras eran elocuentes: 156 contagios, 81 más respecto de la última cifra, varios sin trazabilidad, concentrados en el sistema privado de salud de la Región Metropolitana y con dispersión comunitaria. Es decir, Fase 4 de la enfermedad.

Esta vez, y a diferencia de la suspensión de clases dictada durante el fin de semana, no hubo disensos en cuanto a las medidas que Piñera debía anunciar y sobre quién debía comunicarlas: cierre de fronteras desde el miércoles y restricción del aforo de eventos públicos a 50 personas.

“Decidimos cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Esto no afectará la entrada y salida de carga ni de los transportistas”, anunció el Mandatario, flanqueado, como en todos los anuncios tras la llegada del Covid-19, por Mañalich.

Con toda la población en riesgo de contagio, tras el anuncio de la Fase 4, el ministro se reunió con sus expares de Salud en Palacio. Entre los presentes estaban Emilio Santelices, Helia Molina, Álvaro Erazo, Pedro García y Carmen Castillo, entre otros. También asistió la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches (quien fue convocada el domingo a través de Twitter por Piñera), el diputado Juan Luis Castro (PS), representando a la Comisión de Salud de la Cámara, y el pediatra Enrique Paris.

La reunión, señalan los participantes, giró en torno a la capacidad diagnóstica del país. Y aunque el ministro dijo que se pueden realizar tres mil exámenes PCR diarios para pesquisar el virus -cifra superior a la de otros países de la región-, los presentes coincidieron en que dicha eficiencia debe elevarse para no caer en riesgo de subreporte de los contagios.

Lo anterior apunta a elevar los laboratorios de referencia autónomos al Instituto de Salud Pública (ISP), que puedan entregar de manera certera el diagnóstico por Covid-19.

“Se está liberando una gran cantidad de lugares, distintos a la Región Metropolitana. Menciono el caso de Puerto Montt, que son completamente (laboratorios) autónomos y demoran menos tiempo”, explicó Mañalich en La Moneda.

Otro tema que se analizó con los exministros fue la posibilidad de cierres de malls, bares y restaurantes. Si bien aún no es una medida que se tomará en el corto plazo, todo dependerá del desarrollo de la infección.

Consultado sobre el tiempo en que permanecerán cerradas las fronteras, el titular de Salud indicó que “son 15 días, revaluables. Nosotros no tenemos ninguna manera de saber si vamos a tener un comportamiento similar al de Corea o al de Italia”. Sobre la fijación de precios de insumos sanitarios, precisó que “no es una decisión tomada todavía”.

Mañalich explicó que el alza en los casos se explica por “el aumento vertiginoso” del muestreo y por el comportamiento natural de la enfermedad: “Esta curva de crecimiento va a durar no menos de ocho semanas”..

Con todo, y ante los casos sospechosos o infectados que no respetan la cuarentena o aislamiento, Piñera advirtió que de no acatar la medida, “el gobierno ejercerá todas las facultades que le otorga la ley para perseguir y castigar a aquellos que no cumplan con las instrucciones”.