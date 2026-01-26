SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Fecha de nombramiento de subsecretarios queda en duda tras complicación de viaje de Kast a El Salvador

    "Se está revaluando para ver si se pueden cumplir con las proyecciones de inicio del viaje en cuanto a sus actividades de regreso a Chile", afirmó el futuro ministro del Interior.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Foto Pablo Vásquez R.

    Este viernes 30 se esperaba que el presidente electo, José Antonio Kast, presentara a sus subsecretarios, sin embargo debido a una complicación en su gira por Centro América, ese escenario quedó en duda.

    En concreto, esta jornada el futuro mandatario debía arribar a El Salvador, y juntarse con el presidente Nayib Bukele, pero el vuelo hacia ese destino fue suspendido por condiciones climáticas.

    Ese imprevisto cambió los tiempos de la agenda de Kast. Aún así, desde su equipo señalaron que esperan concretar la cita con Bukele, como también la visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), y posteriormente su viaje a Panamá para participar del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, pero aún no hay claridad sobre las fechas.

    Así lo transmitió el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado. "Como ustedes saben, ha existido contingencia en el viaje por problemas técnicos. Por lo tanto, todo el calendario que tenía proyectado el presidente se está reconversando, se está revaluando para ver si se pueden cumplir con las proyecciones de inicio del viaje en cuanto a sus actividades de regreso a Chile, así que oportunamente se comunicará esa reconfiguración si existe" dijo.

    Consultado directamente por la fecha de la nominación de la segunda línea de Kast, contestó: “Les acabo de señalar que las contingencias operativas propias del viaje pueden sufrir alguna alteración en el regreso del presidente. Por lo tanto, todo el calendario que él tenía prefijado se está reevaluando en función de esas circunstancias”.

    26/01/2026 - CLAUDIO ALVARADO - FOTO: MARIO TELLEZ
