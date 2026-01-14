“Fidel Castro fue un dictador”: dichos de Boric sobre Cuba desatan nuevo round con el PC

Las palabras del Presidente Gabriel Boric nuevamente cayeron mal en el Partido Comunista (PC). El Mandatario, en entrevista con Tolerancia Cero, reafirmó este martes su postura crítica respecto del régimen cubano y, específicamente, se refirió a la figura de Fidel Castro.

Boric lo calificó como dictador, lo que fue rápidamente cuestiondo por el partido que encabeza Lautaro Carmona, quien ha manifestado una posición distinta en materia de política internacional.

Solo días antes, Boric ya había desatado una pugna con el PC cuando sostuvo que Cuba es una dictadura.

Este martes, en tanto, Boric reforzó: “Yo tengo una postura muy clara y la he señalado anteriormente. Cuba es una dictadura (...) Y Fidel Castro, efectivamente, fue un dictador”.

Cruces y desacuerdos con el PC

Sobre los dichos de Boric, si bien Carmona evitó cuestionar directamente al Mandatario, recalcó que “todos saben lo que pensamos al respecto”.

Desde el Congreso, la diputada Carmen Hertz (PC) fue más dura. “No concuerdo para nada con el Presidente, las declaraciones que hace son muy lamentables, sobre todo en este momento de amenazas estadounidenses a Cuba”, afirmó la parlamentaria. Además, agregó que “hace poco hicimos un congreso y sus resoluciones fueron más que claras. Definimos la autodeterminación de los pueblos y el antimperialismo como uno de nuestros principios”.

Asimismo, comentó que “no podría hacer una valoración sobre qué impulsa a Boric a hacer este tipo de declaraciones. No tengo idea cuáles son sus motivaciones íntimas, a mi me preocupa más lo que él dice. Eso es lo importante”.

Su par del PC, Nathalie Castillo, también se pronunció respecto a los dichos de Boric: “Yo no cuestiono los cambios de postura política, eso es personal. Pero es ineludible decir que Cuba vive uno de los bloqueos económicos más largos y crueles de la historia”.

Por su parte, la diputada Daniela Serrano (PC) expresó que, “con lo que ha dicho el presidente del partido queda más que clara nuestra opinión”.

En la misma línea, la presidenta de las Juventudes Comunistas, Catalina Lufín, manifestó que no comparte los dichos del Presidente y planteó que el contexto regional necesita coordinación entre los países latinoamericanos. “Estamos en un momento que requiere unidad y respeto entre los pueblos (...). Sobre todo cuando tenemos al estado norteamericano intentando atacar y saquear los recursos naturales de la región”, afirmó.

Lufín comentó también que como partido mantienen una “postura distinta a la del Presidente respecto a la política internacional”, insistiendo en la idea de un “respeto profundo por la soberanía, historia y revolución cubana”.

Adicionalmente, afirmó que “en este momento de la historia debemos solidarizar y articularnos para proteger a la región frente a acciones de violencia”.