Figueroa eleva el tono tras cuestionamientos al PC por rol ante movilizaciones y apunta contra republicanos y libertarios

En una entrevista radial la mañana de este lunes, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, elevó el tono por los cuestionamientos a su colectividad por la postura sobre movilizaciones en el gobierno de José Antonio Kast.

Esto, luego de unas de las resoluciones emanada del último comité central del PC, el fin de semana anterior, en que la tienda llama a “impulsar hitos de movilización” cuando se aborda “la tarea de ser oposición a la ultraderecha”, en referencia a la futura administración del republicano.

En diálogo con El Mostrador, en esta jornada la dirigente comunista hizo frente ante las críticas que despertó esa consigna y apuntó contra la tienda del presidente electo y también hacia en Partido Nacional Libertario (PNL).

“Tengo la impresión de que acá, este tono al debate, en torno a una lectura sesgada y una interpretación antojadiza de lo que ha sido el debate que nosotros dimos y la presentación del informe que es mucho más completo que sólo el reconocimiento de estos hitos de movilización”, dijo.

Figueroa, en la misma línea del presidente del PC, Lautaro Carmona, sostuvo que hitos como el 1 de mayo, “no es que le pertenezcan al Partido Comunista, le pertenecen a los trabajadores, le pertenecen a las mujeres, por lo tanto nosotros somos parte de eso como cualquiera, como lo hace cualquier partido que se siente parte de estas convocatorias”.

“Pretender hacer de esto un debate de un tono donde no hay disposición a dar gobernabilidad, señalar que aquí se pretende en la práctica impedir que el gobierno pueda tener un buen curso, a mí me parece que más bien viene a responder a una intención de la propia derecha de neutralizar cualquier acción que pueda leerse como una legítima movilización ciudadana en los marcos de la democracia que nos rige, evitarla con tal de tener entre comillas una suerte de paz social por la vía de calles ordenadas, que no pase nada”, añadió.

En ese sentido, planteó que “el Partido Republicano tiene que hacerse cargo de lo que ellos esperan y quieren construir como país, si ellos pretenden y creen que la construcción del país va por la vía de impedir que existan diferencias, que si existen disidencias la gente no puede expresarlas, tendrán que hacerse cargo ellos”.

Además, apuntó que si Kast genera retrocesos de los derechos de los trabajadores “a partir de beneficios del Estado y que ellos pretendan tocar con tal de reducir los gastos, eso necesariamente va a requerir un debate público, sea a través de movilizaciones, sea a través de lo que sea”.

La secretaria general de los comunistas también se refirió a los dichos de la senadora electa Vanessa Kaiser (PNL), hermana de Johannes Kaiser, quien dijo que a mitad del gobierno habría un golpe de Estado a Kast impulsado desde la izquierda.

“Yo invitaría a la senadora a que registre, registre un poquito la historia del país, porque ella va a estar en el Senado, construyendo políticas, y es bueno hacerse de la historia antes de instalar debates por la prensa que yo diría que no le hacen bien al país, sobre todo cuando se trata de una senadora electa y emite juicios que no son correctos”, respondió.

También acusó a la colectividad de Kaiser de querer proscribir al PC: “Si el Partido Nacional Libertario, tal como señalaba en un documento por ahí, quiere proscribir al Partido Comunista, yo creo que lo mejor es que se sincere esa posición a que insista en tratar de buscar por la vía de un debate del temor, del miedo, de las movilizaciones, de que aquí va a haber horror, cuestiones que no son tales”.