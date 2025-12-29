SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Figueroa eleva el tono tras cuestionamientos al PC por rol ante movilizaciones y apunta contra republicanos y libertarios

    La secretaria general de los comunistas, eso sí, se alineó con las últimas declaraciones de Lautaro Carmona, quien aclaró que los movimientos sociales y sindicales “tienen vida propia” y que no existe un ánimo de su colectividad para dirigir manifestaciones contra el gobierno de Kast.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Bárbara Figueroa, secretaria general del PC. Foto: Javier Torres/Aton Chile. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    En una entrevista radial la mañana de este lunes, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, elevó el tono por los cuestionamientos a su colectividad por la postura sobre movilizaciones en el gobierno de José Antonio Kast.

    Esto, luego de unas de las resoluciones emanada del último comité central del PC, el fin de semana anterior, en que la tienda llama a “impulsar hitos de movilización” cuando se aborda “la tarea de ser oposición a la ultraderecha”, en referencia a la futura administración del republicano.

    En diálogo con El Mostrador, en esta jornada la dirigente comunista hizo frente ante las críticas que despertó esa consigna y apuntó contra la tienda del presidente electo y también hacia en Partido Nacional Libertario (PNL).

    “Tengo la impresión de que acá, este tono al debate, en torno a una lectura sesgada y una interpretación antojadiza de lo que ha sido el debate que nosotros dimos y la presentación del informe que es mucho más completo que sólo el reconocimiento de estos hitos de movilización”, dijo.

    Figueroa, en la misma línea del presidente del PC, Lautaro Carmona, sostuvo que hitos como el 1 de mayo, “no es que le pertenezcan al Partido Comunista, le pertenecen a los trabajadores, le pertenecen a las mujeres, por lo tanto nosotros somos parte de eso como cualquiera, como lo hace cualquier partido que se siente parte de estas convocatorias”.

    “Pretender hacer de esto un debate de un tono donde no hay disposición a dar gobernabilidad, señalar que aquí se pretende en la práctica impedir que el gobierno pueda tener un buen curso, a mí me parece que más bien viene a responder a una intención de la propia derecha de neutralizar cualquier acción que pueda leerse como una legítima movilización ciudadana en los marcos de la democracia que nos rige, evitarla con tal de tener entre comillas una suerte de paz social por la vía de calles ordenadas, que no pase nada”, añadió.

    En ese sentido, planteó que “el Partido Republicano tiene que hacerse cargo de lo que ellos esperan y quieren construir como país, si ellos pretenden y creen que la construcción del país va por la vía de impedir que existan diferencias, que si existen disidencias la gente no puede expresarlas, tendrán que hacerse cargo ellos”.

    Además, apuntó que si Kast genera retrocesos de los derechos de los trabajadores “a partir de beneficios del Estado y que ellos pretendan tocar con tal de reducir los gastos, eso necesariamente va a requerir un debate público, sea a través de movilizaciones, sea a través de lo que sea”.

    La secretaria general de los comunistas también se refirió a los dichos de la senadora electa Vanessa Kaiser (PNL), hermana de Johannes Kaiser, quien dijo que a mitad del gobierno habría un golpe de Estado a Kast impulsado desde la izquierda.

    “Yo invitaría a la senadora a que registre, registre un poquito la historia del país, porque ella va a estar en el Senado, construyendo políticas, y es bueno hacerse de la historia antes de instalar debates por la prensa que yo diría que no le hacen bien al país, sobre todo cuando se trata de una senadora electa y emite juicios que no son correctos”, respondió.

    También acusó a la colectividad de Kaiser de querer proscribir al PC: “Si el Partido Nacional Libertario, tal como señalaba en un documento por ahí, quiere proscribir al Partido Comunista, yo creo que lo mejor es que se sincere esa posición a que insista en tratar de buscar por la vía de un debate del temor, del miedo, de las movilizaciones, de que aquí va a haber horror, cuestiones que no son tales”.

    Más sobre:Bárbara FigueroaPCPartido ComunistaMovilizacionesJosé Antonio KastRepublicanosPartido Nacional Libertario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercados, Ipsa y dólar en Chile el 29 de diciembre de 2025

    Diputado electo Enrique Bassaletti sostiene que llamado del PC a la movilización pretende “desestabilizar un gobierno democrático”

    “Vamos a estar expuestos a un episodio muy importante”: Senapred entrega recomendaciones para enfrentar altas temperaturas

    Las mil y una vidas de Coca-Cola en Rusia

    Griffith-Jones advierte la importancia de mejorar distribución del ingreso para asegurar paz social: “Hay gente que gana muy poco en Chile”

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Lo más leído

    1.
    “Su base de apoyo está por verse”: socialistas ponen suspenso a la continuidad de Ossandón en la presidencia del Senado

    “Su base de apoyo está por verse”: socialistas ponen suspenso a la continuidad de Ossandón en la presidencia del Senado

    2.
    “Es una provocación”: Lautaro Carmona responde críticas hacia el llamado de movilización que hizo el PC

    “Es una provocación”: Lautaro Carmona responde críticas hacia el llamado de movilización que hizo el PC

    3.
    Escala molestia por posteo de embajadora Pakarati: diputados piden citar a canciller a Comisión de RR.EE.

    Escala molestia por posteo de embajadora Pakarati: diputados piden citar a canciller a Comisión de RR.EE.

    4.
    Guillermo Ramírez y advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Yo creo que no, nadie conoce el futuro”

    Guillermo Ramírez y advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Yo creo que no, nadie conoce el futuro”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre
    Chile

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Diputado electo Enrique Bassaletti sostiene que llamado del PC a la movilización pretende “desestabilizar un gobierno democrático”

    “Vamos a estar expuestos a un episodio muy importante”: Senapred entrega recomendaciones para enfrentar altas temperaturas

    Griffith-Jones advierte la importancia de mejorar distribución del ingreso para asegurar paz social: “Hay gente que gana muy poco en Chile”
    Negocios

    Griffith-Jones advierte la importancia de mejorar distribución del ingreso para asegurar paz social: “Hay gente que gana muy poco en Chile”

    El oro está en máximos históricos pero subirá aún más: esta es la proyección para 2026 de UBS

    El empleo de personas en puestos bajo sus calificaciones genera un efecto negativo de más de 2 puntos en el PIB chileno

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas
    Tendencias

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Qué se sabe de los nuevos ejercicios militares que China anunció alrededor de Taiwán

    Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski para discutir sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    El chileno Cristóbal Henríquez finaliza como el mejor latinoamericano en el Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar
    El Deportivo

    El chileno Cristóbal Henríquez finaliza como el mejor latinoamericano en el Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar

    Ex atleta olímpico es buscado como uno de los mayores proveedores de droga en Canadá

    Florencia Figueroa y Luis Allendes brillan en el Clasificatorio Escolar Centro Norte de rodeo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana
    Cultura y entretención

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    Las mil y una vidas de Coca-Cola en Rusia
    Mundo

    Las mil y una vidas de Coca-Cola en Rusia

    China inicia ejercicios militares cerca a Taiwán aumentando las tensiones

    Pago en especies y jornadas de 12 horas: en qué consiste la polémica reforma laboral de Milei

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana