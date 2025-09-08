SUSCRÍBETE
Francisco Vidal renuncia a TVN con alusiones a Kast y abre un flanco en La Moneda

La salida del exministro sorprendió y molestó al gobierno que no supo antes la decisión del personero PPD. “Es una decisión personal, pero que no compartimos”, dijo la vocera Camila Vallejo sobre el tema.

Por 
David Tralma
 
Pedro Rosas
17/12/2024 - FRANCISCO VIDAL JUNTO ADRIANA DELPIANO - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Sorpresa generó en La Moneda la carta de renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de Televisión Nacional (TVN), instancia a la que llegó en diciembre de 2023 y que este lunes abandonó luego de enfrascarse en una disputa política con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Su renuncia no fue conversada con personeros de Palacio y la propia vocera de gobierno, Camila Vallejo, transparentó durante la jornada que “fuimos notificados durante el día de hoy, mediante una carta, que Francisco Vidal presentó su renuncia al directorio de TVN”.

Algunos en Palacio reaccionaron con molestia. La salida del exministro se dio en momentos en que Kast acusaba un intervencionismo electoral por parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric, en la campaña presidencial. Las mismas fuentes consideran que, con esta renuncia, desde el Ejecutivo se le da un punto a la postura asumida por el abanderado republicano, a quien La Moneda ha respondido en más de una ocasión que la administración se ha apegado a la prescindencia.

De hecho, la propia renuncia de Vidal no es compartida en el gobierno y así lo hizo saber la ministra Vallejo, quien dijo que la decisión “es personal, que por cierto respetamos, pero que no compartimos. Los cuestionamientos del candidato Kast desconocen que TVN tiene un directorio plural”.

“Tanto es así que en el directorio de TVN hay un reconocido columnista de derecha, un importante simpatizante de Matthei y otros directores que representan distintas sensibilidades políticas. Parte del directorio ha manifestado abierta y transparentemente sus posturas políticas e incluso electorales. Cristián Valenzuela, el principal asesor de la campaña de José Antonio Kast, es panelista estable en el canal estatal. Por eso que las opiniones del candidato republicano no pueden poner en juego el evidente pluralismo del canal de todos los chilenos”, disparó Vallejo en contra de los republicanos.

Este domingo Vallejo estuvo en TVN, en el programa Estado Nacional. Durante esa jornada fue vista conversando con el exministro y otrora vocero de la campaña del “En Contra”. Allí, al menos, Vidal habría compartido su molestia por los constantes emplazamientos que recibió de los republicanos. Quienes conocieron parte de las quejas del exministro en los últimos días dicen que apuntaba a que no entendía las críticas de Valenzuela por falta de pluralidad, siendo que él mismo asesor de Kast es un panelista habitual de Televisión Nacional.

La renuncia de Vidal no solo molestó en Palacio, sino que también en TVN. Los otros directores del canal de televisión estatal se enteraron de la noticia mediante un correo de la secretaria de la instancia y luego por medio de un mensaje -con la carta de renuncia- que compartió por un chat interno el director Rodrigo Cid.

Días atrás, los directores de TVN ya se habían molestado con Francisco Vidal, luego de que, en entrevista con Ex-Ante, planteara que “hay que salir a enfrentar a Kast”. Este jueves habrá una reunión del directorio, que liderará María del Pilar Vergara. Con la partida del exministro, ahora Televisión Nacional tendrá dos cupos pendientes: uno es el del propio extitular de la Segegob y el otro es el de Adriana Delpiano, quien abandonó el cargo para asumir como ministra de Defensa del gobierno de Boric.

Al fundamentar su decisión de renunciar, Vidal manifestó su rechazo a “reiteradas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor, Cristian Valenzuela, sosteniendo que TVN no da garantías de pluralidad”. En esa línea, el exministro planteó que su salida apunta a “dejar de ser un pretexto para ofender a los trabajadores del canal”.

Abordado a la salida de su domicilio por Mega, Vidal reforzó que “no puedo ser yo una excusa para que un candidato importante sostenga que en el canal no hay pluralismo”. En la misma línea afirmó que no se iría al comando presidencial de Jeannette Jara: “Quiero descansar y hacer clases mañana a las 8.00″.

Ahora La Moneda está en busca de un reemplazo ante la sorpresiva salida de Vidal, el cual, hasta el cierre de esta edición, no ha sido anunciado.

Kast: Vidal reconoce que “estaban interviniendo en la elección presidencial”

La noticia de la renuncia Vidal al directorio no tardó en generar reacciones en el Partido Republicano. En los últimos días, en la colectividad habían sido particularmente críticos por el rol del exministro en el canal, donde aseguraron ejerció una actitud “imparcial” respecto a la elección presidencial.

Así, el abanderado del partido, José Antonio Kast, no tardó en referirse al respecto. “La renuncia de Francisco Vidal a la Presidencia de TVN es una excelente noticia para los chilenos, porque reconoce que sus declaraciones y descalificaciones políticas estaban interviniendo en la elección presidencial”, dijo en un video en sus redes sociales.

En esa línea, agregó: “Hago el llamado para que los Ministros, Subsecretarios y otros funcionarios que quieran sumarse a la campaña de la candidata del gobierno, también renuncien, o si no, que se pongan a trabajar en las tareas del gobierno, para lo cual le pagamos todos los chilenos”.

El presidente del partido, Arturo Squella, en tanto, afirmó que “esto es crónica de una muerte anunciada. Después de salir como jefe de campaña de la candidatura oficialista, lo que le quedaba a Francisco Vidal era dar un paso al costado del directorio de Televisión Nacional. Nosotros esperamos que todos quienes estén en cargos públicos, en esa misma lógica, dejen sus puestos pagados por todos los chilenos”.

En Chile Vamos, por su parte, también celebraron la salida del exministro con cuestionamientos a su gestión.

