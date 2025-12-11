Franco Parisi y segunda vuelta presidencial: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”

El excandidato presidencial del Partido de la Gente y tercera mayoría nacional en los comicios de primera vuelta, Franco Parisi, sostuvo que el escenario más probable para las elecciones de este domingo es que gane José Antonio Kast y que ello “no es una buena noticia”.

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, junto con confirmar que votará nulo, acotó que “lo que está en papeleta es lo que viene para Chile y creo que viene muy malo. Gane quien gane y lo más probable es que gane Kast. Para qué estar con caretas y mintiéndonos si lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile, porque situaciones esquinas no son buenas. Y lo que vimos reflejado en el debate va a ser el próximo gobierno, sea cual sea, y lo más probable que sea Kast. Va a ser una pugna ideológica".

“Lo que a mí me quedó en la retina fue una discusión de que qué foto era peor, sacarse una foto con Krassnoff o una foto con la polera matapaco. Eso no es Chile, esos no son los problemas de Chile. Y ese sentido de sacarse la cuenta parecían como ex novios que estaban peleando (...) los dos son malos y se acabó, y no es malo para Chile. Yo no vi reflejado ningún mensaje para nuestros votantes, que les agradezco, dos y medio millones de personas y que fueron manipulados, varios que no votaban por no perder el voto. Creo que va a ser un gobierno muy trabado", añadió.

Luego declaró que el PDG en el Parlamento no será oposición ni oficialismo, sino que una fuerza “constructiva”. “Bájeme el IVA a la canasta básica, vamos a estar ahí. Bájeme el sueldo del presidente, de los ministros, vamos a estar ahí. No vamos a estar ahí para seguir matando la educación pública. Vamos a estar ahí en todo lo que sea en protección para terminar con o tratar de evitar la violencia. Con respecto a temas valóricos, no vamos a estar ahí, no se juega con las decisiones personales. Nosotros no discriminamos, nosotros estamos en pro de la Ley Zamudio”, expresó.

Respecto de las estrategias de Jeannette Jara y José Antonio Kast en esta campaña, mencionó que “Jara le estaba hablando mucho mejor (al electorado del PDG). Hay que decirlo, yo creo que la candidatura de Jara durante esta segunda parte ha sido bastante buena”.

También se mostró en desacuerdo con el planteamiento de Kast sobre ejecutar un “gobierno de emergencia” en caso de ser electo: “Es una señal pésima ¿Quién quiere vivir cuatro años en emergencia? La pregunta es, si tú quieres un gobierno de emergencia, ¿qué proyectos de largo plazo va a hacer? Ninguno (...) Es una mala decisión política". En esa línea, manifestó su rechazo a la propuesta “chao préstamo” de Kast y a los dichos del diputado republicano José Carlos Meza relativos a las 40 horas laborales y sobre indultar a enfermos terminales, incluyendo pedófilos. “Ese estilo de cosas uno dice, chuta, parece que el ADN republicano es peligroso en ese caso. Y ahí nosotros decimos, ‘cuidado, no me toca las 40 horas, no me toca la legislación’. A nosotros nos encantaría, por ejemplo, para los pedófilos, castración química, y lo dijimos durante la campaña", planteó.

En cuanto a las diferencias de opinión entre los diputados electos del PDG, como Pamela Jiles y Javier Olivares, sostuvo: “No lo considero un problema”. “Obviamente los diputados vamos a tener discusiones con los diputados, es parte del paquete, a nosotros nos interesa eso, nos carga, nos carga los conventos, nos carga la Gestapo, nos carga ese sistema", añadió.

Sobre el plebiscito digital en el que los militantes del PDG optaron por votar nulo en segunda vuelta, reveló que esta tuvo una participación de más de 10 mil militantes. También explicó por qué no han transparentado la cifra exacta de participación: “Fue una decisión política (...) Son decisiones que nosotros tomamos consensuadas, porque queremos levantar el punto y ¿sabe lo que ocurrió? Exactamente lo que nosotros queríamos. Que toda la atención se fuera para allá“.