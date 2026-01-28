Futuro ministro de Kast acusa que el actual gobierno está “llenando” cargos en ministerios y puestos de primer nivel

El futuro ministro del Interior de José Antonio Kast, Claudio Alvarado (UDI), acusó en la noche del martes al gobierno actual de nepotismo.

En una entrevista concedida radio Biobío, Alvarado fue requerido sobre cuantos funcionarios contratados por la actual administración deberían abandonar sus puestos una vez que Kast asuma. Según dijo, los primeros días de febrero “nosotros vamos a tener pleno conocimiento de cuál es la real situación de cada cartera, no solamente en materia de personal, de planta, de contrata, honorarios u otro tipo de convenio, de prestaciones de servicios del estado, sino que también cuál es la verdadera situación económica, financiera, presupuestaria de los ministerios y cuáles son las opciones reales y efectivas que tenemos".

“Por lo menos, este gobierno nos ha dicho, intentó dejarlo establecido en la ley, que no pasó la indicación, que todo personal de confianza de los ministros de la Presidencia tiene la instrucción de dejar sus cargos el día 11 de marzo próximo. Pero en definitiva, también nosotros tenemos que ir visualizando qué pasa con muchos movimientos de personas”, añadió.

El ministro del Interior Álvaro Elizalde junto a su sucesor Claudio Alvarado. MARIO TELLEZ

En ese sentido, planteó que “si nosotros miramos, en los últimos días, hay muchos llamados a concursos, se están llenando rápidamente plantas que estaban desocupadas”.

“Nos genera una dificultad y un problema, porque a veces son cargos de primer nivel, que deberían ser de confianza del gobierno que asume, y en otros, derechamente, son situaciones que van protegiendo a los funcionarios", acusó.

Al ser consultado sobre si cree que el Ejecutivo está “apitutando” gente, Alvarado contestó: “Tengo la impresión de que en ciertos ministerios sí”.

Ante este escenario, sostuvo que “hay que evaluar efectivamente si se justifica que muchos de ellos sigan o no en el Estado. Un porcentaje de ellos, indudablemente, que está ahí por razones total y absolutamente políticas, que el Estado podría seguir funcionando sin ningún problema si participan o no participan de la gestión. Y será cada ministro que tenga que evaluar de qué manera ordena la casa y se queda con la gente que efectivamente permita que el ministerio funcione".