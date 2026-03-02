Futuro ministro de Transporte se reúne con AMUR para abordar prioridades en zonas rurales

Este lunes el futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis De Grange, sostuvo una reunión de trabajo con el directorio de la Asociación de Municipios Rurales de Chile (AMUR).

En el encuentro, realizado en la sede de la asociación, contó con la participación del presidente de AMUR y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras Gutiérrez; los vicepresidentes Felipe Muñoz (Padre Hurtado) y César Mena (Tiltil), además del director ejecutivo de la asociación, Christian González.

En la cita se abordaron los principales puntos de la propuesta del gobierno del presidente electo José Antonio Kast para modernizar el sistema de transporte público en zonas rurales.

En concreto, entre sus principales medidas, se contempla la creación de subsidios directos a la operación en zonas aisladas, la incorporación de servicios de transporte a demanda, y el avance en mecanismos de integración tarifaria y tecnológica.

Tras la cita, el futuro ministro aseguró: “El tema del transporte regional es prioridad de Kast, y en ese sentido conocer las necesidades, los dolores, las expectativas que tiene el mundo rural en materia de transporte para nosotros es una prioridad. Se recogieron antecedentes muy, muy valiosos”.

“Este tipo de instancias nos permiten avanzar de manera tremendamente efectiva para lograr el objetivo que deseamos todos, que es mejorar la calidad de vida de cientos de miles de familias rurales” destacó.