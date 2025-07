Goic lamenta apoyo DC a Jara, apunta a “oferta de cupos” parlamentarios y advierte que “este es el ocaso” de su partido

En una entrevista radial la mañana de este lunes, la exsenadora Carolina Goic lamentó la decisión de la junta nacional de la Democracia Cristiana (DC) de apoyar la candidatura de Jeannette Jara (PC), de cara a la elección presidencial de noviembre.

La determinación, de hecho, derivó en la renuncia a la presidencia de la tienda del diputado Alberto Undurraga, cargo que fue asumido por el senador Francisco Huenchumilla.

En conversación con radio Universo, la extimonel de la falange apuntó que “la DC, en lo que aprobó, se transforma en un partido de izquierda. Renuncia a ser una alternativa, y creo que en esto es mejor la franqueza frente al electorado, y eso es lo que más me duele”.

En ese sentido, la exparlamentaria democratacristiana sostuvo que “la DC de los grandes acuerdos, de la mirada país, se terminó el día sábado”.

Más adelante, Goic insistió que “ni si siquiera conocemos las definiciones programáticas”, y que siendo así, su colectividad renunció “a priori”.

“Es eso lo que a mí me duele profundamente. Es el resultado, yo insisto, de una institucionalidad desgastada. Creo que hicimos el máximo esfuerzo, pero probablemente no da para más. Este es el ocaso de mi partido” , remarcó.

La figura de la DC también dijo que no tiene dudas “de que aquí fueron convenciendo a muchos de los delegados de la junta, ofreciéndole cupos (parlamentarios), que yo espero que ahora les cumplan. Pero a mí no me representa un partido que, tal cual como nos critica siempre la gente, al final, lo único que quieren es cargos y cupos. No me representa una postura donde finalmente tú transas por cargos, principios”.

En cuanto a su posición tras la decisión, sostuvo que “hay un 40% de la junta que no estuvo en esta postura, y que se siente absolutamente excluido. Lo que hemos hecho desde el sábado es conversar, vamos a seguir conversando para ver también cómo nos hacemos cargo de aquello”.

“Pero sin duda, yo no tengo candidata presidencial. Y lo lamento, yo tengo súper buena opinión de Jeannette Jara, trabajamos muchísimo juntas en los temas previsionales, pero creo que lo honesto de mi parte, de cara a la opinión pública, es decir que mi candidata no es ella. Si no, sería traicionar mi conciencia”, reconoció.

Con todo, Goic afirmó que en el actual escenario tampoco está por entregar su apoyo a Evelyn Matthei (Chile Vamos) ni a José Antonio Kast (Partido Republicano).