SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Guerra contra Irán entre las razones de la suspensión del viaje de Marco Rubio a Chile

    Francisco ArtazaPor 
    Francisco Artaza

    Varias fueron las señales que llegaron desde Estados Unidos hasta la oficinas del presidente electo durante los primeros días de febrero que dejaron de manifiesto el interés personal del jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, por encabezar la delegación oficial de la Casa Blanca al cambio de mando en Chile el próximo 11 de marzo.

    Aunque las invitaciones cursadas por la cancillería y el equipo de la OPE no iban dirigidas a personas específicas, durante varias semanas los equipos de Kast y de la embajada de Estados Unidos, que lidera el embajador Brandon Judd, trabajaron activamente en pos de convertir los actos de cambio de mando en Chile en una potente señal de relanzamiento de las relaciones entre la Casa Blanca y La Moneda, tras el deterioro de las confianzas que se produjo durante la administración de Gabriel Boric.

    “Hay un interés compartido por la Casa Blanca y la oficina del presidente electo en que la delegación estadounidese fuera al más alto nivel y con representantes de distintos ámbitos, incluídos miembros de los grupos empresariales, para potenciar la relación bilateral”, señalan fuentes de la OPE.

    Las conversaciones no sólo fueron a través de los canales diplomáticos formales. En paralelo a las gestiones con Brandon Judd, el equipo de Kast también abrió puentes con congresistas pro Trump de Florida, con el mismo fin y también con miras a logar una bilateral entre Kast y el presidente Donald Trump antes del 11 de marzo próximo.

    En esas gestiones participaron el diputado (UDI) Jorge Alessandri, quien preside el grupo parlamentario de amistad entre Chile y Estados Unidos, y el propio Kast. El presidente electo, durante su pasó por Panamá a fines de enero, con motivo del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, tuvo reuniones con congresistas republicanos cercanos a Trump. Gestiones que culminaron exitosamente, con la invitación de Trump a Kast para que asistiera a la Cumbre Shield of America, el próximo 7 de marzo en un cento hotelero de Trump en Florida.

    A la cita, en la que Trump espera que haya un aliniamiento de los países de la región con los intereses de Estados Unidos frente a China, ya han confirmado su participación los presidentes Javier Milei, de Argentina; Rodrigo Paz, de Bolivia ;Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña,de Paraguay, y Nasry Asfura, de Honduras.

    Las últimas conversaciones se registraron en Washington a fines de febrero, durante el paso de una comitiva de la oficina del presidente electo a Estados Unidos.

    Pese a que la delegación encabezada por el futuro jefe de asesores del segundo piso de la Moneda, Alejandro Irarrázaval; el asesor internacional del futuro presidente, Eitan Bloch; la próxima subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, y el empresario Andrés Ergas, quien fue designado como nuevo embajador de Chile en Estados Unidos- tenía una misión eminentemente comericial, durante su paso por Washington tuvo varias reuniones políticas. Las más importantes fueron las conversaciones en la Casa Blanca con Michael Jensen, director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad, y en el Departamento de Estado, con el encargado de asuntos para el Hemisferio Occidental, el embajador Michael Kozak, para tratar temas políticos.

    Reuniones en las que se reiteró el interés del gobierno de Trump por tener la mejor relación con el futuro gobierno y el deseo de que Rubio pudiera asistir a la cremonia de cambio de mando y especialmente, poder suscribir varios acuerdos en materia de seguridad y cooperación entre Chile y Estados Unidos.

    Los ataques de Estados Unidos e Israel, y la escalada en la tensiones en Oriente Medio, sin embargo, modificaron por completo la agenda de Rubio, cuyo rol va mucho más allá del un canciller, sino que también, desde mayo del año pasado, es el jefe del comité de Seguridad Nacional, el principal órgano asesor de Trump en la Casa Blanca.

    Aunque Rubio no podrá liderar la delegación estadounidese al cambio de mando. La casa Blanca ratificó el envío de una delegación potente a Chile, laque será encabezada por el segundo de Rubio en el Departamento de Estado, el embajador Cristopher Landau, sino que mantuvo el carácter amplio de la comitiva.

    Por el Departamento de Estado no sólo vendrá Landau, de quien en los corrillos políticos estadounideses dicen que será el reemplazante de Rubio en el Departamento de Estado en caso de que el exgobernador de Florida busque una nueva carrera presidencial, sino que lo hará acompañado por Michael Kozak, encargado de las políticas de Estados Unidos hacia la región; Caleb Orr, secretario asistente de temas económicos; la asesora senior Viviana Bovo, y el jefe de asesores Matthew Rodhes, además, del embajador Judd. Mientras que en representación del secretario de Defensa, vendrá Joseph Humire, asistente del encargado de Seguridad para las Américas.

    Más sobre:PolíticaMarco RubioJosé Antonio KastCambio de mando

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matthei celebra inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia y llama a la futura oposición a “seguir cuidando” la ciudad

    “La clave es que el mensaje no sea evidente”: Hoppers, la alabada apuesta de Pixar según dos de sus voces

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”

    El dólar retoma su tendencia al alza y se dispara por sobre los $900

    Britney Spears es detenida por conducir bajo los efectos del alcohol en California

    OS-9 detiene a exalumnos del INBA captados lanzando molotov a carabineros frente al colegio cuando cursaban cuarto medio

    Lo más leído

    1.
    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    2.
    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado

    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado

    3.
    “La trama del cable terminó con su candidatura”: Squella refuerza su negativa a Bachelet y los otros factores que evalúan en la OPE

    “La trama del cable terminó con su candidatura”: Squella refuerza su negativa a Bachelet y los otros factores que evalúan en la OPE

    4.
    Yasna Provoste (DC) desestima proyecto de sala cuna y complica apuesta de La Moneda para despacharlo

    Yasna Provoste (DC) desestima proyecto de sala cuna y complica apuesta de La Moneda para despacharlo

    5.
    El reencuentro entre Jeannette Jara y Gabriel Boric: excandidata presidencial asistirá al cónclave oficialista

    El reencuentro entre Jeannette Jara y Gabriel Boric: excandidata presidencial asistirá al cónclave oficialista

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Matthei celebra inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia y llama a la futura oposición a “seguir cuidando” la ciudad
    Chile

    Matthei celebra inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia y llama a la futura oposición a “seguir cuidando” la ciudad

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    OS-9 detiene a exalumnos del INBA captados lanzando molotov a carabineros frente al colegio cuando cursaban cuarto medio

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”
    Negocios

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”

    El dólar retoma su tendencia al alza y se dispara por sobre los $900

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    De Brasil a la MLS: Benjamín Kuscevic tiene un nuevo destino tras dejar Fortaleza
    El Deportivo

    De Brasil a la MLS: Benjamín Kuscevic tiene un nuevo destino tras dejar Fortaleza

    El fútbol se refugia en Kast: la estratégica reacción de la ANFP y los clubes a la aprobación a la reforma a la ley de SADP

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    “La clave es que el mensaje no sea evidente”: Hoppers, la alabada apuesta de Pixar según dos de sus voces
    Cultura y entretención

    “La clave es que el mensaje no sea evidente”: Hoppers, la alabada apuesta de Pixar según dos de sus voces

    Britney Spears es detenida por conducir bajo los efectos del alcohol en California

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana