Guerra contra Irán entre las razones de la suspensión del viaje de Marco Rubio a Chile

Varias fueron las señales que llegaron desde Estados Unidos hasta la oficinas del presidente electo durante los primeros días de febrero que dejaron de manifiesto el interés personal del jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, por encabezar la delegación oficial de la Casa Blanca al cambio de mando en Chile el próximo 11 de marzo.

Aunque las invitaciones cursadas por la cancillería y el equipo de la OPE no iban dirigidas a personas específicas, durante varias semanas los equipos de Kast y de la embajada de Estados Unidos, que lidera el embajador Brandon Judd, trabajaron activamente en pos de convertir los actos de cambio de mando en Chile en una potente señal de relanzamiento de las relaciones entre la Casa Blanca y La Moneda, tras el deterioro de las confianzas que se produjo durante la administración de Gabriel Boric.

“Hay un interés compartido por la Casa Blanca y la oficina del presidente electo en que la delegación estadounidese fuera al más alto nivel y con representantes de distintos ámbitos, incluídos miembros de los grupos empresariales, para potenciar la relación bilateral”, señalan fuentes de la OPE.

Las conversaciones no sólo fueron a través de los canales diplomáticos formales. En paralelo a las gestiones con Brandon Judd, el equipo de Kast también abrió puentes con congresistas pro Trump de Florida, con el mismo fin y también con miras a logar una bilateral entre Kast y el presidente Donald Trump antes del 11 de marzo próximo.

En esas gestiones participaron el diputado (UDI) Jorge Alessandri, quien preside el grupo parlamentario de amistad entre Chile y Estados Unidos, y el propio Kast. El presidente electo, durante su pasó por Panamá a fines de enero, con motivo del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, tuvo reuniones con congresistas republicanos cercanos a Trump. Gestiones que culminaron exitosamente, con la invitación de Trump a Kast para que asistiera a la Cumbre Shield of America, el próximo 7 de marzo en un cento hotelero de Trump en Florida.

A la cita, en la que Trump espera que haya un aliniamiento de los países de la región con los intereses de Estados Unidos frente a China, ya han confirmado su participación los presidentes Javier Milei, de Argentina; Rodrigo Paz, de Bolivia ;Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña,de Paraguay, y Nasry Asfura, de Honduras.

Las últimas conversaciones se registraron en Washington a fines de febrero, durante el paso de una comitiva de la oficina del presidente electo a Estados Unidos.

Pese a que la delegación encabezada por el futuro jefe de asesores del segundo piso de la Moneda, Alejandro Irarrázaval; el asesor internacional del futuro presidente, Eitan Bloch; la próxima subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, y el empresario Andrés Ergas, quien fue designado como nuevo embajador de Chile en Estados Unidos- tenía una misión eminentemente comericial, durante su paso por Washington tuvo varias reuniones políticas. Las más importantes fueron las conversaciones en la Casa Blanca con Michael Jensen, director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad, y en el Departamento de Estado, con el encargado de asuntos para el Hemisferio Occidental, el embajador Michael Kozak, para tratar temas políticos.

Reuniones en las que se reiteró el interés del gobierno de Trump por tener la mejor relación con el futuro gobierno y el deseo de que Rubio pudiera asistir a la cremonia de cambio de mando y especialmente, poder suscribir varios acuerdos en materia de seguridad y cooperación entre Chile y Estados Unidos.

Los ataques de Estados Unidos e Israel, y la escalada en la tensiones en Oriente Medio, sin embargo, modificaron por completo la agenda de Rubio, cuyo rol va mucho más allá del un canciller, sino que también, desde mayo del año pasado, es el jefe del comité de Seguridad Nacional, el principal órgano asesor de Trump en la Casa Blanca.

Aunque Rubio no podrá liderar la delegación estadounidese al cambio de mando. La casa Blanca ratificó el envío de una delegación potente a Chile, laque será encabezada por el segundo de Rubio en el Departamento de Estado, el embajador Cristopher Landau, sino que mantuvo el carácter amplio de la comitiva.

Por el Departamento de Estado no sólo vendrá Landau, de quien en los corrillos políticos estadounideses dicen que será el reemplazante de Rubio en el Departamento de Estado en caso de que el exgobernador de Florida busque una nueva carrera presidencial, sino que lo hará acompañado por Michael Kozak, encargado de las políticas de Estados Unidos hacia la región; Caleb Orr, secretario asistente de temas económicos; la asesora senior Viviana Bovo, y el jefe de asesores Matthew Rodhes, además, del embajador Judd. Mientras que en representación del secretario de Defensa, vendrá Joseph Humire, asistente del encargado de Seguridad para las Américas.