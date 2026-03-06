SUSCRÍBETE
    Política

    Insulza (PS) por quiebre Boric-Kast: "Probablemente el activismo del gobierno en el último periodo molestó a quienes asumirán"

    El parlamentario, además, evaluó el desempeño de la actual administración. "No estoy satisfecho, para ser bien franco. Creo que sí se hizo un gran esfuerzo. Llegó al gobierno un grupo completamente, diría así decirlo, no experimentado en esta materia", dijo.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    JOSE MIGUEL INSULZA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    El senador José Miguel Insulza (PS) hizo una evaluación del gobierno, a menos de una semana de que este llegue a su fin y del proceso de traspaso de mando, que se vio empañado estos últimos días por el quiebre entre el Presidente Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast y el consiguiente fin de las bilaterales.

    En conversación con ADN radio, el exministro descartó que las gestiones del gobierno en favor del cable submarino que instalaría la empresa China Mobile fueran una “imprudencia”. “Hay que darle curso a los proyectos que se presentan. Ahora, el momento probablemente no era oportuno, porque es realmente un gobierno está terminando, pero todos quieren que haya más inversión", añadió.

    Al ser consultado por su opinión sobre lo ocurrido entre Boric y Kast, Insulza aseveró que “las relaciones entre los gobiernos que entran y salen, siempre han sido bastante razonables. Ha habido ciertamente algunos problemas, pero sí, el traspaso de información se produce, el diálogo se produce. El gobierno del Presidente Boric dice que se ha entregado la información, pero ciertamente, probablemente el activismo bastante fuerte que ha tenido el gobierno en el último periodo ha provocado una molestia en quienes van a asumir".

    El Presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast en una declaración conjunta el 19 de enero. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Uno tiene que gobernar hasta el último día. Entonces la cuestión del juicio tiene que ser la ciudadanía, y si se gobernó demasiado, por así decirlo, si se tomaron demasiadas decisiones. Yo creo que efectivamente algunas cosas fueron quedando hasta el final, y eso probablemente no era el ideal”, precisó.

    Respecto de la explicación que dio Boric tras la reunión y la salida abrupta de Kast de La Moneda, Insulza reconoció que “la imagen no es buena desde luego, pero digamos las cosa clara, o sea, si el señor Kast quería tener la reunión o había decidido cortar relaciones, debería haberlo hecho antes sin necesidad de ir a La Moneda a hacer el show“.

    En cuanto a los proyectos inconclusos del gobierno en el Congreso, el legislador acotó que “la mayor parte de las iniciativas podrían haber entrado antes, y se podrían haber tramitado con más seriedad.Pero desgraciadamente hubo un atochamiento de proyectos y de propuestas, y largas discusiones, y eso ha impedido que algunos proyectos salgan. Pero eso es perfectamente normal".

    “Hubiera querido por lo menos que los proyectos estuvieran ya presentados como proyectos de ley, ciertamente, pero esas cosas ocurren, hay atrasos, no ha habido toda la eficiencia del gobierno sin ninguna duda, pero el mundo no se termina el día que se traspasa el mando. Ahí el gobierno del presidente Kast tendrá que ver también en qué proyectos pone el acento y en cuáles no", sostuvo.

    Inquirido sobre su evaluación del actual Ejecutivo respondió: “No estoy satisfecho, para ser bien franco. Creo que sí se hizo un gran esfuerzo. Llegó al gobierno un grupo completamente, diría así decirlo, no experimentado en esta materia, se demoró mucho en tomar el ritmo, las políticas fueron cambiando, pero eso es propio de lo que el país pidió, porque no se olviden que cuatro años atrás la gente decía ‘que bueno que llega gente sin ninguna experiencia’. Ese fue un gran error. Si hubiéramos tenido un grupo experimentado desde el comienzo, probablemente las cosas habrían andado más rápido. Y si el diálogo con la oposición hubiera sido mejor".

    Más sobre:José Miguel InsulzaPSGobiernoJosé Antonio KastQuiebre Boric-KastCable chino

