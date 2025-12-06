Jara apuesta sus últimas fichas en el debate Anatel

Santiago, 03 de Diciembre de 2025. Los Candidatos Presidenciales Jose Antonio Kast y Jeannette Jara, participan del Debate Archi 2025 por segunda Vuelta en el Campus Oriente UC Diego Martin /Aton Chile

“Tenemos que ajustar la preparación de los debates”. Ese fue uno de los mensajes que entregó Paulina Vodanovic al asumir como la nueva jefa de campaña de Jeannette Jara.

La timonel socialista reforzó ante los integrantes del comando que en esas instancias es donde la abanderada se juega sus cartas y tiene posibilidades de acortar distancia con la carta republicana, José Antonio Kast, quien, de acuerdo a todos los sondeos de opinión, es quien ganaría el balotaje el próximo 14 de diciembre.

Por eso, una de las primeras jugadas de Vodanovic fue fichar al periodista Juan Carvajal (PS) como el coach de Jara para el frente a frente que este martes realizó la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi). Ahí, Jara protagonizó su mayor cantidad de encuentros con el republicano.

En los hechos, Carvajal hace semanas está colaborando con la campaña, pese a ser un asesor externo de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Tras la llegada de Vodanovic, el socialista dio un paso al frente en la preparación de la exministra del Trabajo, en desmedro del exprincipal estratega de Jara, Darío Quiroga, quien fue removido de su cargo un día antes del anuncio del “comando 2.0”, luego de que se reavivaran antiguas críticas y burlas suyas en contra de Zandra Parisi y el Partido de la Gente.

Quiroga, de todas formas, fue quien empujó desde un inicio la estrategia de la confrontación y sigue, pese a estar fuera del equipo de campaña, aconsejando a Jara, lo que genera incomodidad entre algunos del comando.

La idea, en todo caso, es replicar el diseño en el debate del próximo martes organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel). Este será el último cara a cara de Jeannette Jara con José Antonio Kast antes de los comicios.

Por lo mismo, en la instancia, Jara se jugará sus últimas cartas, donde se espera que mantenga su estrategia de arremeter, en duros términos, contra el republicano, para buscar enredarlo y acortar la brecha que hoy los distancia en todos los sondeos de opinión. Esto, sin embargo, debe ser sin dejar de lado la idea de mostrar a una abanderada que sea propositiva y con propuestas concretas para la ciudadanía.

Así, finalmente el comando decantó por seguir empujando los emplazamientos a Kast, pese a que no todos estaban de acuerdo en seguir esa línea. De hecho, Vodanovic, cuando aterrizó en el comando, advirtió que también debían enfocarse en las propuestas, mientras que uno de los voceros, Francisco Vidal, planteó lo mismo. Tanto así, que la propia Jara tuvo que llamar al orden. “Uno puede tener una capacidad crítica y también hacer propuestas”, dijo la abanderada el pasado 25 de noviembre.

Los debates fueron concebidos como piezas clave de la estrategia del comando, ya que creen que ahí pueden sacar ventaja frente a Kast. Originalmente, el equipo de Jara apostaba a que serían seis los debates con el republicano, pero la decisión de él de participar solo en el de Archi y Anatel complicó el plan.

Todos estos factores solo suben el precio del desempeño que tendrá Jara el martes en el encuentro, instancia para la que volverá a prepararse junto a Carvajal. En esa tarea también la ayudan figuras como los ex Segegob Susana González (PC) y Sebastián Fierro (PC), y el equipo de contenidos que encabeza Camila Miranda (FA).

Vodanovic sumó a Carvajal, ya que consideró que era importante retomar el estilo más clásico en la preparación de los debates. A su juicio, tenía que delegar esa tarea en alguien más y ella concentrarse en dirigir otras áreas de la campaña.

Hasta ahora, en el comando tienen una buena evaluación de su trabajo, pues fue altamente valorado el papel que desempeñó Jara el martes pasado en el debate de la Archi.

El diseño se reforzó con minutas comunicacionales de la semana, donde se destacó que Kast no respondió varias de las interrogantes que le hicieron los periodistas. En esa línea, en el equipo de Jara apuestan por potenciar las mofas contra el republicano y una de las habituales contestaciones que lanzó en el cara a cara: la palabra “depende”.

En el equipo de la abanderada oficialista, además han tenido que hacer frente a otro problema: el derrotismo que hay en las filas oficialistas y que han cristalizado públicamente, entre otros, el vocero Vidal. El exministro -hace días- sostuvo que el republicano tiene más posibilidades de ganar, lo que tuvo que corregir en declaraciones posteriores.

Puente Alto y Coquimbo

Más allá de los debates, la candidatura de Jara también ha apostado por un fuerte despliegue en zonas electorales claves para el balotaje.

La idea no es solo visitar lugares que tengan una alta concentración poblacional. Vodanovic también ha empujado que, en cada visita a regiones, Jara llegue con propuestas particulares para los problemas de la ciudadanía de cada sector. Por ejemplo, en su visita a Antofagasta lo hizo con medidas de salud, mientras que en su último viaje al Biobío se reunió con el mundo evangélico y con los trabajadores para hablar de la industrialización y el crecimiento.

En ese mismo sentido, Jara y su equipo preparan dos actos masivos para cerrar su campaña. El primero se confirmó ayer y se realizaría el miércoles en la Plaza Matte de Puente Alto. Hasta el cierre de esta edición aún se estaban tramitando los permisos. La comuna es relevante para la abanderada, ya que es una zona popular donde ella hizo uno de sus cierres de campaña en las primarias del oficialismo.

Para el cierre en la Región Metropolitana también se evaluaron otras alternativas, como el Paseo Bulnes -para tener La Moneda de fondo, como lo hizo en su momento Alejandro Guillier- o San Bernardo, donde estuvo esta semana la abanderada para hablar de temas de seguridad.

El segundo hito se realizará el jueves, el último día de propaganda electoral, y se hará en Coquimbo.